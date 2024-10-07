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هاميلتون يشرح سبب تراجع مرسيدس بعد العطلة الصيفية

تكلم لويس هاميلتون سائق مرسيدس حول أسباب تراجع السهام الفضية بعد العطلة الصيفية لموسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس وجورج راسل،مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس وجورج راسل،مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

دخلت العلامة الألمانية العطلة الصيفية بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد تحقيق الفوز في النمسا، سيلفرستون وبلجيكا.

وكان جورج راسل قد اقتنص الفوز في النمسا على حلبة ريد بُل رينغ، بينما انتزع زميله هاميلتون انتصاراً ثميناً للغاية على حلبة الموطن في سيلفرستون.

وفي بلجيكا، حققت مرسيدس ثنائية المركزين الأول والثاني مع راسل وهاميلتون توالياً، قبل أن يتم شطب نتيجة راسل لاحقاً.

لكن السهام الفضية عانت من تراجع في الوتيرة بعد العطلة الصيفية، حيث كانت منصة تتويج باكو على يد راسل، الوحيدة للفريق خلال آخر خمسة سباقات.

ويبدو أن التراجع في وتيرة التطوير بسبب تغيير تصميم السيارة أدى إلى نتائج غير متوقعة.

حيث قررت مرسيدس التخلي عن بعض القطع الجديدة في الوقت نفسه الذي جلبت فيراري ومكلارين تحديثات جديدة.

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ونفى هاميلتون أن تكون السيارة قد تغيرت، بل أشار بدلاً من ذلك إلى ضرورة رفع الأداء عبر مزيد من التحديثات.

فقال في تصريح لوسائل الإعلام على هامش جولة سنغافورة: "لا أعتقد أن السيارة قد تغيرت".

وأكمل: "أعتقد أن الآخرين قد تقدموا. جلبنا تحديثات في سبا لكن لم نستعملها".

وأردف: "أعتقد أنه وبدءاً من زاندفورت إلى مونزا، قامت الفرق الأخرى وبشكل خاص فيراري ومكلارين، بجلب مزيد من التحديثات".

وتابع: "تحديثات ستصل في غضون بضعة سباقات".

واسترسل: "أعتقد أن مكلارين تمتلك وتيرة تطوير سريعة، خاصة بالنظر إلى جانحهم الخلفي المثير للإعجاب…".

واستكمل: "علينا الانتظار لنرى، ونقوم بأفضل ما بوسعنا".

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