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هاميلتون يشرح قرار التوقيع على عقدٍ بعام واحدٍ مع مرسيدس

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شرح لويس هاميلتون قراره بالتوقيع على عقدٍ بعامٍ واحد فقط مع فريقه مرسيدس ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، قائلًا أنّه لم تكن هناك حاجة للتخطيط للمستقبل البعيد.

هاميلتون يشرح قرار التوقيع على عقدٍ بعام واحدٍ مع مرسيدس

أعلنت مرسيدس في فبراير أنّ بطل العالم سبع مرّات وقّع على عقدٍ جديد مع الفريق ليُمدّد بقاءه معه لموسم 2021.

ووضع ذلك حدًا للتكهّنات بشأن مستقبل هاميلتون الوشيك، لكنّه تسبّب في المزيد من الأسئلة حول ما سيحدث بعد نهاية موسم 2021 بالنظر إلى أنّ الطرفين عادة ما توصّلا إلى اتّفاقات متعدّدة الأعوام.

وقال توتو وولف مدير الفريق بعد الإعلان أنّ التوقيع المتأخّر – الذي جاء نتيجة إصابة هاميلتون بفيروس كورونا نهاية الموسم الماضي، كان يعني أنّ صفقة العام الواحد ستوفّر المزيد من الوقت للتوصّل إلى صفقة طويلة الأمد في المستقبل.

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وتحدّث هاميلتون للمرّة الأولى خيال قرار التوقيع على عقدٍ بعامٍ واحد في حدث تقديم سيارة مرسيدس الجديدة "دبليو12".

وقال البريطاني أنّ إنجازاته، بما في ذلك الانفراد بالرقم القياسي على صعيد عدد الانتصارات العام الماضي وكذلك رصيد الألقاب، فإنّه لم يشعر بحاجة للتفكير بعيدًا في المستقبل.

وقال حيال ذلك: "أوّلًا أتواجد في موقعٍ جيّد على صعيد تحقيقي لأغلب ما أردت تحقيقه حتّى هذه المرحلة".

وأضاف: "لذا لا توجد حاجة ملحّة للتخطيط بعيدًا في المستقبل. أعتقد بأنّنا نعيش في فترة غير مألوفة، وأردت التوقيع على عقدٍ بعامٍ واحد فحسب".

ثمّ تابع: "يُمكننا إثر ذلك التطرّق إلى المزيد إن أردنا".

وكشفت مرسيدس خلال حدث الإعلان عن العقد الجديد أنّها ستُنشئ بالتعاون معه منظّمة خيريّة بهدف تعزيز التنوّع في عالم رياضة المحرّكات.

وأكّد هاميلتون أنّ إحدى أولويّاته بالتوجّه إلى موسم 2021 تتمثّل في تعزيز المساواة والتنوّع.

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الكاتب مروان الوافي

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