تحدث لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 عن عرض السوبر بول لعام 2026 الذي قدّمه بينيتو أوكاسيو، المعروف باسمه الفني باد باني.

وأصبح العرض محور نقاش واسع بعدما اتخذ مغني الراب والمطرب البورتوريكي موقفًا ضد السياسة الحالية في الولايات المتحدة. وكان أوكاسيو من بين العديد من المشاهير الذين ارتدوا شارة "آيس أوت" خلال حفل جوائز الغرامي 2026 قبل أسبوع من السوبر بول، كما تطرق إلى آرائه السياسية خلال خطاب قبوله الجائزة.

وقال أوكاسيو: "قبل أن أشكر الله، سأقول آيس أوت. الشيء الوحيد الأقوى من الكراهية هو الحب. لذلك من فضلكم علينا أن نكون مختلفين. إذا كنا سنقاتل، فعلينا أن نفعل ذلك بالحب. نحن لا نكرههم. نحن نحب شعبنا. نحب عائلتنا وهناك طريقة لفعل ذلك، بالحب، ولا تنسوا ذلك".

وقد عبّر هاميلتون، الذي حضر السوبر بول برفقة شريكته المتداولة شائعات حولها كيم كارداشيان، عن دعمه لباد باني، واصفًا العرض بأنه ملهم للغاية.

وقال هاميلتون عبر حسابه على إنستغرام: "كان هذا أحد أهم عروض السوبر بول في التاريخ. في عالم وبلد يقودهما أشخاص هدفهم الوحيد تشجيع الانقسام، شاهدنا فنانًا يقف وسط مجموعة متنوعة من الناس، على المستوى نفسه، برسالة وحدة".

وأضاف: "لقد منحني ذلك قشعريرة. لدي أعلى درجات الاحترام لبينيتو ولهذا العرض الذي قدّمه. عرض لم يكن عن نفسه، بل عن الناس. أنا أشعر بالإلهام حقًا. لا أتحدث الإسبانية، لكن رسالته عن الوحدة لامستني بعمق".

وتابع: "رؤية علم غرينادا جعلتني أشعر بالارتباط فورًا. عائلتي من هناك. الكاريبي هو الوطن. وكما قال، الشيء الوحيد الأقوى من الكراهية هو الحب".