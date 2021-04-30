هاميلتون يستلم الصدارة أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

تأخّرت بداية الحصّة بـ 10 دقائق نتيجة الاشتباه في انفصال غطاء فتحة تصريف بجانب الحفف الجانبيّة.

ولدى انطلاق الحصّة أخيرًا فقد تذمّر فيرشتابن سريعًا من مشكلة في مكابحه، حيث قال: "لقد تعطّل نظام الكبح عبر السلك، ما هذا؟".

لكنّ الهولندي استأنف برنامجه لاحقًا بعد أن عمل الفريق على سيارته لبعض الوقت.

وبشكلٍ مماثلٍ للحصّة الأولى فقد عانى السائقون بعض الشيء لإكمال لفّة نظيفة، وكانت هناك العديد من الأخطاء من قبل السائقين.

لكن على عكس الفترة الصباحيّة فقد كان أداء لويس هاميلتون ثابتًا هذه المرّة بعد أن تذمّر من أنّ سيارته "لا يُمكن قيادتها" صباحًا.

وبعد خوض النصف الأوّل من الحصّة على إطارات "ميديوم" في المجمل، انتقل السائقون إلى تركيبة "سوفت" لمحاكاة التصفيات.

لكنّ أزمنة هذه الفترة كانت أبطأ من الفترة الصباحيّة، حيث يعود ذلك على الأرجح إلى الرياح المخادعة.

وذهب الزمن الأسرع إلى هاميلتون عبر توقيت وقدره 1:19.837 دقيقة.

وتقدّك البريطاني بفارق 0.143 ثانية عن فيرشتابن سائق ريد بُل، في ما ذهب المركز الثالث إلى فالتيري بوتاس.

وبعد أن خسر أفضل لفّاته في الفترة الصباحيّة بسبب خطأ في الكبح، كان الإسباني كارلوس ساينز الإبن الأسرع بين سائقَي فيراري ونجح في التواجد في المركز الثالث وتقدّم بفارقٍ طفيف على ثنائيّ ألبين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون.

أمّا شارل لوكلير فقد تواجد في المركز السابع مباشرة أمام دانيال ريكاردو ولانس سترول وكان أداء ثلاثتهم متقاربًا كذلك.

في المقابل عانى سيرجيو بيريز بعض الشيء في هذه الحصّة واقتصر على المركز العاشر على متن سيارته ريد بُل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد تمتّعت مرسيدس وريد بُل بالوتيرة الأقوى، بينما كان أداء فرق الوسط متقاربًا خلفها بشكلٍ كبير وهو ما يعد بسباقٍ حماسي يوم الأحد.

نتيجة الحصّة: