هاميلتون يشرح رسالته اللاسلكيّة حول "الموقع الصعب" مع فريقه مرسيدس

بدأ هاميلتون بالاقتراب من زميله جورج راسل في المراحل الأخيرة من سباق ملبورن، وذلك بعد أن تقدّم عليه نتيجة إجرائه لوقفة صيانته خلال فترة سيارة الأمان.

وفي ظلّ عدم مواجهة الثنائيّ لأيّ تهديد من الخلف، قال هاميلتون عبر اللاسلكي لفريقه: "لقد وضعتموني في موقعٍ صعبٍ حقًا يا شباب".

وفي حين اعتبر البعض ذلك انتقادًا للفريق لأنّ راسل تقدّم عليه في وقفات الصيانة، أوضح هاميلتون بأنّ تلك الرسالة لم تكن لها أيّ علاقة بتغيّر المراكز.

عوضًا عن ذلك قال البريطاني أنّ ذلك التعليق جاء نتيجة حاجته لتخفيف وتيرته والبقاء في هواء نقيّ لأنّ حرارة محرّكه كانت ترتفع بشكلٍ مفرط أثناء تواجده خلف زميله.

وقال في هذا الصدد: "لم يكن بوسعي التسابق من أجل المركز ببساطة لأنّ حرارة السيارة كانت ترتفع بشكلٍ مفرط. لذا تعيّن عليّ تخفيف سرعتي".

وبالرغم من ضياع فرصة الصعود إلى منصّة التتويج، بدا هاميلتون مسرورًا بالنتيجة بتحقيق الفريق للمركزين الثالث والرابع والكثير من النقاط.

وقال: "إنّها نتيجة مدهشة لنا كفريق. كنّا متأخّرين بـ 1.2 ثانية عن الصدارة يوم الجمعة، ولم يكن الوضع يبدو جيّدًا في تلك المرحلة".

وأكمل: "قمنا ببعض العمل الرائع ليلة الجمعة، وتأهّلنا على الصفّ الثالث، ومن ثمّ قدّمنا انطلاقتين رائعتين. كنت في المركز الثالث وكان من الرائع أن نشعر أنّنا ننافس على منصّة التتويج حينها. لكن من الواضح أنّه لم يكن بوسعنا صدّ وتيرة ريد بُل".

وأردف: "لكن في حين أنّنا لم نُحسّن سيارتنا بالضرورة في هذه السباقات الثلاثة، فإنّني أعتقد بأنّنا حقّقنا أفضل ما يُمكننا على صعيد النقاط. أعتقد بأنّني خذلت الفريق من جانبي في السباق الماضي ولم أُحقّق النقاط، لذا فإنّ تحقيق هذه النتيجة رائع".

كما أشاد هاميلتون بالعمل الذي قام به راسل، حيث يتواجد البريطاني الشاب حاليًا في المركز الثاني في ترتيب البطولة.

وقال: "ذلك مدهش. لقد قام بعملٍ مدهش اليوم، وتمتّع بوتيرة رائعة. كان قويًا في هذه السباقات الثلاثة الأولى".