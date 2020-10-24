هاميلتون يشرح اختياره "غير البديهي" لإطارات ميديوم لمحاولة قطب الانطلاق الأوّل

على الرُغم من مرور كل من هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس إلى القسم الثالث للتصفيات على التركيبة الأقسى ليحصلا على أفضلية استراتيجية في بداية سباق الأحد، وهو تكتيك شائع بالنظر إلى فارق الوتيرة الكبير بين الفرق في 2020، لكنّهما - وعلى غير المتوقع - أكملا المحاولة الأخيرة لهما في التصفيات على إطارات ميديوم.

وقد انتزع هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل في لفته الأخيرة مع نهاية الحصة مباشرة، بعد محاولة نادرة من لفّتين، والتي صرّح البريطاني بأنّه اختارها من أجل إكمال "طعنة إضافية" في أفضلية بوتاس التي تمتع بها خلال حصص التجارب الحرة وبعد المحاولات الافتتاحية في القسم الثالث من التصفيات.

اقرأ أيضاً: بوتاس نادم على القيام بلفة واحدة فقط في محاولته الأخيرة في تصفيات البرتغال

وقد سجّل ثنائي مرسيدس أزمنتهما الأولى في القسم الثالث على إطارات سوفت، والتي ثبتت صعوبة تحميتها في الإطارات الأمامية والحصول على الأفضلية المعتادة على التركيبات الأقسى على الأسفلت الجديد ضعيف التماسك لحلبة بورتيماو.

"مع الأسفلت الأملس للحلبة، فإنّ الصعوبة التي نواجهها مع هذه الإطارات، والمعركة التي أخوضها مع فالتيري، تصعّب من مهمتي أكثر مع كلّ نهاية أسبوع" قال هاميلتون.

وأضاف: " لقد كان الأسرع طوال نهاية الأسبوع، خلال كل حصص التجارب الحرة، وحتى في أقسام من هذه الحصة".

وتابع: "لذلك لم أكن أعلم إذا ما كنت سأتمكن من التغلب عليه من لفة واحدة. دومًا ما كنت متأخّرًا بعُشر من الثانية، نصف عُشر، لكنّ ذلك القرار الأخير الذي اتّخذته في النهاية هو ما خلق أمامي تلك الفرصة".

وأكمل: "حصل كلانا على فرصة الاختيار بين تركيبتي سوفت وميديوم، حيث كان من غير البديهي االذهاب مع خيار الميديوم، كوننا عادة ما نبقى مع إطارات سوفت خلال القسم الثالث. لكن فكرة الحصول على لفة إضافية، فرصة إضافية، طعنة إضافية في أفضليته من أجل اقتناص قطب الانطلاق الأوّل بدت جيّدة بالنسبة لي".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى رضاه عن الانطلاق على إطارات ميديوم في سباق الغد، والذي قد يتأثّر بطقس ماطر في البرتغال، قال هاميلتون: "أعتقد بأنّنا سنكون أمام سباق صعب للغاية. وتحديدًا مع الإطارات الأقسى، حيث أنّه لا تبدأ بالعمل حتى بعد عدّة لفّات، لذا سيكون الوضع مثيرًا للاهتمام في البداية".

واختتم: "سنخسر بعض الأداء بالتأكيد لصالح ماكس (فيرشتابن، الذي سينطلق على إطارات سوفت) والآخرين في الخلف كذلك. لا أعلم في الحقيقة ما يمكن توقّعه للغد، من المفترض أن تُمطر على ما أعتقد، وهذا يعني أنّه سيكون أصعب يوم علينا جميعًا إذا ما حدث ذلك".