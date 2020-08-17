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هاميلتون يشعر "بالتواضع والفخر" لكسر رقم آخر لمايكل شوماخر

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هاميلتون يشعر "بالتواضع والفخر" لكسر رقم آخر لمايكل شوماخر
من قبل:
, رئيس التحرير
17-08-2020

يشعر لويس هاميلتون "بالتواضع والفخر" بعدما بات السائق الأكثر صعودًا على منصات التتويج في تاريخ بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، محطمًا رقم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر السابق، إثر فوزه بسباق جائزة إسبانيا الكبرى لموسم 2020.

سيطر هاميلتون بشكلٍ كاملٍ على مجريات سباق برشلونة حيث حقّق الفوز بفارق 24 ثانية أمام سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن، ما ساعده على توسيع الفارق الذي يتمتّع به في ترتيب بطولة السائقين إلى 37 نقطة.

وشكّل ذلك الفوز الـ 88 في مسيرة السائق البريطاني إذ بات على بُعد 3 انتصارات فقط من معادلة العدد القياسي للانتصارات والمُسجّل باسم مايكل شوماخر صاحب الـ 91 فوزًا.

لكن ونتيجةً لصعوده إلى منصة التتويج في إسبانيا كسر هاميلتون رقم شوماخر بعدد منصات التتويج المسجلة، حيث أصبح السائق الأكثر تحقيقًا لها مع 156 منصة مقابل 155 منصة للبارون الأحمر.

ويمتلك شوماخر هذا الرقم منذ العام 2002 وتحديدًا منذ جائزة بريطانيا الكبرى عندما تجاوز عدد المنصات المُسجّلة باسم آلان بروست حينها (106 منصات تتويج).

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وتعليقًا على كسره لرقم جديد باسم شوماخر، قال هاميلتون "نشأنا جميعًا ونحن نشاهد مايكل ونحلم بالتواجد في الفورمولا واحد في يومٍ ما. ما يحدث الآن هو أكثر بكثير ممّا حلمت به عندما كنت طفلاً. أنا ممتنٌ للغاية للفرصة التي تُتاح لي يوميًا".

وأكمل"أعتقد بأنّ مايكل كان من دون شكّ رياضيًا وسائقًا مذهلاً. لذلك أشعر دائمًا بالتواضع والفخر حقًا عندما يتمّ ذكري بنفس خانته وبنفس خانة إيرتون وسينا وخوان مانويل فانجيو. إنه أمرٌ رائعٌ للغاية. آمل أن تكون عائلة هاميلتون فخورةً بذلك أيضاً".

تجدر الإشارة إلى أنّ هاميلتون صعد إلى منصة التتويج بأكثر من 60 بالمئة خلال السباقات التي شارك بها منذ دخوله الفئة الملكة في العام 2007 مع فريقه السابق مكلارين.

أمّا شوماخر فقد صعد إلى المنصة 50.32 بالمئة من السباقات التي شارك بها حيث أحرز منصته الأخيرة في سباق جائزة أوروبا الكبرى على حلبة فالنسيا الإسبانية في العام 2012.

كما من المتوقّع أن يُعادل هاميلتون هذا الموسم الرقم القياسي بعدد البطولات المسجّل باسم شوماخر الذي تمكّن من إحراز لقب البطولة سبع مرّات.

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الكاتب خضر الراوي

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