أكد لويس هاميلتون أنه تمكن من النهوض مجددًا بعد فترة وصفها بأنها من أصعب الفترات في مسيرته، بفضل الدعم الذي تلقاه من فريقه وجماهيره.

وقال هاميلتون بعد تحقيق فوزه الأول منذ ما يقارب عامين: "أشعر حقًا أن جماهيري أنقذوني العام الماضي. عائلتي أيضًا، وأصدقائي الذين بقوا إلى جانبي طوال تلك الفترة".

وأوضح أن الكثيرين شككوا في قدراته خلال موسمه الأول الصعب مع فيراري، والذي انتهى دون أية منصة تتويج للمرة الأولى في مسيرته الممتدة لما يقارب عقدين في الفورمولا 1، لكنه في المقابل كان يسمع أصوات من استمروا في دعمه والإيمان به.

حيث قال لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أن الأشخاص الذين يقولون أشياء سلبية، غالبًا ما أستخدم كلامهم كوقود".

وأضاف: "أعتقد أن من السهل أن تكون سلبيًا تجاه الآخرين، والأسوأ من ذلك عندما يكون المنتقد سائقًا يعرف جيدًا مدى صعوبة النجاح في هذه الرياضة، وفي الوقت نفسه لم يحقق حتى اليوم ما حققته أنا، ثم يتحدث بشكل سلبي".

وتابع: "لكن كما قلت، الجماهير هي التي أنقذتني حقًا. في العام الماضي كان بعض المشجعين يصرخون لي: لا تنسَ من أنت. وقد تركت تلك الكلمات أثرًا كبيرًا بداخلي. كان علي أن أسأل نفسي: كيف أجد نفسي مجددًا؟ كيف أستعيد توازني؟ كيف أجد الشجاعة والقوة للاستمرار، وللبناء، ولمواصلة المحاولة؟".

لويس هاميلتون، سائق فيراري الصورة من قبل: صور غيتي

وأردف: "أما الفريق فكان رائعًا للغاية. كما قلت سابقًا، كانت هناك أمور كثيرة أردت تغييرها، سواء على مستوى المجموعة الهندسية المحيطة بي أو في طريقة تطوير السيارة وتوجيهها نحو المسار الصحيح. وما زال أمامنا الكثير من العمل. أتذكر أنني كنت أشاهد السيارة الحمراء دائمًا وأتساءل كيف سيكون الشعور بالفوز على متنها. كيف سيكون الوقوف على منصة التتويج وأنا الشخص الذي يمنح الفريق لحظة الاستماع إلى النشيد الوطني".

وأكمل: "لا يوجد شيء يشبه ذلك. إنه أمر مذهل للغاية. لقد عدت إلى هنا بعد أن مررت بفترة صعبة للغاية، وأعتقد أن الرسالة الأهم هي ألا تستسلم أبدًا، وألا تشكك بنفسك، وألا تتخلى عن الإيمان بقدراتك، وأن تواصل المحاولة دائمًا".

هل بدأ حلم اللقب الثامن؟

مع احتلال هاميلتون المركز الثاني في بطولة السائقين، بدأ كثيرون ينظرون إليه كأحد أبرز المنافسين على اللقب، ومن بينهم مديره السابق في مرسيدس توتو وولف. ويتصدر كيمي أنتونيللي ترتيب البطولة بفارق 41 نقطة عن سائق فيراري بعد سباق برشلونة.

ورغم ذلك، يرى هاميلتون أن الحديث عن اللقب الثامن ما زال سابقًا لأوانه، قائلًا: "بصراحة، مع الطريقة التي بدأ بها الموسم، لم أكن أفكر بالأمر بهذه الطريقة".

Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول

واسترسل: "لم أكن أفكر في اللقب الثامن. بالطبع كنا نعمل من أجل الوصول إلى مرحلة الفوز، لكنني كنت مدركًا دائمًا أن ذلك يحتاج إلى وقت. وقد بدأت مرسيدس الموسم بسيارة مذهلة وسرعة كبيرة، كما أن كلا السائقين يؤديان عملًا رائعًا".

ورغم أن كثيرين يعتبرون فيراري صاحبة أفضل هيكل سيارة في البطولة حاليًا، فإن مرسيدس لا تزال تبدو صاحبة الحزمة الأقوى إجمالًا بفضل وحدة الطاقة.

ولهذا يعتقد هاميلتون أن أمام فيراري خطوات إضافية قبل أن تتمكن من التفوق على منافستها بشكل منتظم.

حيث قال: "نحن نعلم أن لدينا عجزًا في الطاقة. ستكون هناك حلبات ذات مقاطع مستقيمة طويلة جدًا، وهناك سيصبح الأمر أكثر صعوبة. لكن كما قلت، لدينا سيارة رائعة في أساسها، وإذا واصلنا إضافة الأداء وتمكنا من عبور المنعطفات بسرعة أكبر، فقد نتمكن من تقليص هذا العجز قليلًا إلى أن نحسن وضعنا أو نغلق فجوة القوة".

واختتم: "من الصعب جدًا التفكير على المدى الطويل في الوقت الحالي. أعتقد أن الأمر يتعلق بالتعامل مع كل سباق على حدة، وكل أسبوع على حدة. علينا فقط أن نواصل الضغط والاستمتاع بما نقوم به. يجب أن نستمتع بالأمر أيضًا".