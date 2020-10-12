فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
45 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
59 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون يشعر "بالتواضع" عقب تكريمه من قبل عائلة شوماخر

المشاركات
التعليقات
من قبل:

قال لويس هاميلتون أنه يشعر "بالتواضع" بعد تكريمه من قبل عائلة مايكل شوماخر لمعادلته لرقم البارون الأحمر القياسي بعدد الانتصارات، عقب فوزه بسباق جائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ.

نجح هاميلتون بتحقيق فوزه رقم 91 ضمن مسيرته في الفورمولا واحد على حلبة نوربورغرينغ، ليعادل رقم شوماخر القياسي، ويُنهي فترة هيمنة البارون الأحمر كحامل الرقم القياسي الوحيد، والذي يعود إلى جائزة بلجيكا الكبرى 2001.

وتكريماً لهذا الإنجاز، تمّ تقديم إحدى خوذ شوماخر من آخر موسم له في الفورمولا واحد مع مرسيدس إلى هاميلتون، عبر ابن بطل العالم سبع مرات، ميك.

وتكلم شوماخر الابن في هذه المناسبة كما اعترف البريطاني بطل العالم ستّ مرات بأنه سيتعين عليه الانتظار بعض الوقت قبل أن يعتاد على موقعه الذي وصله في الفورمولا واحد.

وحين سُئِل حيال مناسبة التكريم تلك، أوضح هاميلتون أنه تأثّر لنجاحه بإضافة خوذة قيّمة أخرى إلى مجموعته.

فقال: "في الحقيقة لديّ خوذة أخرى لمايكل. إنها إحدى اللحظات المميزة والخاصة جداً، جداً بالنسبة لي، في أبوظبي 2012، ذهبتُ إلى مقرّ مرسيدس، والتقيتُ مع مايكل، وتبادلنا الخوذتين".

وأكمل: "كانت تلك بالنسبة لي لحظة لن أنساها مطلقاً، أن أقف بجانب شخص كبرتُ وأنا أشاهده على التلفاز، وأن يكون لي شرف مبادلة خوذتي معه. تلك أمور خاصة نفهمها نحن الرياضيون، إنها تمثل أعلى درجات الاحترام التي يمكنك إظهارها. أن يقوم أسطورة الرياضة نفسه بتلك المبادلة معي، لهو أمر مميز جداً في الحقيقة".

وتابع: "تكريم عائلته لي، جعلني أشعر بتواضع كبير جداً. ابنه موهبة لامعة حقاً وإنسان متميز بالفعل. من الواضح أن مايكل نجح في تربيته حقّ التربية، وأنا أتطلع قدماً لرؤيته يمضي في مسيرته إلى الأمام".

واسترسل: "الآن، لدي خوذتان مميزتان من مايكل في غرفة جلوسي الصغيرة".

اقرأ أيضاً:

وكان هاميلتون يتفادى التعليق على عدد انتصاراته قبل جولة إيفل، لكنه اعترف بعد السباق أن الانتصار من بين انتصاراته المميزة في حياته.

فقال: "إنه بالتأكيد ليس مجرد فوز آخر. خلال الساعة الأخيرة كنت أحاول أن أستوعب حقاً حجم الإنجاز الذي حققناه".

وأكمل: "أحتاج لبعض الأيام كي أستوعب حقاً ما حصل. من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف ما حصل".

واختتم: "إنه فوز مميز وخاص بالتأكيد. لقد اتصلتُ بوالدي وزوجته وتكلمت معهما. لقد كان يوماً مليئاً بالعواطف والمشاعر من دون شكّ".

اقرأ أيضاً:

هورنر: ثقبٌ في مشعاع التبريد تسبّب في انسحاب ألبون في نوربورغرينغ

المقال السابق

هورنر: ثقبٌ في مشعاع التبريد تسبّب في انسحاب ألبون في نوربورغرينغ

المقال التالي

ألونسو يتجه للمشاركة في تجارب مع رينو على حلبة برشلونة الأسبوع المقبل

ألونسو يتجه للمشاركة في تجارب مع رينو على حلبة برشلونة الأسبوع المقبل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
قائمة السائقين لويس هاميلتون , مايكل شوماخر
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يشعر "بالتواضع" عقب تكريمه من قبل عائلة شوماخر
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يشعر "بالتواضع" عقب تكريمه من قبل عائلة شوماخر

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا

وولف استمتع بمعركة هاميلتون وبوتاس في انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف استمتع بمعركة هاميلتون وبوتاس في انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى

سيدل: مكلارين تعيّن عليها الدفع بالحزمة الانسيابية الجديدة في نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: مكلارين تعيّن عليها الدفع بالحزمة الانسيابية الجديدة في نوربورغرينغ

روزبرغ: انطلاق بوتاس أولًا في نوربورغرينغ "رسالة" إلى هاميلتون بأنّ المعركة لم تنته بعد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

روزبرغ: انطلاق بوتاس أولًا في نوربورغرينغ "رسالة" إلى هاميلتون بأنّ المعركة لم تنته بعد

بوتاس وهاميلتون: هناك الكثير من حصص التجارب الحرّة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس وهاميلتون: هناك الكثير من حصص التجارب الحرّة في الفورمولا واحد

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق

أحدث الأخبار

ألونسو يتجه للمشاركة في تجارب مع رينو على حلبة برشلونة الأسبوع المقبل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو يتجه للمشاركة في تجارب مع رينو على حلبة برشلونة الأسبوع المقبل

هاميلتون يشعر "بالتواضع" عقب تكريمه من قبل عائلة شوماخر
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يشعر "بالتواضع" عقب تكريمه من قبل عائلة شوماخر

هورنر: ثقبٌ في مشعاع التبريد تسبّب في انسحاب ألبون في نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: ثقبٌ في مشعاع التبريد تسبّب في انسحاب ألبون في نوربورغرينغ

وولف استمتع بمعركة هاميلتون وبوتاس في انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف استمتع بمعركة هاميلتون وبوتاس في انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يشعر "بالتواضع" عقب تكريمه من قبل عائلة شوماخر

56د
2
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى

3
فورمولا 1

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا

4
فورمولا 1

وولف استمتع بمعركة هاميلتون وبوتاس في انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى

5
فورمولا 1

سيدل: مكلارين تعيّن عليها الدفع بالحزمة الانسيابية الجديدة في نوربورغرينغ

أحدث الأخبار

ألونسو يتجه للمشاركة في تجارب مع رينو على حلبة برشلونة الأسبوع المقبل
فورمولا 1

ألونسو يتجه للمشاركة في تجارب مع رينو على حلبة برشلونة الأسبوع المقبل

هاميلتون يشعر "بالتواضع" عقب تكريمه من قبل عائلة شوماخر
فورمولا 1

هاميلتون يشعر "بالتواضع" عقب تكريمه من قبل عائلة شوماخر

هورنر: ثقبٌ في مشعاع التبريد تسبّب في انسحاب ألبون في نوربورغرينغ
فورمولا 1

هورنر: ثقبٌ في مشعاع التبريد تسبّب في انسحاب ألبون في نوربورغرينغ

وولف استمتع بمعركة هاميلتون وبوتاس في انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1

وولف استمتع بمعركة هاميلتون وبوتاس في انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى

أحدث ملفات الفيديو

فترة فرناندو ألونسو مع رينو في الفورمولا واحد 03:54
فورمولا 1

فترة فرناندو ألونسو مع رينو في الفورمولا واحد

هاميلتون يعادل رقم شوماخر القياسي بعدد الانتصارات في الفورمولا واحد 08:47
فورمولا 1

هاميلتون يعادل رقم شوماخر القياسي بعدد الانتصارات في الفورمولا واحد

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ 07:02
فورمولا 1

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ

لماذا تمّ منع 08:28
فورمولا 1

لماذا تمّ منع "السيارة ذات المروحة" الأسطورية في الفورمولا واحد؟

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ 06:29
فورمولا 1

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.