هاميلتون يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في تركيا أمام فيرشتابن
بسط البريطاني لويس هاميلتون سيطرته على حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة تركيا الكبرى ليتقدّم بأربعة أعشارٍ من الثانية على غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن، وذلك بعد تأكيد تلقيه لعقوبة على شبكة انطلاق سباق الأحد إثر تغييره لمحرّكه.
سرعان ما كُسر الزمن الأسرع من التجارب الحرّة الثانية العام الماضي مع بداية الحصّة، حيث أورد الجميع تحسّن مستويات التماسك بشكلٍ كبير بالمقارنة مع الموسم المنقضي.
نتيجة لذلك كانت الأزمنة تتحسّن بشكلٍ مستمر مع ازدياد طبقة المطاط على المسار وتنوّع برامج السائقين على صعيد خيارات الإطارات.
في الأثناء جاء تأكيد تغيير محرّك هاميلتون بآخر رابع جديد، لكنّ فريق مرسيدس اقتصر على تغيير محرّك الاحتراق الداخلي، وبالتالي تلقيه عقوبة التراجع 10 مراكز من مكان تأهّله.
اقرأ أيضاً:
وقال فيرشتابن لاحقًا: "التماسك أعلى من السابق، لكنّ الإطارات تفقد أداءها في المنعطفات الأخيرة".
وواصل السائقون اختبار سياراتهم من أجل الحصول على الإعدادات الأمثل لتتناسب مع كامل مقاطع المسار ذات المتطلّبات المختلفة.
لكنّ الغلبة كانت من نصيب هاميلتون الذي نجح في تسجيل 1:24.178 دقيقة، حيث تقدّم بفارقٍ مريحٍ للغاية على غريمه ماكس فيرشتابن بلغ 0.425 ثانية.
وبشكلٍ لافتٍ فقد حلّ شارل لوكلير في المركز الثالث على بُعد 0.051 ثانية عن فيرشتابن ونجح في التقدّم على فالتيري بوتاس الذي لم يتمكّن من مجاراة زميله هاميلتون وكان أبطأ منه بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية.
وبالرغم من إشارته إلى تركيز إعداداته وعمله في حصص التجارب الحرّة على وتيرة السباق للتجهيز لانطلاقه من آخر الترتيب بعد تغييره لوحدة طاقته، قدّم ساينز أداءً جيّدًا ليحلّ خامسًا أمام إستيبان أوكون ولاندو نوريس.
وذهب المركز الثامن إلى بيير غاسلي الذي تقدّم على الإسباني فرناندو ألونسو، في حين عانى سيرجيو بيريز بشكلٍ كبيرٍ على مدار اللفّة الواحدة ليكتفي المركز العاشر على متن سيارة ريد بُل الثانية.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|26
|1:24.178
|228.287
|2
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|24
|1:24.603
|0.425
|0.425
|227.140
|3
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|27
|1:24.654
|0.476
|0.051
|227.004
|4
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|28
|1:24.842
|0.664
|0.188
|226.501
|5
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|25
|1:24.860
|0.682
|0.018
|226.452
|6
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|30
|1:24.909
|0.731
|0.049
|226.322
|7
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|26
|1:25.347
|1.169
|0.438
|225.160
|8
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|30
|1:25.382
|1.204
|0.035
|225.068
|9
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|26
|1:25.383
|1.205
|0.001
|225.065
|10
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|هوندا
|24
|1:25.459
|1.281
|0.076
|224.865
|11
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|25
|1:25.685
|1.507
|0.226
|224.272
|12
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|26
|1:25.750
|1.572
|0.065
|224.102
|13
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|26
|1:25.810
|1.632
|0.060
|223.945
|14
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|24
|1:25.813
|1.635
|0.003
|223.938
|15
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|28
|1:25.863
|1.685
|0.050
|223.807
|16
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|24
|1:25.933
|1.755
|0.070
|223.625
|17
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|29
|1:26.361
|2.183
|0.428
|222.517
|18
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|هوندا
|28
|1:26.424
|2.246
|0.063
|222.354
|19
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|25
|1:26.636
|2.458
|0.212
|221.810
|20
|9
|نيكيتا مازيبين
|هاس
|فيراري
|28
|1:27.019
|2.841
|0.383
|220.834
المقال السابق
هاميلتون يتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز لسباق تركيا
المقال التالي
غاسلي: ألفا تاوري جاهزة للمضي قدماً بعد أخطاء سوتشي