فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

هاميلتون يسافر مع مرسيدس بعد تتويج فريقه السابق بلقب الصانعين في الفورمولا 1

كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن نجمه السابق وسائق فيراري الحالي، لويس هاميلتون، سينضم إلى السهام الفضية في رحلة العودة من جائزة البرازيل الكبرى.

تم التحرير: 10-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري وتوتو وولف، مدير فريق مرسيدس

الصورة من قبل: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

ربما كانت رحلة العودة من إنترلاغوس محرجة بعض الشيء لبطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 لويس هاميلتون، بعدما كشف مدير فريق مرسيدس توتو وولف أن سائق فيراري سيسافر برفقة الفريق الذي تُوّج حديثًا بلقب بطولة الصانعين.

حسمت مرسيدس لقبها التاسع في بطولة الصانعين خلال جائزة البرازيل الكبرى يوم الأحد، بعدما أنهى جورج راسل وكيمي أنتونيللي السباق في المركزين الرابع والخامس تواليًا، ليضمن الفريق تفوقه على فيراري مع تبقي ثلاثة سباقات على نهاية الموسم.

أما هاميلتون، الذي انطلق من آخر الترتيب بسبب عقوبة متعلقة بوحدة الطاقة، فقد تمكن من التقدم حتى المركز التاسع.

وعندما سُئل وولف بعد السباق عن مكان إقامة الاحتفالات، أوضح أن الفريق سيتعين عليه الانتظار حتى عودته إلى المملكة المتحدة للاحتفال.

وقال وولف لوسائل الإعلام: "فيما يتعلق بالاحتفال، لا أعرف بعد. إنها رحلة أخرى، ورحلة ليلية أخرى. سيكون جورج على متن تلك الرحلة الليلية، لذا ربما نتناول مشروبًا معًا. مشروبًا احتفالًا بلقب الصانعين".

وأضاف وولف: "في السراء والضراء. سنصطحب لويس معنا أيضًا، لذا سنرى. ربما يحتاج إلى مشروب بسبب الجانب السيئ. وبعدها سنقرر ما الذي سنفعله بشأن الاحتفال خلال رحلة العودة إلى المملكة المتحدة".

لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

أمضى هاميلتون 12 موسمًا مع مرسيدس قبل انتقاله إلى فيراري في عام 2025. وخلال فترة وجوده مع الفريق المتمركز في بركلي، حقق ستة من ألقابه السبعة في بطولة العالم، كما ساعد الفريق على إحراز ثمانية ألقاب متتالية في بطولة الصانعين بين عامي 2014 و2021.

وكتب هاميلتون في منشور عبر إنستغرام عقب نهاية عطلة نهاية الأسبوع في ساو باولو: "تهانينا لمرسيدس على الفوز ببطولة الصانعين، وعلى الموسم الرائع الذي قدمه الفريق بشكل عام. لقد استحق ذلك عن جدارة".

ولا يزال هاميلتون ينافس على المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين. إذ يحتل ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، المركز الثاني حاليًا برصيد 279 نقطة، يليه راسل في المركز الثالث برصيد 262 نقطة، فيما يحتل هاميلتون المركز الرابع برصيد 261 نقطة.

ويأتي شارل لوكلير ولاندو نوريس في المركزين الخامس والسادس برصيد 249 و246 نقطة تواليًا.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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