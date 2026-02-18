هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

سيشهد موسم 2026 أحد أكبر التغييرات التقنية في تاريخ الفورمولا 1، سواء من ناحية الهيكل أو المحرك.

تم تخفيف وزن الهيكل بشكل ملحوظ، بينما أصبحت وحدة الطاقة مقسومة بنسبة 50-50 بين الطاقة الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي.

ولم يخض لويس هاميلتون، الذي بدأ فصلًا جديدًا في مسيرته بالانتقال إلى فيراري في موسم 2025، الموسم الأول مع الفريق كما كان متوقعًا.

يحث أنهى السائق المتوج بسبعة ألقاب عالمية، والذي أنهى العديد من السباقات خلف زميله شارل لوكلير، موسمًا دون أية منصة تتويج للمرة الأولى في مسيرته.

لكن مع مستجدات هذا الموسم، أوضح هاميلتون أنه يشعر بقرب كبير من سيارة "إس.إف26" بسبب بصمته الخاصة في تطويرها.

فقال: "أداء السيارة حتى الآن يثير حماسي كثيرًا. العمل مع الجيل الجديد من السيارات تجربة مختلفة تمامًا. نحن نحاول فهم كل شيء من الصفر وفي الوقت نفسه".

وتابع: "في العام الماضي، كان عليّ أن أتسابق بسيارة ورثت أساسها من شخص آخر. لكن سيارة هذا العام نموذج قمت بتطويره شخصيًا في جهاز المحاكاة خلال الأشهر 8-10 الماضية".

وأضاف: "هي تحمل حمضي النووي حرفيًا، لذلك أشعر بارتباط أكبر بكثير بهذه السيارة".