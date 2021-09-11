هاميلتون يشرح خطأ المليمترين الذي تسبّب في انطلاقته الضعيفة في السباق القصير

اصطفّ هاميلتون في المركز الثاني خلف زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس لسباق الـ 18 لفّة بعد ظهر اليوم السبت، ليحصل على فرصة لكسب نقاط ثمينة في المعركة على اللقب.

لكنّ البريطاني قدّم انطلاقة ضعيفة شهدت تراجعه خلف ماكس فيرشتابن، ودانيال ريكاردو، ولاندو نوريس بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل.

وأمل هاميلتون التقدّم على ثنائيّ مكلارين عند استئناف السباق بعد فترة سيارة الأمان المبكّرة، لكنّه لم يتمكّن من مجاراة سرعة نوريس على الخطوط المستقيمة ما تركه في المركز الخامس في النهاية.

في الأثناء عزّز غريمه فيرشتابن أفضليّته بنقطتين بعد حلوله ثانيًا في السباق القصير وسينطلق أوّلًا في سباق الأحد بعد عقوبة بوتاس.

وقال هاميلتون أنّه كان "عدائيًا قدر المستطاع" في محاولته اللحاق بسيارتَي مكلارين، لكنّ ضغطه على عتلة القابض بشكلٍ مفرط بمليمترين كلّفه الكثير عند الانطلاقة.

وقال البريطاني: "مكلارين سريعة جدًا على الخطوط المستقيمة، ولم يكن بوسعي الاقتراب بما فيه الكفاية والتجاوز على الخطّ المستقيم".

وأضاف: "كانوا بذات سرعتي على الخطّ المستقيم، إن لم يكونوا أسرع. بالنسبة للانطلاقة فقد ضغط بشكلٍ مفرط بمليمترين على عتلة القابض، والتفت الإطارات حول نفسها كثيرًا. ذلك كلّ ما في الأمر".

وسيدخل هاميلتون سباق الأحد آملًا استعادة صدارة بطولة السائقين بعد تراجعه خلف فيرشتابن في زاندفورت نهاية الأسبوع الماضي، حيث تفصل بينهما خمس نقاطٍ الآن على إثر السباق القصير.

وسيصطفّ هاميلتون رابعًا على شبكة الانطلاق، لكنّه يشكّ في قدرته على منافسة فيرشتابن في حال لم يتجاوز ثنائيّ مكلارين سريعًا.

وقال البريطاني: "من غير المرجّح أن نُحقّق الفوز غدًا، لكنّ ذلك غير مستحيل".

وأضاف: "بالطبع سنعمل بأقصى جهدنا لمحاولة فعل ذلك. أعتقد بأنّ هذا سباقٌ للحدّ من الضرر في الوقت الحاضر".

واختتم بالقول: "يجب أن يكون سباقًا سهلًا على ماكس بشكلٍ عام، ما لم أتجاوز سيارتَي مكلارين مبكّرًا وأضغط عليه".

فالتيري بوتاس يتصدّر عند الانطلاقة تصوير: صور موتورسبورت