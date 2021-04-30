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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى تقرير التجارب

هاميلتون يستلم الصدارة أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

انتزع البريطاني لويس هاميلتون الصدارة مع نهاية مجريات اليوم الجمعة ضمن جائزة البرتغال الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم على غريمه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

هاميلتون يستلم الصدارة أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

تأخّرت بداية الحصّة بـ 10 دقائق نتيجة الاشتباه في انفصال غطاء فتحة تصريف بجانب الحفف الجانبيّة.

ولدى انطلاق الحصّة أخيرًا فقد تذمّر فيرشتابن سريعًا من مشكلة في مكابحه، حيث قال: "لقد تعطّل نظام الكبح عبر السلك، ما هذا؟".

لكنّ الهولندي استأنف برنامجه لاحقًا بعد أن عمل الفريق على سيارته لبعض الوقت.

وبشكلٍ مماثلٍ للحصّة الأولى فقد عانى السائقون بعض الشيء لإكمال لفّة نظيفة، وكانت هناك العديد من الأخطاء من قبل السائقين.

لكن على عكس الفترة الصباحيّة فقد كان أداء لويس هاميلتون ثابتًا هذه المرّة بعد أن تذمّر من أنّ سيارته "لا يُمكن قيادتها" صباحًا.

وبعد خوض النصف الأوّل من الحصّة على إطارات "ميديوم" في المجمل، انتقل السائقون إلى تركيبة "سوفت" لمحاكاة التصفيات.

 لكنّ أزمنة هذه الفترة كانت أبطأ من الفترة الصباحيّة، حيث يعود ذلك على الأرجح إلى الرياح المخادعة.

وذهب الزمن الأسرع إلى هاميلتون عبر توقيت وقدره 1:19.837 دقيقة.

وتقدّك البريطاني بفارق 0.143 ثانية عن فيرشتابن سائق ريد بُل، في ما ذهب المركز الثالث إلى فالتيري بوتاس.

وبعد أن خسر أفضل لفّاته في الفترة الصباحيّة بسبب خطأ في الكبح، كان الإسباني كارلوس ساينز الإبن الأسرع بين سائقَي فيراري ونجح في التواجد في المركز الثالث وتقدّم بفارقٍ طفيف على ثنائيّ ألبين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون.

أمّا شارل لوكلير فقد تواجد في المركز السابع مباشرة أمام دانيال ريكاردو ولانس سترول وكان أداء ثلاثتهم متقاربًا كذلك.

في المقابل عانى سيرجيو بيريز بعض الشيء في هذه الحصّة واقتصر على المركز العاشر على متن سيارته ريد بُل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد تمتّعت مرسيدس وريد بُل بالوتيرة الأقوى، بينما كان أداء فرق الوسط متقاربًا خلفها بشكلٍ كبير وهو ما يعد بسباقٍ حماسي يوم الأحد.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 33 1:19.837     209.812
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 26 1:19.980 0.143 0.143 209.437
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 28 1:20.181 0.344 0.201 208.912
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 33 1:20.197 0.360 0.016 208.870
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 32 1:20.220 0.383 0.023 208.810
6 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 31 1:20.235 0.398 0.015 208.771
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 33 1:20.360 0.523 0.125 208.446
8 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 31 1:20.418 0.581 0.058 208.296
9 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 31 1:20.427 0.590 0.009 208.273
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 28 1:20.516 0.679 0.089 208.043
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 34 1:20.558 0.721 0.042 207.934
12 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 28 1:20.757 0.920 0.199 207.422
13 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 32 1:20.976 1.139 0.219 206.861
14 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 33 1:21.053 1.216 0.077 206.664
15 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 32 1:21.074 1.237 0.021 206.611
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 22 1:21.225 1.388 0.151 206.227
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 32 1:21.238 1.401 0.013 206.194
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 29 1:21.537 1.700 0.299 205.438
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 31 1:21.855 2.018 0.318 204.639
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 28 1:22.638 2.801 0.783 202.700
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