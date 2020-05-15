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هاميلتون يستغل الاستراحة من السباقات ليكون بلياقة أفضل من ذي قبل

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هاميلتون يستغل الاستراحة من السباقات ليكون بلياقة أفضل من ذي قبل
15-05-2020

قال لويس هاميلتون أنّه يستغل الاستراحة الإجبارية من الفورمولا واحد بسبب جائحة كورونا من أجل أن يصل بجسده إلى لياقة أفضل من ذي قبل، حيث يركّز على "مكامن الضعف" لديه التي عادة ما كان لا يملك الوقت لمعالجتها.

أوضح هاميلتون أنه كان مستعدًا أفضل من السابق للانطلاقة المؤجّلة لموسم 2020 في بطولة العالم للفورمولا واحد.

مع ذلك، أصرّ البريطاني على أنّه ما يزال هنالك مجال للتحسّن، إذ وفي ظل الوقت المتاح حاليًا وعدم وجود التزامات سفر، فإنّ يحظى بفرصة لذلك.

فقال: "امتلاكك لذلك الوقت يمنحك المساحة للتركيز على جوانب الضعف لديك. حيث أنّ هنالك أمورًا قد تبدو تافهة مثل تمارين عضلات الساق والتي قد لا تكون مثيرة ولكنها مهمة للغاية".

وأضاف: "أعتقد بأنّ جسدك في النهاية يتبلور إلى شكل معين، نمط معين، حيث تكون هنالك نقاط قوة وضعف على أجسادنا".

واستكمل: "عندما تذهب إلى النادي الرياضي فإنّك تركّز في الغالب على العضلات الكبيرة، وليس بالضرورة الصغيرة التي بينها، ولذلك أحاول التعمق في ذلك وتحسين لياقتي الكلية".

وتابع: "أحاول فقط إيجاد المستوى التالي، كيف يُمكنني أن أكون بلياقة أفضل مما كنت عليها؟ كنت أحظى بشعور رائع عند بداية الموسم، حيث كان من المؤسف أننا لم نحظ بفرصة بدء الموسم في أستراليا".

وأردف: "لكنّني حصلت على وقت جيّد للغاية من أجل التركيز على محاولة التحسّن في جوانب أخرى".

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وقال هاميلتون أنّه يحاول الخروج بأكبر قدر من الجوانب الإيجابية من تلك الاستراحة الإجبارية وعدم وجود التزامات في العمل.

فقال: "الاعتياد على التواجد في مكان واحد يتطلب وقتًا، لكنني أشعر بتركيز كبير وحماسة حيال اليوم التالي".

وتابع: "أستيقظ كل يوم وأنا متحمس حيال شروق الشمس، حيال غروبها، ومن ثم ما أقوم به خلال اليوم، فقد أتدرب وأحاول الحفاظ على ذهنيتي وتركيزي بقدر الإمكان".

وأردف: "عليك أن تنظر إلى الإيجابيات، وإذا ما نظرت للعالم من حولك، فستجد أن السماء باتت أكثر صفاءً، وأعتقد بأنّ الناس على الأرجح باتت تقدر وقتها بشكل أكبر، وكذلك عائلاتها وعلاقاتها بالآخرين".

واختتم: "هنالك الكثير من الأمر يُمكن الخروج بها من هذه الأزمة، إذ آمُل أن تؤثر فينا تلك التجربة إيجابيًا وننمو من خلالها وأن تنتهي قريبًا كذلك".

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