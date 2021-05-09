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هاميلتون يُشيد باستراتيجية فريقه مرسيدس بعد فوزه بإسبانيا

أشاد لويس هاميلتون باستراتيجية فريقه مرسيدس التي منحته الفوز في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لعام 2021، إذ تمكّن من تجاوز منافسه ماكس فيرشتابن قبل 6 لفات على نهاية السباق.

هاميلتون يُشيد باستراتيجية فريقه مرسيدس بعد فوزه بإسبانيا

خسِر هاميلتون صدارته لسباق برشلونة على الانطلاقة لصالح سائق ريد بُل، إذ قضى القسم الأوّل منه على مقربة من الهولندي قبل أن يتراجع خلفه بفارق 5.5 ثانية مع نهاية فترة التوقفات الأولى.

وكان هاميلتون قادرًا بعد ذلك على الاقتراب من فيرشتابن على الإطارات المتوسطة، إلّا أنّ فريقه مرسيدس طلب منه الدخول لمنطقة الصيانة في اللّفة 43 من أجل تزويده بإطاراتٍ أجدد والهجوم على منافسه الذي بقيّ على أرض الحلبة مع إطاراتٍ أقدم.

واستطاع هاميلتون تجاوز فيرشتابن في اللّفة 60 من السباق، محرزًا انتصاره الثالث في موسم 2021، وموسعًا صدارته في ترتيب بطولة السائقين إلى 14 نقطة على حساب فيرشتابن.

وقال هاميلتون "كانت انطلاقة متقاربة، ولكن يبدو بأنه كان هناك المزيد من المطاط على الجانب الأيمن من الحلبة ما ساعد سيارة ريد بُل".

وأضاف "بعد ذلك بدأتُ الهجوم إذ كنت قريبًا منه لفترةٍ طويلة حيث لم أعتقد بأنّ الإطارات ستصمد. ولكني نجحت في نهاية المطاف. كانت مغامرة جيدة واستراتيجية رائعة حقًا".

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وشكر هاميلتون رئيس الاستراتيجيات في مرسيدس جايمس فاولز على جهاز اللاسلكي بعد اجتيازه خطّ النهاية، حيث اعترف بأنّ مرسيدس خططت منذ بداية الجائزة الكبرى على الاحتفاظ بمجموعتَين من الإطارات المتوسطة في حال قررت إجراء توقفَين.

وأكمل البريطاني "إنّ الخطة منذ بداية الأسبوع كانت تهدف إلى إبقاء مجموعتَين من الإطارات المتوسطة من أجل القيام بوقفتَي صيانة".

واستطرد قائلاً "على الرغم من أنّ التوقف لمرّة وحيدة قد يبدو أفضل، إلّا أنني أعلم من خلال تجربتي بأنه من الصعب للغاية إنهاء السباق بهذه الاستراتيجية".

اقترب هاميلتون بشكلٍ كبير من فيرشتابن في اللّفة 42 من السباق إذ بدا بأنه سيحصل على فرصة سانحة لتجاوز الهولندي قبل أن يطلب منه فريقه التوقف.

واعترف بطل العالم السُباعي بأنه كان على وشك البقاء على الحلبة وعدم الدخول إلى منطقة الصيانة، إذ قال "كنتُ على وشك تجاوزه...كنت محتارًا: هل أقوم بالتوقف، أو أتجاهل هذه المكالمة وأبقى على الحلبة؟ ولكني قمت في النهاية بما طلبه الفريق مني بالنظر إلى الثقة الكبيرة بيننا".

واختتم "كان عملاً رائعًا من قبل الجميع داخل الفريق. يا له من يوم!"

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