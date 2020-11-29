هاميلتون يريد عودة الحرب بين مصنّعي الإطارات في أعقاب الانتقادات لتركيبات 2021

بعد اختبار نماذج إطارات "سي3" لموسم 2021 خلال التجارب الحرة لجائزة البحرين الكبرى نهاية هذا الأسبوع، عبّر هاميلتون عن إحباطه من أنّ بيريللي "كان لديها عامان الآن من أجل تطوير إطارات أفضل"، وأن الفورمولا واحد "توصلت في النهاية إلى إطار أثقل بـ 3 كلغ وأسوأ بثانية تقريبًا في كل لفة".

هذا وحظيت الفورمولا واحد بمزوّد وحيد للإطارات منذ 2007 - عندما انتهت حرب ميشلان وبريدجستون بعد جائزة الولايات المتحدة الكبرى الشهيرة موسم 2005، ومن ثم زودت بريدجستون كل الفرق حتى نهاية 2010، قبل استحواذ بيريللي.

ويتمّ استخدام الإطارات الحالية منذ بداية 2019 بعد رفض النماذج التي طوّرت لهذا الموسم إثر اختبار السائقين لها في التجارب الحرة لجائزة الولايات المتحدة الكبرى موسم 2019.

"من الصعب علينا كسائقين القول (عما نعتقده لجانب الإطارات)" قال هاميلتون عند سؤاله إذا ما تمّ تسليط أي ضغط على بيريللي للبقاء مع الإطارات الحالية.

وأضاف: "نحاول أن يكون نقدنا بناءً، وأن ندعم في الخلفية ولا شيء يتغيّر. ومن ثمّ حتى عندما نقول أمرًا ما غير إيجابي للغاية في وسائل الإعلام، لا يتغيّر شيء كذلك".

وتابع: "أفتقد بالفعل حرب الإطارات التي اعتدنا حدوثها في الفورمولا واحد. أعتقد بأنّ ذلك سيكون رائعًا. لكن وعندما لا تكون هنالك أيّة منافسة، لا يكون لديك معيار لتقيّم نفسك على أساسه".

وأكمل: "فقد تخيلونا نحن كفريق، أو بالنسبة لماكس وفريقه، وأن لا أحد منا (مرسيدس) كان هنا في البطولة - ما كان فريقهم ليتطوّر كما يفعلون الآن كونهم يلاحقون ويتنافسون في مواجهة منافس قوي. الفورمولا واحد بحاجة إلى القيام بأمر ما مختلف في المستقبل".

من جهته، وخلال حديثه بجوار ثنائي مرسيدس في المؤتمر الذي أعقب التصفيات في البحرين، شرح ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بأنّ "على السائقين التحدث إلى بيريللي وآمُل أن يستمعوا كذلك بعض الشيء إليهم. كما أتمنى ألا نضطر لاستخدام هذه الإطارات الجديدة العام المُقبل. لكن سننتظر ونرى".