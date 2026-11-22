فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

هاميلتون يشكك في اتساق قرارات مراقبي السباق بعد عقوبة لاس فيغاس في رسالة راديو لم تُبث

انتقد لويس هاميلتون تفاوت تطبيق عقوبات الاتحاد الدولي للسيارات، بعدما تلقى عقوبة زمنية مدتها 10 ثوانٍ خلال سباق لاس فيغاس، مشيرًا إلى واقعة سابقة اكتفى فيها أحد السائقين بعقوبة خمس ثوانٍ.

راهان ماجومدار

منشور: 22-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي

تعرضت محاولة لويس هاميلتون لتعويض مراكزه خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2026 لانتكاسة كبيرة في النصف الأول من السباق، بعدما وجه انتقادًا لاذعًا عبر اللاسلكي إلى اتساق قرارات مراقبي الاتحاد الدولي للسيارات.

وبعد انطلاقه من المركز الحادي عشر، إثر خروج سيارتي فيراري من القسم الثاني للتصفيات مساء الجمعة، نجح هاميلتون في دخول مراكز النقاط خلال فترة أولى حافلة بالصراعات، جمعته بزميله شارل لوكلير ولاندو نوريس سائق مكلارين. وفي حدود اللفة 13، وأثناء تنافسه على المركز السابع عبر منعطفات المسار المتعرج السابع والثامن، خرج هاميلتون إلى منطقة الخروج عن المسار واختصر المنعطف خلال صراعه مع نوريس.

ورغم أن المساحة عند قمة المنعطف بدت ضيقة، في ظل وجود سيارة مكلارين على خط التسابق، خلص مراقبو السباق إلى أن هاميلتون غادر الحلبة واكتسب أفضلية مستمرة، ليقرروا فرض عقوبة زمنية عليه مدتها 10 ثوانٍ.

وفي رسالة لاسلكية لم تُبث عبر التغطية العالمية، أعرب هاميلتون بوضوح عن استيائه من قسوة العقوبة.

وقال هاميلتون لمهندس سباقه: "أليس هذا مثيرًا للاهتمام؟ في أحد السباقات، عندما لا يتقبل أحدهم الأمر، تكون هناك ظروف مخففة، فيمنحونه خمس ثوانٍ، بينما يمنحونني 10 ثوانٍ لأنني تجنبت حادثًا".

لماذا تكتسب إشارة هاميلتون إلى "خمس ثوانٍ" أهمية؟

لم يذكر هاميلتون اسم سائق أو جائزة كبرى محددة في رسالته، لكن إشارته إلى "الظروف المخففة" والعقوبة المخفضة إلى خمس ثوانٍ أعادت إلى الأذهان مباشرة واقعة مثيرة للجدل حدثت قبل فترة قصيرة، وكان أحد طرفيها زميله في الفريق.

ففي جائزة مدينة مكسيكو الكبرى، قبل ثلاثة أسابيع وتحديدًا في الأول من نوفمبر، أكمل لوكلير مناورة تجاوز خارج الحلبة على هاميلتون عند المنعطف الرابع خلال اللفة الأولى. وبموجب إرشادات معايير القيادة في الفورمولا 1، فإن مغادرة الحلبة واكتساب أفضلية تستوجب عقوبة قياسية مدتها 10 ثوانٍ. لكن مراقبي السباق في المكسيك قرروا تخفيض عقوبة لوكلير إلى خمس ثوانٍ، مستندين صراحة إلى وجود ظروف مخففة.

وجاء في قرار مراقبي الاتحاد الدولي للسيارات في جائزة مدينة مكسيكو الكبرى: "تبلغ العقوبة الأساسية وفق الإرشادات 10 ثوانٍ، لكن من الظروف المخففة أن السيارة رقم 44 كانت أيضًا خارج الحلبة، على الجهة الداخلية للسيارة رقم 16، وأن الواقعة حدثت في وقت مبكر من اللفة الأولى".

لويس هاميلتون وشارل لوكلير، فيراري

وأثار ذلك القرار نقاشًا واسعًا داخل أروقة البطولة آنذاك. وكان هاميلتون، الذي سبق أن نفذ عقوبة مدتها 10 ثوانٍ بسبب مخالفة مشابهة تتعلق بالخروج عن الحلبة في المكسيك عام 2025، قد اعترض عبر اللاسلكي خلال السباق، معتبرًا أن العقوبة الأقل لم تعوض الأفضلية التي حصل عليها لوكلير من خلال بقائه في الهواء النظيف أمامه. كما أشار ماكس فيرستابن، الذي فاز بالسباق في نهاية المطاف، بعد ذلك إلى أن "العقوبة تكون عادة 10 ثوانٍ، وفجأة أصبحت خمس ثوانٍ".

ومن الناحية التنظيمية، يعتمد اختلاف القرارين على ملابسات كل واقعة، إذ يميل مراقبو السباق عادة إلى قدر أكبر من التساهل في الحوادث التي تقع وسط الازدحام خلال اللفة الأولى، مقارنة بالمواجهات التي تحدث في منتصف السباق، حيث تظل عقوبة الـ10 ثوانٍ هي المعيار الأساسي.

ومع ذلك، تكشف تعليقات هاميلتون عبر اللاسلكي في لاس فيغاس عن استمرار إحباط السائقين إزاء المرونة في تطبيق هذه الإرشادات من جولة إلى أخرى، وهي نقطة خلاف تأمل فيا تخفيف حدتها عندما تبدأ في تطبيق نظام وجود مراقبين متفرغين للفورمولا 1 بصورة دائمة خلال عام 2027.

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق بياستري يتساءل عن الفارق "الغريب" في السرعة مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات مرسيدس في لاس فيغاس

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

لويس هاميلتون





هاميلتون يكشف عن أضرار في سيارة فيراري بعد خروجه من القسم الثاني للتصفيات في لاس فيغاس



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



18 س



هاميلتون يكشف عن أضرار في سيارة فيراري بعد خروجه من القسم الثاني للتصفيات في لاس فيغاس





لويس هاميلتون يدعم عودة محركات في8 وينتقد وحدات الطاقة الحالية التي "تسلم الروح" على المقاطع المستقيمة



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



لويس هاميلتون يدعم عودة محركات في8 وينتقد وحدات الطاقة الحالية التي "تسلم الروح" على المقاطع المستقيمة





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

المزيد من

فيراري





فيرستابن يكشف نظريته بشأن افتقار فيراري للسرعة القصوى في موسم 2026



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



18 س



فيرستابن يكشف نظريته بشأن افتقار فيراري للسرعة القصوى في موسم 2026





شارل لوكلير غاضب بعد أن كشفت التصفيات حجم تأخر فيراري الكبير في لاس فيغاس



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



23 س



شارل لوكلير غاضب بعد أن كشفت التصفيات حجم تأخر فيراري الكبير في لاس فيغاس





تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة إيطاليا الكبرى



تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

أحدث الأخبار





موتو جي بي: مارك ماركيز يسقط واللقب في متناول يده.. وبيزيكي يفوز بالسباق القصير في البرتغال



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



14 س



موتو جي بي: مارك ماركيز يسقط واللقب في متناول يده.. وبيزيكي يفوز بالسباق القصير في البرتغال





بياستري يتساءل عن الفارق "الغريب" في السرعة مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات مرسيدس في لاس فيغاس



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



16 س



بياستري يتساءل عن الفارق "الغريب" في السرعة مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات مرسيدس في لاس فيغاس





تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



16 س



تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟





موتو جي بي: بيزيكي ينتزع قطب الانطلاق الأول ومارك ماركيز ثانيًا في البرتغال



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



16 س



موتو جي بي: بيزيكي ينتزع قطب الانطلاق الأول ومارك ماركيز ثانيًا في البرتغال

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



16 س



من قبل ستيوارت كودلينغ



تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك