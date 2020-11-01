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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون يُشيد بلقب مرسيدس السابع في الفورمولا واحد

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هاميلتون يُشيد بلقب مرسيدس السابع في الفورمولا واحد
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أشاد لويس هاميلتون باللقب السابع الذي حقّقته مرسيدس ضمن بطولة الصانعين في الفورمولا واحد لتكسر بذلك الرقم القياسي، واصفًا هذا الإنجاز بالذي "لا يُصدقّ".

تقدّم هاميلتون ثنائيّة مرسيدس في سباق جائزة إيميليا-رومانيا، وهي نتيجة أكثر من كافية لضمان مرسيدس لقبها السابع على التوالي.

وكسرت بذلك مرسيدس الرقم القياسيّ الذي كانت تتشاركه مع فيراري بستّة ألقابٍ متتالية لكلٍ منهما، كما تقدّم الفريق إلى المركز الرابع على صعيد ترتيب الفرق الأكثر تتويجًا باللقب.

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وقال هاميلتون الفائز بالسباق أنّه غمرته العوطاف في أثناء إشادته بفريق مرسيدس لقاء نجاحاته.

وقال: "أنظر إلى طاقمي، هذا الفريق هنا، أعرف جميعهم وكذلك العاملين في المصنعين في براكلي وبريكسوورث، إنّهم الأبطال المجهولون".

وأضاف: "إنّهم هم من يعملون بجهد ولا يستسلمون مطلقًا، وواصلوا الضغط والابتكار".

وأكمل: "يُشاهد الناس ذلك من الخارج وقد يعتقدون بأنّنا متعوّدون على ذلك. لكن دائمًا ما تشعر كما لو أنّه اللقب الأوّل مع هذا الفريق. أعتقد بأنّ ذلك يعود روح وعقليّة هذا الفريق".

وأردف: "لذا أنا ممتنٌ للأبد لاعتباري جزءًا منه، وجزءًا من عمليّة كسر الأرقام القياسيّة. لم يسبق لأيّ فريقٍ فعل ذلك".

ثمّ تابع: "إنّه إنجازٌ لا يُصدّق، أن تفعل ذلك عامًا تلو الآخر، وفي حين أنّنا تمتّعنا بأداء رائع، فإنّه ليس من السهل مواصلة تقديم الأداء كلّ عطلة نهاية أسبوع".

وواصل شرحه بالقول: "نحن أبطال العالم سبع مرّات، ذلك أمرٌ سأكون قادرًا على إخبار أحفادي به يومًا ما".

كما أشاد هاميلتون بـ "القائد العظيم" توتو وولف الذي يحتفل بلقبه السابع في بطولة الصانعين كمديرٍ للفريق.

وقال وولف: "لدينا مجموعة مدهشة متّحدة. بقينا معًا وواصلنا دفع المعيار إلى مستويات جديدة، ونجحنا في تحقيق ذلك".

وأضاف: "إنّها لحظة فخر وهؤلاء الشباب جزء من ذلك. طالما أنّنا نُبقي على حافزنا وحيويّتنا اللذين ترونهما في هؤلاء الشباب (هاميلتون وبوتاس) فأعتقد بأنّ بوسعنا مواصلة الدفع أكثر".

واختتم بالقول: "ستكون هناك منافسة من دون شكّ، سيُحاول ماكس فيرشتابن مع هوندا القيام بعملٍ رائع قرب نهاية العام المقبل. نتطلّع قدمًا إلى تحدٍ جديد".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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