هاميلتون يشرح حركته على فيرشتابن عند المنعطف الأخير في جدّة

دخل هاميلتون وفيرشتابن في معركة محتدمة على الفوز في سباق جائزة السعودية الكبرى، حيث كان الفوز من نصيب سائق مرسيدس في نهاية المطاف ليتعادل في النقاط مع الهولندي قُبيل الجولة الختامية في أبوظبي نهاية هذا الأسبوع.

وقد تلقّى فيرشتابن عقوبتين إثر حادثتيه مع هاميلتون على حلبة كورنيش جدّة، لكنّه شعر بالظلم كونه لم يتم التحقيق في ضغط هاميلتون ودفعه سائق ريد بُل خارج المسار عند المنعطف الأخير عندما انتزع صدارة السباق.

وقد حذّر ماسي مدير فريق مرسيدس رون ميداوز عبر اللاسلكي خلال السباق بأن حركة هاميلتون كانت على الحدود لعلم أسود وأبيض لسلوك غير رياضي.

وقد أشار فيرشتابن إلى تلك الحادثة يوم أمس الخميس على هامش جائزة أبوظبي الكبرى كمثال على أنه يُعامل بشكل مختلف من قِبَل الحكام عن البقية، حيث قال: "من الواضح بأن السائقين الآخرين يُفلتون بحركات كهذه، وأنا لا. أعتقد بأن هنالك مشكلة هنا".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم أمس عن تلك الحركة، أوضح هاميلتون أنه يجد الأمر "غريبًا نوعًا ما".

فقال: "بمقدوري استخدام كامل المسار، فقد تقدمّت بطبيعة الحال أمام ماكس، تجاوزته بالكامل، لذلك لم يكن الوضع وكأنني كنت جنبًا إلى جنب معه ومن ثمّ دفعته بعيدًا".

وأضاف: "أردت ضمات أن يكون لديّ خط الخروج الأفضل من المنعطف. لذلك اتّخذت مسارًا واسعًا في دخولي إلى المنعطف، وحاول ماكس - في اعتقادي، كوني لم أشاهد ما حدث مجددًا - التقدم من الجهة الخارجية، ولكن لم تكن هنالك مساحة كافية".

وتابع: "حصلت على خط الخروج الذي أردته. لم أخرج عن الخط الأبيض. ولم أحاول عن عمد دفعه خارج المسار".

وأكمل: "في الواقع لا أعتقد بأنه كان هناك، كوني ظننت بأنني تجاوزته وكان خلفي".

جديرٌ بالذكر أن ماسي قد حذّر الفرق والسائقين خلال ملاحظاته لما قبل سباق أبوظبي بأنه لن يتم التسامح مع أي سلوك غير رياضي وقد يُقابل بخصم من نقاط الفرق والسائقين.