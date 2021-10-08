هاميلتون يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في تركيا أمام فيرشتابن

سرعان ما كُسر الزمن الأسرع من التجارب الحرّة الثانية العام الماضي مع بداية الحصّة، حيث أورد الجميع تحسّن مستويات التماسك بشكلٍ كبير بالمقارنة مع الموسم المنقضي.

نتيجة لذلك كانت الأزمنة تتحسّن بشكلٍ مستمر مع ازدياد طبقة المطاط على المسار وتنوّع برامج السائقين على صعيد خيارات الإطارات.

في الأثناء جاء تأكيد تغيير محرّك هاميلتون بآخر رابع جديد، لكنّ فريق مرسيدس اقتصر على تغيير محرّك الاحتراق الداخلي، وبالتالي تلقيه عقوبة التراجع 10 مراكز من مكان تأهّله.

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وقال فيرشتابن لاحقًا: "التماسك أعلى من السابق، لكنّ الإطارات تفقد أداءها في المنعطفات الأخيرة".

وواصل السائقون اختبار سياراتهم من أجل الحصول على الإعدادات الأمثل لتتناسب مع كامل مقاطع المسار ذات المتطلّبات المختلفة.

لكنّ الغلبة كانت من نصيب هاميلتون الذي نجح في تسجيل 1:24.178 دقيقة، حيث تقدّم بفارقٍ مريحٍ للغاية على غريمه ماكس فيرشتابن بلغ 0.425 ثانية.

وبشكلٍ لافتٍ فقد حلّ شارل لوكلير في المركز الثالث على بُعد 0.051 ثانية عن فيرشتابن ونجح في التقدّم على فالتيري بوتاس الذي لم يتمكّن من مجاراة زميله هاميلتون وكان أبطأ منه بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية.

وبالرغم من إشارته إلى تركيز إعداداته وعمله في حصص التجارب الحرّة على وتيرة السباق للتجهيز لانطلاقه من آخر الترتيب بعد تغييره لوحدة طاقته، قدّم ساينز أداءً جيّدًا ليحلّ خامسًا أمام إستيبان أوكون ولاندو نوريس.

وذهب المركز الثامن إلى بيير غاسلي الذي تقدّم على الإسباني فرناندو ألونسو، في حين عانى سيرجيو بيريز بشكلٍ كبيرٍ على مدار اللفّة الواحدة ليكتفي المركز العاشر على متن سيارة ريد بُل الثانية.

نتيجة الحصّة: