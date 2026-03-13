هاميلتون يريد تقليص الفارق خلف مرسيدس: نخسر الوقت على المقاطع المستقيمة
قال لويس هاميلتون سائق فيراري، أن فريقه فيراري يحتاج إلى العمل بجد كبير من أجل تقليص أفضلية وحدة الطاقة التي تمتلكها مرسيدس.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
أنهى لويس هاميلتون حصة التصفيات للسباق القصير يوم الجمعة في المركز الرابع، خلف سائقي مرسيدس وسائق مكلارين لاندو نوريس.
وبهذه النتيجة، أنهى هاميلتون الحصة متأخراً بفارق 0.641 ثانية كاملة عن صاحب مركز الانطلاق الأول جورج راسل.
وتحدث هاميلتون بعد الحصة قائلاً إنه راضٍ بشكل عام عن أدائه في التأهيل، مضيفاً أن المهندسين تمكنوا بسرعة من إعادة السيارة إلى حالتها الطبيعية بعد الدوران الذي تعرض له في الحصة التدريبية الأولى.
وقال هاميلتون: "أنا سعيد جداً بالحصة".
وأضاف: "قام المهندسون لدينا بعمل رائع في إعادة السيارة إلى المسار لأنني مررت بحصة تجارب حرة أولى صعبة بسبب الانزلاق الذي تعرضت له".
وتابع: "بشكل عام، شعرت بأن السيارة جيدة جداً؛ في الوقت الحالي نحن نخسر الوقت فقط على المقاطع المستقيمة. لكن ذلك يصنع فارقاً كبيراً".
Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة
وأضاف: "لدينا الكثير من العمل الذي يجب القيام به. نحن بحاجة فعلاً إلى العمل بجد كبير من أجل تحسين أدائنا في مارانيللو".
وأشار أيضاً إلى أن مرسيدس تطور هذه الأفضلية منذ فترة طويلة.
حيث قال: "كنا على دراية بذلك منذ العام الماضي. كنا نعتقد أن مرسيدس بدأت العمل في وقت أبكر من الآخرين. لقد فعلوا الشيء نفسه في عام 2014".
وأضاف في الختام: "لقد قاموا بعمل رائع، لكننا بحاجة إلى العمل بجد كبير من أجل تقليص ذلك الفارق".
شارك أو احفظ هذه القصّة
انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"
فيراري: سباق أستراليا كشف سرعتنا الحقيقية بعد تصفيات صعبة
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
خلاف بين الفرق: مرسيدس تطالب بتعديل إجراءات الانطلاقة الفورمولا 1 وفيراري تعارض
أعطونا رأيكم! من هو فريقكم المفضل في موسم 2026 للفورمولا 1؟
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
نوريس مسرور بالتفوق على سيارتي فيراري في تصفيات سباق الصين القصير
هاميلتون يريد تقليص الفارق خلف مرسيدس: نخسر الوقت على المقاطع المستقيمة
وولف يشرح تفوّق مرسيدس المذهل في الصين
ها هي شبكة انطلاق السباق القصير لجائزة الصين الكبرى 2026
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات