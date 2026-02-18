تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

هاميلتون: إجراء الانطلاقة في الفورمولا 1 "غير خطير" مع سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون: إجراء الانطلاقة في الفورمولا 1 "غير خطير" مع سيارات 2026

لماذا ستكون التحديثات في بداية موسم 2026 متواترة وفقًا لفاسور

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لماذا ستكون التحديثات في بداية موسم 2026 متواترة وفقًا لفاسور

سميدلي يحذر من أن ضغط فيراري قد "يحطم" كبار المهندسين في ظلّ تأقلم هاميلتون

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
سميدلي يحذر من أن ضغط فيراري قد "يحطم" كبار المهندسين في ظلّ تأقلم هاميلتون

فيرستابن يضاعف انتقاداته للوائح الفورمولا 1 لعام 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن يضاعف انتقاداته للوائح الفورمولا 1 لعام 2026
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

صرّح لويس هاميلتون بأنه يشعر "بارتباط" مع سيارة "إس.إف26"، سيارة فيراري لموسم 2026، بعدما لعب دورًا كبيرًا في تطويرها.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: ماريو رينزي

سيشهد موسم 2026 أحد أكبر التغييرات التقنية في تاريخ الفورمولا 1، سواء من ناحية الهيكل أو المحرك.

تم تخفيف وزن الهيكل بشكل ملحوظ، بينما أصبحت وحدة الطاقة مقسومة بنسبة 50-50 بين الطاقة الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي.

ولم يخض لويس هاميلتون، الذي بدأ فصلًا جديدًا في مسيرته بالانتقال إلى فيراري في موسم 2025، الموسم الأول مع الفريق كما كان متوقعًا.

يحث أنهى السائق المتوج بسبعة ألقاب عالمية، والذي أنهى العديد من السباقات خلف زميله شارل لوكلير، موسمًا دون أية منصة تتويج للمرة الأولى في مسيرته.

لكن مع مستجدات هذا الموسم، أوضح هاميلتون أنه يشعر بقرب كبير من سيارة "إس.إف26" بسبب بصمته الخاصة في تطويرها.

اقرأ أيضاً:

فقال: "أداء السيارة حتى الآن يثير حماسي كثيرًا. العمل مع الجيل الجديد من السيارات تجربة مختلفة تمامًا. نحن نحاول فهم كل شيء من الصفر وفي الوقت نفسه".

وتابع: "في العام الماضي، كان عليّ أن أتسابق بسيارة ورثت أساسها من شخص آخر. لكن سيارة هذا العام نموذج قمت بتطويره شخصيًا في جهاز المحاكاة خلال الأشهر 8-10 الماضية".

وأضاف: "هي تحمل حمضي النووي حرفيًا، لذلك أشعر بارتباط أكبر بكثير بهذه السيارة".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق "فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

ألبين تدعم مرسيدس في جدل نسبة الانضغاط: "القوانين واضحة تمامًا".

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
ألبين تدعم مرسيدس في جدل نسبة الانضغاط: "القوانين واضحة تمامًا".

بياستري يكشف "جوانب الصعوبة في إدارة" سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
بياستري يكشف "جوانب الصعوبة في إدارة" سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026
المزيد من
لويس هاميلتون

تحليل تقني: سرّ الجناح الأمامي المتحرك لدى فيراري يكمن في هيكل السيارة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل تقني: سرّ الجناح الأمامي المتحرك لدى فيراري يكمن في هيكل السيارة

وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
المزيد من
فيراري

فيراري تفاجئ بادوك الفورمولا 1 في البحرين بجناح جديد خلف عادم سيارة "إس.إف26"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري تفاجئ بادوك الفورمولا 1 في البحرين بجناح جديد خلف عادم سيارة "إس.إف26"

فاسور: قطعنا أكثر من 4500 كيلومتر

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فاسور: قطعنا أكثر من 4500 كيلومتر

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد