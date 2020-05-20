هاميلتون يسترجع أولى لقاءاته مع الراحل لاودا قبل الانتقال إلى مرسيدس

لعب لاودا بطل العالم ثلاث مرات في الفورمولا واحد دوراً محورياً كمدير غير تنفيذي لدى مرسيدس، بضمّ هاميلتون قادماً من مكلارين، وذلك عبر لقاءات جمعت الشخصين في 2012.

منذ ذلك الحين، نجح هاميلتون بإحراز خمسة ألقاب في الفورمولا واحد مع مرسيدس، إضافة إلى مساعدة الفريق على تحقيق ستّة ألقاب متتالية في بطولة المصنعين، وهو رقم قياسيّ.

ومع الذكرى السنوية على وفاة لاودا عن عمر 70 عاماً، نشرت مرسيدس فيديو يضمّ العديد من أفراد الفريق وهم يستذكرون أعزّ الذكريات التي جمعتهم مع الراحل.

وكشف هاميلتون أن ذلك "كان موضوعاً صعباً للكلام عنه" بالنسبة له، وأن الفريق بأكمله يفتقد لاودا "بشكل كبير"، قبل أن يستذكر أولى لقاءاته معه في 2012.

فقال: "ربما تعود أعزّ ذكرياتي معه إلى أولى حواراتنا سوياً".

وأكمل: "بدأنا نجتمع معاً في 2012، أذكر أنني كنت في المنزل وتلقيت اتصالاً هاتفياً من نيكي، وكان يحاول إقناعي بالانضمام للفريق. كان من الرائع للغاية تلقي اتصال من بطل عالم وشخصية بحجم نيكي".

وتابع: "خضنا اجتماعات جيدة نسبياً لكن من الواضح حينها أنها كانت مراحل مبكرة. بالتأكيد، الحصول على دعم من شخص مثل نيكي، يتطلب كماً هائلاً من الاحترام، ويظهر كمية الاحترام المتبادل بيننا".

واسترسل: "كنت أعتقد أنه ربما لم يكن يقيّمني كسائق، لكنه كان يفعل. من ثم جلسنا معاً في سنغافورة، جاء إلى غرفتي وخضنا نقاشاً جيداً".

واسترسل: "أعتقد أنه في تلك المرحلة كان نيكي يقول: ’أوه يا إلهي، أنت تشبهني في الكثير من النواحي. تجمعنا في الحقيقة الكثير من الأمور المشتركة أكثر مما كنت أتوقع’. ربما كان يفكر: ’في الحقيقة لا يجب أن أقفز مباشرة إلى الاستنتاجات فيما يتعلق بالحكم على الأشخاص’".

وبعد أسبوع على سباق سنغافورة، تمّ تأكيد انضمام هاميلتون إلى فريق مرسيدس بدءاً من موسم 2013، ما مهّد الطريق أمامه لتعزيز موقعه كأحد أعظم السائقين في تاريخ الفورمولا واحد.

وتكلم هاميلتون عن تأثير لاودا في مساعدته على التحسن كسائق، إذ لم يترك أيّة وسيلة لتحقيق هذا.

"دائماً ما كان يفكر في كيفية التحسن. أروع إشارات نيكي كانت عندما نقوم بعمل جيد فإنه كان يرفع قبعته، وتلك كانت طريقته للقول: ’عمل جيد!’" قال البريطاني.

وأكمل: "كنا نتكلم بعد السباقات، وكان يسألني أسئلة من قبيل: ’لويس، ما الذي تحتاجه كي تصبح أفضل؟ ما الذي تحتاجه؟’، دائماً ما كان يسعى إلى الأفضل. إن كنت قد تعلمتُ أي شيء منه، فسيكون هذا (السعي المتواصل نحو الأفضل)".

وأردف: "كسائق ضمن فريق، أنت تسعى طبيعياً نحو العمل الجماعي، لكن عليك أن تمثّل ذلك التغيير. عليك أن تقودهم، عليك أن تسأل الأسئلة، وعليك الغوص عميقاً وتحفيز الجميع".

واستكمل: "لقد علمني نيكي كيفية المقاربة الصحيحة ضمن بيئة العمل، وأود أن أشكره إذ تمكنتُ من تطبيق ذلك كل يوم، كل يوم في مسيرتي المهنية".

واختتم: "أنا ممتن لهذه الفرصة، وسيبقى حبّ نيكي معي إلى الأبد. أعلم أن روحه ما تزال حاضرة معنا في كل سباق نخوضه".