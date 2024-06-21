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الشرق الأوسط
تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يسجل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية في إسبانيا أمام ساينز ونوريس

سجل لويس هاميلتون سائق مرسيدس أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية من جائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد، متقدماً على كارلوس ساينز ولاندو نوريس.

لويس هاميلتون، مرسيدس

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

الصورة من قبل: Zak Mauger / Motorsport Images

لم تتجاوز الفوارق بين السائقين الثلاثة عُشر ثانية. حيث أكمل هاميلتون الحصة أولاً بفارق 0.022 ثانية أمام ساينز.​

 

وتقدم بطل العالم سبع مرات إلى الصدارة بعد الانتقال إلى إطارات سوفت ليزيح ساينز عن المركز الأول.

 

وكان زميله جورج راسل قد تصدر في وقت مبكر على إطارات ميديوم عقب التقدم على لاندو نوريس سائق مكلارين متصدر الحصة الأولى.

 

وسجل ساينز أولى لفاته السريعة على إطارات سوفت مع دقيقة و13.286 ثانية قبل أن يقترب منه نوريس بفارق 0.033 ثانية.

 

وكان ماكس فيرستابن سائق ريد بُل قد سجل أسرع الأزمنة في المقطعين الأول والثالث لكنه خسر 3 أعشار الثانية في المقطع الثاني لصالح ساينز ليتراجع خلفه وخلف نوريس.

 

لكن سرعان ما تقدم هاميلتون إلى الصدارة مع دقيقة و13.264 ثانية بفضل زمنه الممتاز في المقطع الأخير.

 

ومن ثم بعدها انتقل تركيز السائقين إلى محاكاة المسافات الطويلة.

 

وأكمل ساينز ونوريس المراكز الثلاثة  الأولى في الحصة ضمن فلك 0.055 ثانية من هاميلتون.

 

بينما احتل فيرستابن المركز الرابع المؤقت قبل أن يتقدم عليه بيير غاسلي سائق ألبين.

 

المركز السادس كان من نصيب شارل لوكلير سائق فيراري أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين وراسل سائق مرسيدس الذي تأخر عن زميله هاميلتون بما يقارب نصف ثانية.

 

بينما أكمل إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح ألبين وساوبر على التوالي.

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التجارب الحرة الثانية

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 28

1:13.264

   228.832
2 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 30

+0.022

1:13.286

 0.022 228.764
3 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 31

+0.055

1:13.319

 0.033 228.661
4 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 27

+0.179

1:13.443

 0.124 228.274
5 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 29

+0.240

1:13.504

 0.061 228.085
6 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 22

+0.333

1:13.597

 0.093 227.797
7 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 28

+0.358

1:13.622

 0.025 227.719
8 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 28

+0.458

1:13.722

 0.100 227.411
9 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 30

+0.502

1:13.766

 0.044 227.275
10 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 30

+0.660

1:13.924

 0.158 226.789
11 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 32

+0.757

1:14.021

 0.097 226.492
12 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 29

+0.789

1:14.053

 0.032 226.394
13 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 23

+0.817

1:14.081

 0.028 226.309
14 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 28

+0.827

1:14.091

 0.010 226.278
15 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull 31

+0.947

1:14.211

 0.120 225.912
16 Australia د. ريكاردو آربي 3 RB Red Bull 29

+0.993

1:14.257

 0.046 225.772
17 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 21

+1.081

1:14.345

 0.088 225.505
18 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 28

+1.138

1:14.402

 0.057 225.332
19 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 34

+1.543

1:14.807

 0.405 224.112
20 United States ل. سارجانت ويليامز 2 Williams Mercedes 33

+1.806

1:15.070

 0.263 223.327
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