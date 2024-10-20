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هاميلتون يشتبه في أنّ التحديثات هي سبب خروجه المبكّر في سباق أوستن

تسبّبت الارتدادات الناجمة عن التحديثات الأخيرة لفريق مرسيدس في خروج لويس هاميلتون المبكّر من سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا 1.

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لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

يعتقد هاميلتون أنّ مشاكل الانسيابيّة مع تحديثات مرسيدس الجديدة قد تكون السبب وراء انسحابه المبكّر.

واجه بطل العالم سبع مرّات عطلة نهاية أسبوع كارثيّة في أوستن بعد أن كان أوّل المنسحبين من السباق عندما انزلقت سيارته وعلقت في المنطقة الحصويّة عند المنعطف الـ 19 من اللفّة الثالثة.

ومع معاناة زميله جورج راسل من انزلاقٍ مماثلٍ في التصفيات، وكذلك هاميلتون في التجارب الحرّة، يشتبه البريطاني في أنّ الارتدادات الناتجة عن التحديثات الأخيرة قد تكون السبب الجذري وراء كلّ مشاكل الفريق.

وبحديثه عن انزلاقه في السباق، قال هاميلتون لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حظيت بانطلاقة رائعة، وكان الشعور جيّدًا ووصلت إلى المنعطف الـ 12. كانت أفضل انطلاقة حظيت بها منذ وقتٍ طويل".

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وأكمل: "لم أكن أضغط أصلًا في تلك المرحلة، كنت أحاول البدء ورفع حرارة الإطارات. بدأت السيارة بالارتداد، بدأت الزاوية الأماميّة اليسرى بالارتداد وانزلق القسم الخلفي. كان مماثلًا لما حدث مع جورج بالأمس".

وبالتطرّق إلى مصادفة تعرّضه هو وراسل لحادثين متطابقين، يعتقد هاميلتون أنّ الفريق يحتاج للتدقيق في تأثير الحزمة الجديدة التي جلبها.

وقال: "تعرّضت لانزلاقٍ مماثلٍ في التجارب الحرّة الأولى في المنعطف الثالث، لم يسبق لي الانزلاق هناك طوال الأعوام التي تسابقت فيها هنا. وتعرّض جورج لحادثٍ مماثل واضطرّ للعودة إلى خصائص السيارة القديمة ويبدو متمتّعًا بأداءً جيّدًا على الحلبة، لذا ربّما هناك مشكلة ما في التحديثات الأخيرة".

وعندما سُئل إن كانت المشاكل قد فتحت الباب أمام عودة مرسيدس إلى الخصائص القديمة في جائزة المكسيك الكبرى نهاية الأسبوع المقبل، قال هاميلتون: "سنجري تحقيقنا قدر الإمكان، وبناءً على البيانات فإنّنا سنرى إن كنّا سنستخدم الخصائص القديمة أو الجديدة نهاية الأسبوع المقبل".

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