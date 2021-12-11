هاميلتون يشعر أنه "أفضل بمليون مرة" قبيل معركته مع فيرشتابن بالمقارنة مع روزبرغ في 2016

سيخوض البريطاني السباق الحاسم للبطولة الرابع له في أبوظبي يوم غد الأحد على حلبة ياس مارينا، وذلك بعد سباق 2010 الذي انتهي بحصد سيباستيان فيتيل لقبه الأول بعد معركة رباعية مع فرناندو ألونسو، مارك ويبر وهاميلتون، ومن ثمّ سباقَي 2014 و2016 بين هاميلتون وروزبرغ مع معركتين حُسمتا على ذات الحلبة.

وفي سباق الحسم الأخير فاز هاميلتون - كما فعل في 2014 وكذلك ضمن أربع مناسبات أخرى على حلبة أبوظبي - لكن روزبرغ حل ثانيًا ليفوز باللقب ويُلحق بهاميلتون الهزيمة الوحيدة التي تعرض لها البريطاني ضمن الحقبة الهجينة في الفورمولا واحد.

هذا وسيُختتم موسم 2021 يوم غد الأحد مع انطلاق فيرشتابن في السباق من المركز الأول بعدما باغت غريمته مرسيدس في التصفيات.

وبالتالي يملك الهولندي أفضلية مبكرة على صعيد الفوز، حيث يدخل هاميلتون وفيرشتابن هذا السباق وهما متعادلان في النقاط، وتلك هي المرة الأولى التي تشهد فيها البطولة هذا السيناريو خلال 47 عامًا.

وبعد خسارته أمام فيرشتابن في تصفيات اليوم، طُلب من هاميلتون المقارنة بين شعوره اليوم وشعوره قُبيل سباق الأحد في 2016 - المرة الأخيرة التي تواصلت فيها معركة البطولة حتى السباق الختامي.

فقال: "أشعر باختلاف أكبر بمليون مرة. إنه سيناريو مختلف جدًا جدًا. مختلف تمامًا وأنا أشعر أنني الآن أفضل بمليون مرة ممّا كنت حينها. لديّ شعور جيد".

وأوضح هاميلتون أن شرح سبب شعوره بأنه أفضل في 2021 بالمقارنة مع قبل خمس سنوات "هو أمر لا يرغب الخوض فيه بالضرورة"، لكنه أضاف بأنه "ببساطة ضمن مكان مختلف في حياته عمّا كان في 2016".

حيث قال: "أواجه تحديًا مختلفًا في الحياة وهذه المرة أنا في مكان مختلف وأسعد بكثير".

وعند سؤاله إذا ما كان سائقًا أفضل الآن من 2016، قال هاميلتون: "نعم. وزميل أفضل كذلك".