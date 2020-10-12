هاميلتون يشعر "بالتواضع" عقب تكريمه من قبل عائلة شوماخر

نجح هاميلتون بتحقيق فوزه رقم 91 ضمن مسيرته في الفورمولا واحد على حلبة نوربورغرينغ، ليعادل رقم شوماخر القياسي، ويُنهي فترة هيمنة البارون الأحمر كحامل الرقم القياسي الوحيد، والذي يعود إلى جائزة بلجيكا الكبرى 2001.

وتكريماً لهذا الإنجاز، تمّ تقديم إحدى خوذ شوماخر من آخر موسم له في الفورمولا واحد مع مرسيدس إلى هاميلتون، عبر ابن بطل العالم سبع مرات، ميك.

وتكلم شوماخر الابن في هذه المناسبة كما اعترف البريطاني بطل العالم ستّ مرات بأنه سيتعين عليه الانتظار بعض الوقت قبل أن يعتاد على موقعه الذي وصله في الفورمولا واحد.

وحين سُئِل حيال مناسبة التكريم تلك، أوضح هاميلتون أنه تأثّر لنجاحه بإضافة خوذة قيّمة أخرى إلى مجموعته.

فقال: "في الحقيقة لديّ خوذة أخرى لمايكل. إنها إحدى اللحظات المميزة والخاصة جداً، جداً بالنسبة لي، في أبوظبي 2012، ذهبتُ إلى مقرّ مرسيدس، والتقيتُ مع مايكل، وتبادلنا الخوذتين".

وأكمل: "كانت تلك بالنسبة لي لحظة لن أنساها مطلقاً، أن أقف بجانب شخص كبرتُ وأنا أشاهده على التلفاز، وأن يكون لي شرف مبادلة خوذتي معه. تلك أمور خاصة نفهمها نحن الرياضيون، إنها تمثل أعلى درجات الاحترام التي يمكنك إظهارها. أن يقوم أسطورة الرياضة نفسه بتلك المبادلة معي، لهو أمر مميز جداً في الحقيقة".

وتابع: "تكريم عائلته لي، جعلني أشعر بتواضع كبير جداً. ابنه موهبة لامعة حقاً وإنسان متميز بالفعل. من الواضح أن مايكل نجح في تربيته حقّ التربية، وأنا أتطلع قدماً لرؤيته يمضي في مسيرته إلى الأمام".

واسترسل: "الآن، لدي خوذتان مميزتان من مايكل في غرفة جلوسي الصغيرة".

وكان هاميلتون يتفادى التعليق على عدد انتصاراته قبل جولة إيفل، لكنه اعترف بعد السباق أن الانتصار من بين انتصاراته المميزة في حياته.

فقال: "إنه بالتأكيد ليس مجرد فوز آخر. خلال الساعة الأخيرة كنت أحاول أن أستوعب حقاً حجم الإنجاز الذي حققناه".

وأكمل: "أحتاج لبعض الأيام كي أستوعب حقاً ما حصل. من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف ما حصل".

واختتم: "إنه فوز مميز وخاص بالتأكيد. لقد اتصلتُ بوالدي وزوجته وتكلمت معهما. لقد كان يوماً مليئاً بالعواطف والمشاعر من دون شكّ".