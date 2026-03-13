تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

نوريس مسرور بالتفوق على سيارتي فيراري في تصفيات سباق الصين القصير 

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
نوريس مسرور بالتفوق على سيارتي فيراري في تصفيات سباق الصين القصير 

هاميلتون يريد تقليص الفارق خلف مرسيدس: نخسر الوقت على المقاطع المستقيمة

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
هاميلتون يريد تقليص الفارق خلف مرسيدس: نخسر الوقت على المقاطع المستقيمة

وولف يشرح تفوّق مرسيدس المذهل في الصين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
وولف يشرح تفوّق مرسيدس المذهل في الصين

ها هي شبكة انطلاق السباق القصير لجائزة الصين الكبرى 2026

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ها هي شبكة انطلاق السباق القصير لجائزة الصين الكبرى 2026

راسل يضمن قطب الانطلاق الأوّل بسهولة في تصفيات السباق القصير في الصين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
راسل يضمن قطب الانطلاق الأوّل بسهولة في تصفيات السباق القصير في الصين

أوسكار بياستري يتحدث عن "مصادفة غريبة" بعد تكرار موقف دانيال ريكاردو في 2015

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أوسكار بياستري يتحدث عن "مصادفة غريبة" بعد تكرار موقف دانيال ريكاردو في 2015

فلافيو برياتوري يؤكد: مرسيدس تريد شراء حصة في فريق ألبين للفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فلافيو برياتوري يؤكد: مرسيدس تريد شراء حصة في فريق ألبين للفورمولا 1

راسل يهيمن على التجارب الحرة في الصين ومحركات مرسيدس في المراكز الأربعة الأولى 

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
راسل يهيمن على التجارب الحرة في الصين ومحركات مرسيدس في المراكز الأربعة الأولى 
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

هاميلتون يريد تقليص الفارق خلف مرسيدس: نخسر الوقت على المقاطع المستقيمة

قال  لويس هاميلتون سائق فيراري، أن فريقه فيراري يحتاج إلى العمل بجد كبير من أجل تقليص أفضلية وحدة الطاقة التي تمتلكها مرسيدس.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

أنهى لويس هاميلتون حصة التصفيات للسباق القصير يوم الجمعة في المركز الرابع، خلف سائقي مرسيدس وسائق مكلارين لاندو نوريس.

وبهذه النتيجة، أنهى هاميلتون الحصة متأخراً بفارق 0.641 ثانية كاملة عن صاحب مركز الانطلاق الأول جورج راسل.

وتحدث هاميلتون بعد الحصة قائلاً إنه راضٍ بشكل عام عن أدائه في التأهيل، مضيفاً أن المهندسين تمكنوا بسرعة من إعادة السيارة إلى حالتها الطبيعية بعد الدوران الذي تعرض له في الحصة التدريبية الأولى.

وقال هاميلتون: "أنا سعيد جداً بالحصة".

وأضاف: "قام المهندسون لدينا بعمل رائع في إعادة السيارة إلى المسار لأنني مررت بحصة تجارب حرة أولى صعبة بسبب الانزلاق الذي تعرضت له".

وتابع: "بشكل عام، شعرت بأن السيارة جيدة جداً؛ في الوقت الحالي نحن نخسر الوقت فقط على المقاطع المستقيمة. لكن ذلك يصنع فارقاً كبيراً".

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

وأضاف: "لدينا الكثير من العمل الذي يجب القيام به. نحن بحاجة فعلاً إلى العمل بجد كبير من أجل تحسين أدائنا في مارانيللو".

وأشار أيضاً إلى أن مرسيدس تطور هذه الأفضلية منذ فترة طويلة.

حيث قال: "كنا على دراية بذلك منذ العام الماضي. كنا نعتقد أن مرسيدس بدأت العمل في وقت أبكر من الآخرين. لقد فعلوا الشيء نفسه في عام 2014".

وأضاف في الختام: "لقد قاموا بعمل رائع، لكننا بحاجة إلى العمل بجد كبير من أجل تقليص ذلك الفارق".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق وولف يشرح تفوّق مرسيدس المذهل في الصين
المقال التالي نوريس مسرور بالتفوق على سيارتي فيراري في تصفيات سباق الصين القصير 

أبرز التعليقات

المزيد من
خلدون يونس

نوريس مسرور بالتفوق على سيارتي فيراري في تصفيات سباق الصين القصير 

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
نوريس مسرور بالتفوق على سيارتي فيراري في تصفيات سباق الصين القصير 

راسل يهيمن على التجارب الحرة في الصين ومحركات مرسيدس في المراكز الأربعة الأولى 

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
راسل يهيمن على التجارب الحرة في الصين ومحركات مرسيدس في المراكز الأربعة الأولى 

بياستري: لا أعتقد أننا نستطيع هزيمة مرسيدس لكن بوسعنا الاقتراب أكثر

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
بياستري: لا أعتقد أننا نستطيع هزيمة مرسيدس لكن بوسعنا الاقتراب أكثر
المزيد من
لويس هاميلتون

انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

فيراري: سباق أستراليا كشف سرعتنا الحقيقية بعد تصفيات صعبة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
فيراري: سباق أستراليا كشف سرعتنا الحقيقية بعد تصفيات صعبة

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
المزيد من
فيراري

خلاف بين الفرق: مرسيدس تطالب بتعديل إجراءات الانطلاقة الفورمولا 1 وفيراري تعارض

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
خلاف بين الفرق: مرسيدس تطالب بتعديل إجراءات الانطلاقة الفورمولا 1 وفيراري تعارض

أعطونا رأيكم! من هو فريقكم المفضل في موسم 2026 للفورمولا 1؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
أعطونا رأيكم! من هو فريقكم المفضل في موسم 2026 للفورمولا 1؟

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

نوريس مسرور بالتفوق على سيارتي فيراري في تصفيات سباق الصين القصير 

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
نوريس مسرور بالتفوق على سيارتي فيراري في تصفيات سباق الصين القصير 

هاميلتون يريد تقليص الفارق خلف مرسيدس: نخسر الوقت على المقاطع المستقيمة

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
هاميلتون يريد تقليص الفارق خلف مرسيدس: نخسر الوقت على المقاطع المستقيمة

وولف يشرح تفوّق مرسيدس المذهل في الصين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
وولف يشرح تفوّق مرسيدس المذهل في الصين

ها هي شبكة انطلاق السباق القصير لجائزة الصين الكبرى 2026

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ها هي شبكة انطلاق السباق القصير لجائزة الصين الكبرى 2026

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد