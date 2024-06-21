هاميلتون يسجل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية في إسبانيا أمام ساينز ونوريس
سجل لويس هاميلتون سائق مرسيدس أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية من جائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد، متقدماً على كارلوس ساينز ولاندو نوريس.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
الصورة من قبل: Zak Mauger / Motorsport Images
لم تتجاوز الفوارق بين السائقين الثلاثة عُشر ثانية. حيث أكمل هاميلتون الحصة أولاً بفارق 0.022 ثانية أمام ساينز.
وتقدم بطل العالم سبع مرات إلى الصدارة بعد الانتقال إلى إطارات سوفت ليزيح ساينز عن المركز الأول.
وكان زميله جورج راسل قد تصدر في وقت مبكر على إطارات ميديوم عقب التقدم على لاندو نوريس سائق مكلارين متصدر الحصة الأولى.
وسجل ساينز أولى لفاته السريعة على إطارات سوفت مع دقيقة و13.286 ثانية قبل أن يقترب منه نوريس بفارق 0.033 ثانية.
وكان ماكس فيرستابن سائق ريد بُل قد سجل أسرع الأزمنة في المقطعين الأول والثالث لكنه خسر 3 أعشار الثانية في المقطع الثاني لصالح ساينز ليتراجع خلفه وخلف نوريس.
لكن سرعان ما تقدم هاميلتون إلى الصدارة مع دقيقة و13.264 ثانية بفضل زمنه الممتاز في المقطع الأخير.
ومن ثم بعدها انتقل تركيز السائقين إلى محاكاة المسافات الطويلة.
وأكمل ساينز ونوريس المراكز الثلاثة الأولى في الحصة ضمن فلك 0.055 ثانية من هاميلتون.
بينما احتل فيرستابن المركز الرابع المؤقت قبل أن يتقدم عليه بيير غاسلي سائق ألبين.
المركز السادس كان من نصيب شارل لوكلير سائق فيراري أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين وراسل سائق مرسيدس الذي تأخر عن زميله هاميلتون بما يقارب نصف ثانية.
بينما أكمل إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح ألبين وساوبر على التوالي.
التجارب الحرة الثانية
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
1:13.264
|228.832
|2
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|30
|
+0.022
1:13.286
|0.022
|228.764
|3
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|31
|
+0.055
1:13.319
|0.033
|228.661
|4
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|27
|
+0.179
1:13.443
|0.124
|228.274
|5
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|29
|
+0.240
1:13.504
|0.061
|228.085
|6
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.333
1:13.597
|0.093
|227.797
|7
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|28
|
+0.358
1:13.622
|0.025
|227.719
|8
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+0.458
1:13.722
|0.100
|227.411
|9
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|30
|
+0.502
1:13.766
|0.044
|227.275
|10
|ف. بوتاس ساوبر
|77
|Sauber
|Ferrari
|30
|
+0.660
1:13.924
|0.158
|226.789
|11
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|32
|
+0.757
1:14.021
|0.097
|226.492
|12
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|29
|
+0.789
1:14.053
|0.032
|226.394
|13
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.817
1:14.081
|0.028
|226.309
|14
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|28
|
+0.827
1:14.091
|0.010
|226.278
|15
|ي. تسونودا آربي
|22
|RB
|Red Bull
|31
|
+0.947
1:14.211
|0.120
|225.912
|16
|د. ريكاردو آربي
|3
|RB
|Red Bull
|29
|
+0.993
1:14.257
|0.046
|225.772
|17
|غ. جو ساوبر
|24
|Sauber
|Ferrari
|21
|
+1.081
1:14.345
|0.088
|225.505
|18
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|28
|
+1.138
1:14.402
|0.057
|225.332
|19
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|34
|
+1.543
1:14.807
|0.405
|224.112
|20
|ل. سارجانت ويليامز
|2
|Williams
|Mercedes
|33
|
+1.806
1:15.070
|0.263
|223.327
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