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هاميلتون يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في تركيا أمام فيرشتابن

بسط البريطاني لويس هاميلتون سيطرته على حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة تركيا الكبرى ليتقدّم بأربعة أعشارٍ من الثانية على غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن، وذلك بعد تأكيد تلقيه لعقوبة على شبكة انطلاق سباق الأحد إثر تغييره لمحرّكه.

هاميلتون يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في تركيا أمام فيرشتابن

سرعان ما كُسر الزمن الأسرع من التجارب الحرّة الثانية العام الماضي مع بداية الحصّة، حيث أورد الجميع تحسّن مستويات التماسك بشكلٍ كبير بالمقارنة مع الموسم المنقضي.

نتيجة لذلك كانت الأزمنة تتحسّن بشكلٍ مستمر مع ازدياد طبقة المطاط على المسار وتنوّع برامج السائقين على صعيد خيارات الإطارات.

في الأثناء جاء تأكيد تغيير محرّك هاميلتون بآخر رابع جديد، لكنّ فريق مرسيدس اقتصر على تغيير محرّك الاحتراق الداخلي، وبالتالي تلقيه عقوبة التراجع 10 مراكز من مكان تأهّله.

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وقال فيرشتابن لاحقًا: "التماسك أعلى من السابق، لكنّ الإطارات تفقد أداءها في المنعطفات الأخيرة".

وواصل السائقون اختبار سياراتهم من أجل الحصول على الإعدادات الأمثل لتتناسب مع كامل مقاطع المسار ذات المتطلّبات المختلفة.

لكنّ الغلبة كانت من نصيب هاميلتون الذي نجح في تسجيل 1:24.178 دقيقة، حيث تقدّم بفارقٍ مريحٍ للغاية على غريمه ماكس فيرشتابن بلغ 0.425 ثانية.

وبشكلٍ لافتٍ فقد حلّ شارل لوكلير في المركز الثالث على بُعد 0.051 ثانية عن فيرشتابن ونجح في التقدّم على فالتيري بوتاس الذي لم يتمكّن من مجاراة زميله هاميلتون وكان أبطأ منه  بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية.

وبالرغم من إشارته إلى تركيز إعداداته وعمله في حصص التجارب الحرّة على وتيرة السباق للتجهيز لانطلاقه من آخر الترتيب بعد تغييره لوحدة طاقته، قدّم ساينز أداءً جيّدًا ليحلّ خامسًا أمام إستيبان أوكون ولاندو نوريس.

وذهب المركز الثامن إلى بيير غاسلي الذي تقدّم على الإسباني فرناندو ألونسو، في حين عانى سيرجيو بيريز بشكلٍ كبيرٍ على مدار اللفّة الواحدة ليكتفي المركز العاشر على متن سيارة ريد بُل الثانية.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 26 1:24.178     228.287
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 24 1:24.603 0.425 0.425 227.140
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 27 1:24.654 0.476 0.051 227.004
4 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 28 1:24.842 0.664 0.188 226.501
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 25 1:24.860 0.682 0.018 226.452
6 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 30 1:24.909 0.731 0.049 226.322
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 26 1:25.347 1.169 0.438 225.160
8 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 30 1:25.382 1.204 0.035 225.068
9 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 26 1:25.383 1.205 0.001 225.065
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 24 1:25.459 1.281 0.076 224.865
11 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 25 1:25.685 1.507 0.226 224.272
12 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 26 1:25.750 1.572 0.065 224.102
13 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 26 1:25.810 1.632 0.060 223.945
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 24 1:25.813 1.635 0.003 223.938
15 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 28 1:25.863 1.685 0.050 223.807
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 24 1:25.933 1.755 0.070 223.625
17 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 29 1:26.361 2.183 0.428 222.517
18 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 28 1:26.424 2.246 0.063 222.354
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 25 1:26.636 2.458 0.212 221.810
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 28 1:27.019 2.841 0.383 220.834
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