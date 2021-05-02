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هاميلتون يُسجّل فوزه الـ 97 بعد انتصاره في سباق البرتغال

أحرز لويس هاميلتون فوزه الـ 97 في سباقات الفورمولا واحد بعد منافسة متقاربة على الصدارة خلال منافسات سباق جائزة البرتغال الكبرى 2021 على حلبة بورتيماو.

هاميلتون يُسجّل فوزه الـ 97 بعد انتصاره في سباق البرتغال

انطلق هاميلتون من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، بيد أنه تمكّن من تجاوز زميله الفنلندي في اللّفة 20 ليبتعد تدريجيًّا في الصدارة ويُحقّق فوزه الثاني هذا الموسم.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لهاميلتون في البرتغال بعد عودة الجائزة الكبرى إلى روزنامة البطولة العام الماضي للمرّة الأولى منذ العام 1996.

كما سجّل هاميلتون فوزه الـ 97 في سباقات الفورمولا واحد ليُوسّع صدارته أكثر في ترتيب بطولة السائقين.

وبفارق أكثر من 29 ثانية، حلّ ماكس فيرشتابن في المركز الثاني بعد تقدمه على فالتيري بوتاس الذي اكتفى بالمركز الثالث بعد الخطأ الذي اقترفه على المنعطف الثالث عقب خروجه من منطقة الصيانة.

المركز الرابع كان من نصيب سيرجيو بيريز إذ حقّق أفضل نتيجة له حتى الآن مع فريقه الجديد ريد بُل، فيما أتى لاندو نوريس بالمركز الخامس متقدمًا على شارل لوكلير وإستيبان أوكون.

فرناندو ألونسو نجح بتحقيق النقاط للمرّة الأولى منذ عودته للفورمولا واحد هذا الموسم بإحرازه للمركز الثامن، بينما أكمل كارلوس ساينز ودانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حافظ ثنائي مرسيدس بوتاس وهاميلتون على صدارتهما، في حين تمكّن ساينز من التقدّم إلى المركز الرابع على حساب بيريز الذي تراجع للوراء مركزًا واحدًا.

ولكن سيارة الأمان دخلت للحلبة في اللّفة الثانية بعد الحادث الذي جمع كيمي رايكونن بزميله أنطونيو جيوفينازي، إذ اصطدم الفنلندي بشكلٍ غريب بالإيطالي ما أدّى إلى انسحابه. وكان ذلك الانسحاب الأوّل لرايكونن في جائزة كبرى منذ سباق النمسا 2020.

وقد انطلق السباق من جديد في اللّفة السابعة حيث نجح فيرشتابن في تجاوز هاميلتون والتقدّم عليه للمركز الثاني، في حين أقدم نوريس على تجاوزات جيدة سمحت له بالتواجد في المركز الرابع.

ولكن الفارق لم يتجاوز الـ 1.2 ثانية بين الثلاثة الأوائل بعد انقضاء عدّة لفات فور خروج سيارة الأمان. وفي اللّفة 11 نجح هاميلتون بتجاوز فيرشتابن ليستعيد المركز الثاني من جديد.

وحاول هاميلتون الاقتراب قدر الإمكان من زميله حيث بلغ الفارق بينهما بحدود النصف ثانية قبل أن يتخطاه في اللّفة 20.

واستطاع البريطاني الهروب من زميله بسرعة قياسية حيث بلغ الفارق بينهما أكثر من ثانية بعد منعطفاتٍ قليلة.

سلسلة التوقفات الأولى افتتحها ساينز في اللّفة 22 من خلال تغيير إطاراتها اللّينة إلى المتوسطة. وعلى الرغم من نجاح بوتاس بالخروج أمام فيرشتابن بعد فترة التوقفات، بيد أنّ الأوّل انزلق بالخروج من المنعطف الثالث ما سمح للهولندي بتجاوزه.

ومع حلول اللّفة 42 من السباق، كانت جميع السيارات قد دخلت منطقة الحظائر باستثناء سيرجيو بيريز الذي صعد إلى الصدارة ولكن ليس لفترةٍ طويلة حيث تجاوزه هاميلتون في اللّفة 51. وفي اللّفة التي تلتها قام بيريز بالدخول إلى منطقة الصيانة من أجل تغيير إطاراته إلى "السوفت".

هاميلتون أحرز الفوز في الجولة الثالثة من البطولة أمام فيرشتابن وبوتاس.

ترتيب سباق جائزة البرتغال الكبرى 2021

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق النقاط
1 United Kingdom لويس هاميلتون 66 1:34:31.421   25
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 66 29.148   18
3 Finland فالتيري بوتاس 66 33.530   16
4 Mexico سيرجيو بيريز 66 39.735   12
5 United Kingdom لاندو نوريس 66 51.369   10
6 Monaco شارل لوكلير 66 55.781   8
7 France إستيبان أوكون 66 1:03.749   6
8 Spain فرناندو ألونسو 66 1:04.808   4
9 Australia دانيال ريكاردو 66 1:15.369   2
10 France بيير غاسلي 66 1:16.463   1
11 Spain كارلوس ساينز الإبن 66 1:18.955    
12 Italy أنطونيو جيوفينازي 65 1 lap    
13 Germany سيباستيان فيتيل 65 1 lap    
14 Canada لانس سترول 65 1 lap    
15 Japan يوكي تسونودا 65 1 lap    
16 United Kingdom جورج راسل 65 1 lap    
17 Germany ميك شوماخر 64 2 laps    
18 Canada نيكولاس لاتيفي 64 2 laps    
19 Russian Federation نيكيتا مازيبين 64 2 laps    
  Finland كيمي رايكونن 1      
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