فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

هاميلتون يشارك تجربة ساموراي "أسطورية" وصفها "بالخيالية"

شارك لويس هاميلتون سائق فيراري لحظة وصفها بـ"اكتمال الدائرة"، بعد أن تلقى درسًا في فنون الساموراي من الفنان نفسه الذي صمّم مشاهد القتال بالسيوف في فيلم "كيل بيل" الشهير أو "Kill Bill" للمخرج كوينتن تارانتينو.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: مارسيل فان دورست صور جيتي

بعد ممارسته للكارتيه في طفولته، أوضح هاميلتون كيف بدأ هذا الفن القتالي كوسيلة للتعامل مع التنمر في المدرسة، لكنه تعلّم منه أكثر بكثير مما كان يتوقع في البداية. 

والآن، مستغلًا الفترة الفاصلة بين سباقي الصين واليابان، انتهز بطل العالم سبع مرات الفرصة للعودة إلى "الدوجو".

حيث قال عبر حسابه على منصة إنستغرام إلى جانب صور من الحصة وبعض الصور القديمة له عندما كان طفلًا:

"العودة إلى الدوجو. أمر خياليّ أن أحصل على درس مع @tetsuroshimaguchi، فنان ساموراي أسطوري".

وأضاف: "لقد صمّم جميع مشاهد القتال بالسيوف في فيلم Kill Bill، وهذا أمر مذهل. إنه أحد أفلامي المفضلة على الإطلاق".

وتابع: "أعادني هذا الدرس إلى الماضي وذكّرني عندما كنت أمارس الكارتيه كطفل صغير. بدأت الدروس في الأساس لمساعدتي على التعامل مع المتنمّرين في المدرسة. لكنه لم يعلمني فقط كيف أدافع عن نفسي، بل غرس في داخلي الانضباط والاحترام والتواضع".

وأوضح: "كنت أتلقى دروسًا أسبوعية لمدة سبع سنوات، وكانت كل حصة تبدأ بركوعنا والانحناء لمعلمنا. فعلت الشيء نفسه أمس لبدء درسي مع تيتسورو".

وتابع حديثه قائلًا: "من المدهش في الحياة عندما تمر بمثل هذه اللحظات التي تكتمل فيها الدائرة. لم أفهم في صغري لماذا كان علينا الانحناء، لكن مع تقدمي في العمر وتعلّمي احترام التقاليد، أصبحت أقدّر جمال هذه اللفتة". 

واختتم: "شكرًا لك يا سيدي، وشكرًا طوكيو على الجمال والثقافة وحسن الاستقبال".

وكان هاميلتون قد حقق أول منصة تتويج له كسائق لفريق فيراري في سباق جائزة الصين الكبرى، ويتطلع الآن لمواصلة هذا الأداء القوي في سباق جائزة اليابان الكبرى الذي يقام بين 27 و29 مارس.

 

 

