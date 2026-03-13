أنهى لويس هاميلتون حصة التصفيات للسباق القصير يوم الجمعة في المركز الرابع، خلف سائقي مرسيدس وسائق مكلارين لاندو نوريس.

وبهذه النتيجة، أنهى هاميلتون الحصة متأخراً بفارق 0.641 ثانية كاملة عن صاحب مركز الانطلاق الأول جورج راسل.

وتحدث هاميلتون بعد الحصة قائلاً إنه راضٍ بشكل عام عن أدائه في التأهيل، مضيفاً أن المهندسين تمكنوا بسرعة من إعادة السيارة إلى حالتها الطبيعية بعد الدوران الذي تعرض له في الحصة التدريبية الأولى.

وقال هاميلتون: "أنا سعيد جداً بالحصة".

وأضاف: "قام المهندسون لدينا بعمل رائع في إعادة السيارة إلى المسار لأنني مررت بحصة تجارب حرة أولى صعبة بسبب الانزلاق الذي تعرضت له".

وتابع: "بشكل عام، شعرت بأن السيارة جيدة جداً؛ في الوقت الحالي نحن نخسر الوقت فقط على المقاطع المستقيمة. لكن ذلك يصنع فارقاً كبيراً".

وأضاف: "لدينا الكثير من العمل الذي يجب القيام به. نحن بحاجة فعلاً إلى العمل بجد كبير من أجل تحسين أدائنا في مارانيللو".

وأشار أيضاً إلى أن مرسيدس تطور هذه الأفضلية منذ فترة طويلة.

حيث قال: "كنا على دراية بذلك منذ العام الماضي. كنا نعتقد أن مرسيدس بدأت العمل في وقت أبكر من الآخرين. لقد فعلوا الشيء نفسه في عام 2014".

وأضاف في الختام: "لقد قاموا بعمل رائع، لكننا بحاجة إلى العمل بجد كبير من أجل تقليص ذلك الفارق".