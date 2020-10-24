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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يسحب البساط من تحت قدمَي بوتاس ويظفر بقطب الانطلاق الأوّل في البرتغال

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هاميلتون يسحب البساط من تحت قدمَي بوتاس ويظفر بقطب الانطلاق الأوّل في البرتغال
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خاض لويس هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس معركة حامية على قطب الانطلاق الأوّل لجائزة البرتغال الكبرى لم تقتصر فقط على الأداء على الحلبة بل على صعيد الاستراتيجيّة، لتكون الكلمة الأخيرة من نصيب هاميلتون الذي سينطلق أوّلًا في سباق الأحد.

كانت المعركة الأولى من نصيب بوتاس مع نهاية المحاولة الأولى في القسم الثالث من التصفيات بعد أن سجّل الفنلندي 1:16.986 دقيقة وتقدّم بفارق 0.047 ثانية عن زميله، بينما كان فيرشتابن يتربّص بهما.

وبسطت حالة المسار حينها وضعًا غريبًا، حيث كانت إطارات "ميديوم" قادرة على تقديم وتيرة قويّة في مواجهة إطارات "سوفت" نتيجة تراجع حرارة المسار.

وعاد ثنائيّ مرسيدس على إطارات "ميديوم" وكذلك ألبون، بينما استخدم الآخرون إطارات "سوفت".

وبالفعل نجح هاميلتون الذي دخل قبل زميله إلى المسار في انتزاع الصدارة بـ 1:16.934 دقيقة، وبقي بانتظار ما سيُقدّمه بوتاس وفيرشتابن، كما كان يُجهّز نفسه للفّة إضافيّة أخيرة لاحقًا على عكس منافسيه.

وكان بوتاس في الموعد بالفعل حيث حقّق 1:16.754 دقيقة وبقي بانتظار فيرشتابن وهاميلتون.

لكنّ هاميلتون عاد ليسلب زميله قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.102 ثانية ضمن معركة استراتيجيّة مثيرة، وضمن بذلك البريطاني قطب الانطلاق الأوّل التاسع هذا الموسم والـ 98 في مسيرته.

وفي حين أنّ فيرشتابن كان قريبًا، إلّا أنّه بقي على بُعد رُبع ثانية عن الصدارة.

وبشكلٍ لافت فإنّ شارل لوكلير نجح في التواجد في المركز الرابع لصالح فيراري، وذلك عبر الفارق الأصغر مع الصدارة منذ زمنٍ بعيد بلغ 0.438 ثانية.

وكان المركز الخامس من نصيب سيرجيو بيريز الذي تقدّم على أليكسندر ألبون سائق ريد بُل.

أمّا كارلوس ساينز الإبن فقد تواجد مباشرة أمام زميله لاندو نوريس، في حين حلّ بيير غاسلي تاسعًا.

في الأثناء لم يدخل دانيال ريكاردو إلى الحلبة في القسم الثالث، حيث يبدو أنّه قد لحق بعض الضرر بجناحه الخلفيّ لدى احتكاكه بجدار الإطارات على إثر انزلاقه في نهاية القسم الثاني.

القسم الأوّل:

بعد تأخيرٍ دام لنصف ساعة من أجل إتمام عمليّات التصليح حول المسار على إثر انفصال غطاء فتحة تصريف مياه من مكانه نهاية التجارب الحرّة الثالثة، انطلق القسم الأوّل أخيرًا وسارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة على إطارات "سوفت".

وعلى صعيد الصدارة فقد كان الأداء متقاربًا بين الثلاثي هاميلتون وبوتاس وفيرشتابن.

أمّا في الخلف فقد كانت معركة البقاء على أشدّها وامتدّت حتّى بعد نهاية زمن القسم عبر جورج راسل الذي أطاح بكيمي رايكونن خارجًا وسط تصفيق طاقم الفريق في ظلّ الشائعات بشأن مستقبله.

وسينطلق رايكونن من المركز الـ 16 أمام زميله أنطونيو جيوفينازي، وتواجد ثنائيّ ألفا روميو أمام ثنائيّ هاس رومان غروجان وكيفن ماغنوسن في ظلّ تواصل معاناة الفريقَين المستخدمين لمحرّكات فيراري.

أمّا نيكولاس لاتيفي فقد تذيّل الترتيب على متن سيارة ويليامز الثانية.

القسم الثاني:

اتّبع سائقو مرسيدس وفيراري مقاربة مختلفة عن البقيّة عبر الدخول على إطارات "ميديوم" وفي حين أنّ بوتاس كان قادرًا على تقديم زمن قويٍ منذ اللفّة الأولى، واجه هاميلتون زحامًا وخسر محاولته الأولى وأقفل مكابحه، لكنّه بقي على الحلبة وأتمّ محاولة أخرى وتواجد في المركز الثاني خلف زميله. في الأثناء احتاج سائقا فيراري إلى لفّتي تحمية على الإطارات الصفراء وكان زمن لوكلير مقبولًا نسبيًا بينما كان زمن فيتيل ضعيفًا.

وعاد الجميع إثر ذلك إلى الحلبة على إطارات "سوفت" ما عدا ثنائيّ فيراري الذي التزم بشكلٍ كامل بإطارات "ميديوم" عبر عودة سائقَيه عليها.

وانتهى القسم بعلمٍ أصفر مزدوج بعد انزلاق دانيال ريكاردو المتواجد في المركز العاشر، وفي حين أنّه لمس جدار الإطارات بجناحه الخلفيّ، إلّا أنّه لم يتضرّر وتمكّن من المواصلة.

وانتهى القسم بخروج إستيبان أوكون، ولانس سترول، ودانيال كفيات وجورج راسل.

وفشل فيتيل في تحسين زمنه وسينطلق من المركز الـ 15، حيث قال عبر اللاسلكي: "لم تكن الإطارات جاهزة، عانيت للإبقاء على حرارة الإطارَين الأماميين عالية".

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:16.652   219.986
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:16.754 0.102 219.694
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:16.904 0.252 219.265
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:17.090 0.438 218.736
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 1:17.223 0.571 218.359
6 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 1:17.437 0.785 217.756
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 1:17.520 0.868 217.523
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 1:17.525 0.873 217.509
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:17.803 1.151 216.732
10 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو      
11 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 1:17.614 0.962 217.259
12 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 1:17.626 0.974 217.226
13 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 1:17.728 1.076 216.941
14 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1:17.788 1.136 216.773
15 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 1:17.919 1.267 216.409
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:18.201 1.549 215.628
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:18.323 1.671 215.293
18 8 France رومان غروجان هاس فيراري 1:18.364 1.712 215.180
19 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 1:18.508 1.856 214.785
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:18.777 2.125 214.052
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الحدث الفرعي التجارب التأهيليّة
الكاتب مروان الوافي

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