هاميلتون يستعمل وحدة استعادة طاقة حركية جديدة تفادياً لمشاكل الموثوقية في سيلفرستون

ستستعمل جميع السيارات المزودة بمحركات مرسيدس وحدة استعادة الطاقة الحركية "أم جي يو - كيه" الجديدة خلال سباق سيلفرستون الثاني، الذي سيكون الخامس حتى الآن ضمن روزنامة موسم 2020 للفورمولا واحد.

وتمّ تطوير الوحدة الجديدة خصيصاً لتلافي أية مشاكل في الموثوقية وذلك بعد عدة اختبارات في بريكسوورث على جهاز الداينو هذا العام.

لكن، قرر الفريق منح هاميلتون الوحدة الجديدة في سباق سيلفرستون الأول، وذلك بعد بعض "الشذوذات" التي ظهرت خلال جائزة المجر الكبرى.

بينما سيتم اعتماد الوحدة الجديدة لسيارة زميله بوتاس، وسيارتي ويليامز وريسينغ بوينت في السباق الثاني الذي سيصادف الذكرى السبعين لسباقات الجائزة الكبرى.

ويحق للسائقين تبديل ثلاث وحدات طاقة حركية في الموسم الواحد، بالرغم من أن استراتيجيات موعد التبديل بينها لم تعد واضحة بسبب تعقيدات الموسم الحالي مع جائحة "كورونا".

وقال متحدث باسم مرسيدس لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنه إجراء وقائي، تقديم الوحدة الجديدة قبل سباق واحد مما كان مقرراً نظراً لبعض الشذوذات في البيانات خلال جائزة المجر".

وأكمل: "إنها وحدة بخصائص محدثة خصيصاً من أجل تلافي مشاكل الموثوقية، وستتوافر لجميع السيارات الأسبوع المقبل".

وبات هاميلتون خامس سائق يستعمل مكوّناً جديداً من مكونات وحدة الطاقة خلال موسم 2020، بعد بيير غاسلي (الشاحن التوربيني، وحدتي استعادة الطاقة الحركية والحرارية، وحدة التحكم الإلكترونية)، جورج راسل (الشاحن التوربيني، وحدة استعادة الطاقة الحرارية)، كيفن ماغنوسن (مدخرة الطاقة، وحدة التحكم الإلكترونية)، أليكسندر ألبون (وحدة التحكم الإلكترونية) وأنطونيو جيوفينازي (وحدة التحكم الإلكترونية).