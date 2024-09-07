هاميلتون يشارك رسالة عاطفية بعد آخر سباق أوروبي له بألوان مرسيدس

يخوض لويس هاميلتون آخر موسم له مع مرسيدس هذا العام قبل الانتقال إلى فيراري في الموسم المُقبل، لتشهد مونزا آخر سباق أوروبي للبريطاني مع السهام الفضية ما دفع بطل العالم لمشاركة رسالة عاطفية بعد جولة إيطاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع بقاء 8 سباقات حتى نهاية الموسم، فلا شك بأننا سنرى المزيد من تلك الرسائل العاطفية خلال جولات توديع هاميلتون لمسيرته الناجحة للغاية مع مرسيدس التي أحرز خلالها 6 ألقاب.

وضمن منشور له على إنستاغرام، عبّر هاميلتون عما خالجه من مشاعر وهو يغادر مونزا بعد آخر الجولات الأوروبية لهذا الموسم.

حيث قال: "تذكرت وأنا أغادر مونزا أن ذلك هو آخر سباق أوروبي في هذا الموسم، وأن تلك هي المرة الأخيرة التي سأتواجد فيها ضمن غرفتي في القسم الهندسي التي كانت بمثابة منزل لي لـ 12 عامًا".

وأضاف: "تلك فترة فريدة للغاية في حياتي، فترة تستمر في إخراج الكثير من المشاعر. لكن الشعور المسيطر هو الفخر والامتنان".

وتابع: "هذه الذكريات ستظل إلى الأبد، وكذلك تلك التي سأصنعها العام المُقبل".