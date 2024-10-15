هاميلتون يشبّه تذبذب أداء مرسيدس بـ "لعب الغولف"
أبدى لويس هاميلتون إحباطه من عدم استقرار أداء فريق مرسيدس خلال السنوات الثلاث الماضية، وشبه ذلك بلعب الغولف.
لويس هاميلتون، مرسيدس بعد التصفيات
الصورة من قبل: غلين دونبار
مر فريق مرسيدس بثمانية مواسم من الهيمنة المتتالية على بطولة العالم للفورمولا 1، ولكن منذ بداية موسم 2022 ىواجه الفريق صعوبة في التكيف مع قوانين التأثيرات الأرضية الجديدة ولم يعد قادرًا على المنافسة على اللقب.
وقد ظهرت بوضوح علامات عدم الرضا لدى هاميلتون خلال هذه الفترة، حيث عبّر بطل العالم السباعي عن إحباطه في مناسبات عديدة.
وعندما سئل مؤخرًا من قبل وسائل الإعلام عما إذا أصبح وضعه أكثر صعوبة بسبب السيارة التي يقودها، أجاب السائق البريطاني قائلًا: "نعم، خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأضاف: "يمكنني القول إن هذه القوانين الجديدة جعلت الأمور أكثر صعوبة على الجميع".
هذا وشبه هاميلتون عدم استقرار أداء مرسيدس بلعب الغولف قائلاً: "إنه يشبه إلى حد ما لعب الغولف. تضرب كرة جيدة في البداية وتبقيك في المنافسة، لكن باقي الضربات تكون سيئة".
وتابع: "في بعض الجولات نظن أننا سنكون أفضل، لكن للأسف لا يحدث ذلك. وفي أخرى نكون على المسار الصحيح منذ البداية ونفوز بالسباق، مما يرفع معنوياتنا".
وأكمل: "قد يكون الأمر محبطًا جدًا، لكننا نواصل المضي قدمًا لأننا نحب هذه الرياضة. نحن نسعى لاستعادة الشعور الذي نحصل عليه في سباقات مثل سيلفرستون أو سبا".
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