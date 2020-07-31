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هاميلتون يشرح اليوم الصعب في سيلفرستون بعد صراعه مع توازن السيارة

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هاميلتون يشرح اليوم الصعب في سيلفرستون بعد صراعه مع توازن السيارة
من قبل:
, رئيس التحرير
31-07-2020

أوضح لويس هاميلتون بأنّ الرياح العاتية على حلبة سيلفرستون البريطانية جعلت يومه صعبًا مع نهاية فترتَي التجارب الحرّة للجولة الرابعة من بطولة الفورمولا واحد لموسم 2020.

دخل هاميلتون سباق سيلفرستون وهو يطارد فوزه السابع في سباق موطنه، وذلك بعد أيامٍ قليلة من صعوده إلى صدارة الترتيب العام بعد فوزه المهيمن في المجر قبل أسبوعين.

ولكن البريطاني أنهى اليوم الأوّل على حلبة سيلفرستون في المركز الخامس لصالح مرسيدس.

وقال "كان يومًا صعبًا للغاية بصراحة. الجو عاصفٌ هنا على الدوام، وهو أمر جيد حيال هذا المسار إذ لديك بعض الرياح في اتجاهاتٍ مختلفة. ولكن الأمور كانت صعبة حقًا اليوم مع السيارة".

وأضاف "التوازن لم يكن كما أريده لذلك سنقوم بالعمل على هذا الجانب الليلة ونحاول معرفة ما إذا كان بإمكاننا إيجاد الحلول. لم يكن يومًا كارثيًا، ولكنه كان يومًا صعبًا على صعيد القيادة".

تخلى هاميلتون عن طلعته الثانية على الإطارات اللّينة "سوفت" خلال التجارب الثانية إذ أنهى يومه بفارق ثلاثة أعشار من الثانية عن المتصدّر لانس سترول.

وأكمل البريطاني "لقد عدنا للخروج إلى الحلبة ولكن أعتقد بأنّ الإطارات لم تكن جيدة كالخروج الأوّل. سنعمل على هذا الجانب. لدينا مهندسين رائعين. وهذا هو الشيء الرائع في هذا الفريق، إذ نواصل التعمق في التفاصيل ونأمل إجراء بعض التغييرات الجيدة هذه الليلة".

واختتم "أعتقد بأنه من الرائع رؤية المنافسة متقاربة. آمل أن يكون الوضع هكذا في الغد أيضاً".

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الكاتب خضر الراوي

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