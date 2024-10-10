هاميلتون يشارك في تنظيم حفل "ميت غالا" الذي سيضم ليبرون جيمس

أعلنت متحف المتروبوليتان للفنون أن الحفل الذي سيُعقد في مايو 2025 سيشرف عليه هاميلتون، الممثل كولمان دومينغو، الموسيقي آيساب روكي، المدير الإبداعي للملابس الرجالية في لويس فويتون: فاريل ويليامز، والمحررة الشهيرة لمجلة "فوغ" آنا وينتور.

كما سيشارك نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس كرئيس فخري للحفل.

سائق مرسيدس، الذي أصبح من الوجوه المألوفة في "ميت غالا" منذ عام 2015، يعتبر من الشخصيات البارزة في عالم الموضة بفضل ظهره الفريد الذي يتبعه أثناء تواجده في حلبات الفورمولا 1.

حيث يظهر هاميلتون، الذي غيّر مفهوم الموضة في الفورمولا 1، غالباً بتصاميم خاصة من دور الأزياء الشهيرة ويجلس في الصف الأمامي خلال عروض الأزياء.

ويعرف عن البريطاني شغفه الكبير بالموضة، حيث سيعزز دوره كرئيس مشارك لحفل "ميت غالا" لعام 2025 مكانته كجسر بين عالمي الموضة والرياضة.

وسيُقام حفل "ميت غالا" في نيويورك في 5 مايو 2025 تحت رئاسة آنا وينتور، وسيتم الإعلان عن رمز اللباس في أوائل عام 2025. وسيكون "معرض Superfine: Tailoring Black Style" مفتوحاً للزوار من 6 مايو إلى 26 أكتوبر 2025.