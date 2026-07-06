هاميلتون يشكّك في قرار التوقف المتأخر خلف سيارة الأمان: "لما كنت لأفعل ذلك"
أعرب لويس هاميلتون عن اعتقاده بأنه لم يكن ليختار التوقف مرة ثانية خلف سيارة الأمان في جائزة بريطانيا الكبرى، لو كان يعلم أنّ ذلك سيكلّفه خسارة المركز الثاني لصالح جورج راسل.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: جيمس ساتون
كان بطل العالم سبع مرات يطارد زميله شارل لوكلير، الذي فاز بالسباق، عندما دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة في اللفات الأخيرة عقب خروج ماكس فيرستابن عن المسار عند منعطف "ستو"، بعدما علقت سيارة ريد بُل الخاصة به في الحصى.
وباعتقاد فريق فيراري أنّ السباق سيُستأنف، فقد استدعى سائقيه إلى منطقة الصيانة لتركيب إطارات جديدة. وبينما امتلك لوكلير فارقًا مريحًا سمح له بالعودة في الصدارة، خسر هاميلتون مركزه لصالح راسل، الذي فضّل البقاء على الحلبة.
ورغم انتهاء المارشلز من إزالة سيارة فيرستابن، انتهى السباق خلف سيارة الأمان وسط حالة من الارتباك، بعدما سُمح للسيارات المتأخرة بفك اللفة خلال اللفة 51 من أصل 52، في حين تنص اللوائح على ضرورة إكمال لفة كاملة بعد تنفيذ هذا الإجراء.
وعندما سُئل عمّا إذا كان يندم على التوقف بعدما خسر مركزه دون استئناف السباق، أجاب: "الفريق طلب مني التوقف. وافترضت أنّ التوقف يعني أننا سنحافظ على مراكزنا.
"لو أخبروني: 'ستتوقف وستفقد مركزك'، لما كنت سأفعل ذلك."
واختتمت خسارة المركز سباقًا محبطًا بالنسبة لهاميلتون، الذي انطلق متجاوزًا متصدر البطولة كيمي أنتونيللي عند البداية، لكن تحركًا طفيفًا قبل انطفاء الأضواء كلّفه عقوبة زمنية قدرها خمس ثوانٍ.
ومنذ تلك اللحظة، تراجع خلف لوكلير، قبل أن يجد نفسه تحت ضغط أنتونيللي الذي تجاوزه على الحلبة، كما فعل في السباق القصير يوم السبت، قبل أن يخرج سائق مرسيدس لاحقًا من دائرة المنافسة بسبب تلف في حاجب الإطار.
وعلّق هاميلتون على مخالفته عند الانطلاق قائلًا: "كانت بداية سيئة للغاية. ارتكبت انطلاقة خاطئة، وهو أمر لم يحدث لي سوى مرات قليلة جدًا خلال أكثر من 380 سباقًا خضتها".
وأضاف: "تحركت يدي بهذه الطريقة فقط. لا أعرف حقًا لماذا حدث ذلك. لم أكن أقصد القيام به، ولم أخبر يدي حتى بأن تتحرك. لكن هذا يحدث".
وفي ما يتعلّق بسباقه، قال البريطاني: "من ناحية توازن السيارة، فقد لاحظت أنّ شارل زاد من إعدادات التوازن مقارنةً بالتصفيات، وأعتقد أنّه أضاف مزيدًا من الجناح، بينما شعرت بأنّ السيارة كانت تعاني من فرط في الاستجابة للانعطاف مع إعدادات الترس التفاضلي التي اعتمدناها".
وأكمل: "لذلك خفّضت زاوية الجناح، لكنني واجهت أكبر قدر من ضعف الاستجابة للانعطاف في بداية السباق. ولهذا ابتعد شارل عني، ولم أتمكن حتى من توجيه السيارة كما يجب".
واختتم بالقول: "وفي منتصف الفترة الأولى تقريبًا، بدأت السيارة تستجيب بصورة أفضل قليلًا بعدما أجريت بعض التعديلات على إعدادات الترس التفاضلي، لكن الفارق كان قد أصبح كبيرًا بالفعل. ثم جاءت عقوبة الخمس ثوانٍ أثناء التوقف، وبعدها توالت الأمور السيئة واحدة تلو الأخرى".
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