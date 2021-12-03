هاميلتون يشعر أنه "مرتاح أكثر من أي وقت مضى" حيال معركة لقب 2021

يتجه هاميلتون إلى جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى وهو يتأخر خلف فيرشتابن بفارق ثماني نقاط ضمن الترتيب العام، حيث نجح بخفض الفارق بشكل ملحوظ بعد فوزه في البرازيل وقطر.

وبينما يمكن للهولندي حسابياً حسم اللقب في جدة، لكنّ هاميلتون مع فريقه مرسيدس، هو المرشح الأوفر حظاً على حلبة الشوارع الأسرع في البطولة. حيث يبدو أن اللقب لن يُحسم حتى السباق الختامي في أبوظبي.

وينافس فيرشتابن حالياً لنيل لقبه الأول، لكن هاميلتون يسعى لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد باسمه عبر تحقيق ثمانية ألقاب ليصبح السائق الوحيد في تاريخ الفورمولا واحد الذي يصل لهذا الرقم.

وأشار البريطاني إلى أن هناك بعض العناصر في معركة اللقب أمام فيرشتابن، تجعل منها مختلفة بعض الشيء، لكنه أكد على ارتياحه الكامل مقارنة بإحساسه حين كان ينافس على لقبه الأول.

فقال: "إنها معركة مختلفة بعض الشيء، لأنها تضم حالياً فريقين مذهلَين".

وتابع: "إنها مختلفة لأننا كفريق بتنا ضمن مرحلة غير مألوفة لنا. لم يفز أحدٌ من قبل بثمانية ألقاب، سواء كفريق أو كسائق، وبالتالي فإنها مرحلة جديدة ومختلفة لنا".

وأردف: "بالمقابل، أشعر بأنني أكثر ارتياحاً من أي وقت مضى، لأنني متواجد ضمن البطولة منذ وقت طويل. وهذه ليست معركتي الأولى".

واستكمل: "أذكر الآن كيف كانت معركتي على أول لقب لي، وحتى لقبي الثاني والثالث. الليالي التي لم أكن أنام فيها وكل تلك الأمور".

واسترسل: "تعلمتُ الكثير الآن بالطبع، عن نفسي، وبتُّ أطبّق كل هذه الخبرة على نفسي أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "أعلم أنه لا يمكنني تغيير الماضي، لكن كل ما يمكنني هو تقديم أفضل ما بوسعي مئة بالمئة".

وكان الفارق بين هاميلتون وفيرشتابن قبل البرازيل يصل إلى 19 نقطة، وبدا أنه سيفقد المزيد بعد تراجعه على شبكة الانطلاق، لكنه نجح بشق طريقه ليفوز بالسباق.

حيث صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بعد سباق قطر، أن التحديات التي واجهها هاميلتون أيقظت بداخله قوى البطل الخارق.

وحين سُئِل إن كان قد وصل إلى مستوى جديد من الأداء خلال السباقات الأخيرة، ردّ هاميلتون: "لا أدري إن كنتُ أتفقُ مع هذه المقولة بصراحة".

وتابع: "لا أعتقد بأنني وصلت إلى مستوى مختلف. أعتقد أنني وبشكل عام ضمن مستوى جيد. ربما قمت بأمور مختلفة في البرازيل لم أقدمها من قبل".

وأردف: "قدمتُ مثل هذا الأداء بكل تأكيد في مسيرتي من قبل، لأنني عدتُ بقوة في الكثير والكثير من المواقف السابقة".

واسترسل: "أعتقد بأنني كنت أقدم أداءً جيداً طوال الموسم. لكنك تتعلم باستمرار من كل شيء، من محيطك ومن فريقك وتتحسن أكثر كشخص".

واستكمل: "أعتقد أننا جميعاً خضنا هذه التجربة، وليس أنا فقط. المهندسون والميكانيكيون، أعتقد أن كل فرد من الفريق قد تحسن أكثر".

واختتم: "هذا مانحتاجه. نحتاج إلى المزيد من الأداء على الدوام، المزيد من التركيز والقوة، وأعتقد أننا جميعاً قمنا بذلك".