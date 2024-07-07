هاميلتون يسطّر اسمه في تاريخ سيلفرستون ليحرز الفوز أمام فيرستابن ونوريس

لم يكن هاميلتون ليحلم بعودة إلى الانتصارات أجمل مما قدمه في سيلفرستون على موطنه وأمام جمهوره، حيث احتفل برفع العلم البريطاني من السيارة بعد اجتياز العلم المرقط ليدخل التاريخ بفوزه 9 مرات بجائزة بريطانيا الكبرى.

وحمل السباق تقلبات كثيرة مع هطول الأمطار، خرج منه هاميلتون منتصراً أمام ماكس فيرستابن الذي خاض سباقاً قوياً نجح خلاله بتعويض مركز انطلاقه الرابع ليحرز المركز الثاني خلف سائق مرسيدس.

بينما أكمل سائقا مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري بالمركزين الثالث والرابع.

مجريات السباق

الانطلاقة وتقدم فيرستابن

بدأ أغلب السائقين سباقهم على إطارات ميديوم، وأثناء الانطلاقة كسب ماكس فيرستابن مركزاً ليتقدم على سيارتي مكلارين ويصبح خلف سيارتي مرسيدس لكل من جورج راسل ولويس هاميلتون.

بينما تقدم شارل لوكلير حتى المركز الثامن على متن فيراري بعد انطلاقه من المركز 11 مقارنة بتراجع نيكو هلكنبرغ سائق هاس نحو المركز التاسع بعد تأهله سادساً، لكن وقبل الدخول في اللفة الثالثة ظهرت توقعات جوية تفيد بهطول أمطار بعد 25 دقيقة.

في اللفة 6، سُمع فريق ريد بُل وهو يقول لـ فيرستابن بأن هناك توقعات بوصول الأمطار في اللفة 16، أما في الصدارة، بات راسل على بعد ثانية ونصف من زميله هاميلتون.

لكن مراكز الانطلاق الأولى عادت لحالها قبل هطول الأمطار بقليل حيث قام نوريس بتجاوز فيرستابن مستعيداً مركزه الثالث خلف ثنائي مرسيدس.

هطول الأمطار، تقلبات الصدارة وتفوق مكلارين

وصولاً إلى اللفة 16 بات من الممكن مشاهدة الأمطار على بعض مقاطع الحلبة، وفي اللفة التالية هجم أوسكار بياستري على فيرستابن لينتزع مركزه الرابع خلف نوريس دافعاً الهولندي نحو المركز الخامس.

شهدت اللفة 18 اقتناص هاميلتون للصدارة من زميله راسل وتسبب خطأ البريطاني الشاب حين خرج عن المسار، باقتراب نوريس منه بشكل كبير ليتجاوزه ويصبح ثانياً خلف هاميلتون.

واصل نوريس الضغط بقوة لينتزع الصدارة من بطل العالم سبع مرات ويدفعه للمركز الثاني أمام بياستري الذي تقدم على راسل نحو المركز الثالث.

واصل بياستري الضغط ليتفوق على هاميلتون ويصبح ثانياً خلف زميله نوريس، وهكذا مع الأمطار بات نوريس أولاً أمام بياستري، هاميلتون، راسل وفيرستابن خامساً.

بينما دخل لوكلير في هذه الأثناء إلى المنصة للانتقال إلى انترميديت رغم أن المسار لم يكن مبللاً بالكامل بعد، ما كان يعني أن هذه النوعية ليست مناسبة بعد.

وقفات الصيانة وانسحاب راسل

في اللفة 27 دخل فيرستابن للمنصة من المركز الخامس حيث قررت ريد بُل الانتقال إلى انترميديت وسط التوقعات باشتداد الأمطار.

وبالفعل دخل نوريس وثنائي مرسيدس للمنصة للانتقال إلى انترميديت في اللفة التالية، بينما بقي بياستري على المسار مستعملاً ميديوم قبل الدخول في اللفة التالية وبهذا بات الجميع على إطارات انترميديت.

ومع اكتمال وقفات الصيانة عاد نوريس للصدارة أمام هاميلتون، فيرستابن، راسل، ساينز وبياستري وهلكنبرغ الذي بات سابعاً.

المفاجأة جاءت في اللفة 34 حين طلبت مرسيدس من راسل الانسحاب بسبب مشكلة في نظام المياه ضمن سيارته، بينما كان زميله هاميلتون يحاول الضغط على نوريس من المركز الثاني.

توقف الأمطار والانتقال إلى الإطارات الملساء

أكد فريق مكلارين لسائقه نوريس أنهم يمتلكون إطارات ميديوم جديدة، بخلاف البقية الذين لا يمتلكون هذه النوعية.

وبالفعل وضعت مكلارين سائقها بياستري على ميديوم ليخرج رابعاً، بينما خرج نوريس على سوفت، وخلف هاميلتون (سوفت) الذي تقدم للمقدمة حيث دخل للمنصة قبل نوريس، أما فيرستابن فانتقل إلى هارد وخرج بالمركز الثالث.

ومع انتهاء هذه التوقفات كان الترتيب على النحو التالي:

هاميلتون أولاً على سوفت بفارق ثانيتين ونصف أمام نوريس على نفس النوعية من الإطارات، فيرستابن ثالثاً على هارد وأمام بياستري (ميديوم) وساينز (هارد) وهلكنبرغ (سوفت).

واشتعلت معركة على المركز الثاني بين فيرستابن ونوريس حيث بلغ الفارق بينهما ستة أعشار الثانية بدءاً من اللفات الخمس الأخيرة.

اللفات الأخيرة

نجح فيرستابن بالتقدم على نوريس وشق طريقه للأمام نحو هاميلتون حيث كان الفارق بينهما 3.3 ثانية. واتجهت الأنظار صوب معركة ختامية مثيرة.

ونجح هاميلتون بالإبقاء على فيرستابن خلفه ليجتاز خط النهاية أولاً ويحرز فوزاً غالياً طال انتظاره على أرضه وأمام جمهوره حيث سُمع وهو يشكر فريقه والدموع قد غلبته بالفعل.

فيرستابن أنهى ثانياً أمام نوريس وبياستري، بينما أكمل ساينز السباق خامساً متقدماً على هلكنبرغ الذي حقق نتيجة ممتازة لصالح هاس.

سترول وألونسو أحرزا المركزين السابع والثامن أمام أليكسندر ألبون، بينما أكمل يوكي تسونودا ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح آربي

السباق