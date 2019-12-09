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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يرى في 2019 أفضل موسم له على الإطلاق

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هاميلتون يرى في 2019 أفضل موسم له على الإطلاق
09-12-2019

يرى لويس هاميلتون أن موسم 2019 المنصرم في الفورمولا واحد كان بمثابة أفضل موسم له على الإطلاق في مسيرته المهنية، خاصة مع بداية الموسم بسيارة "صعبة".

أحرز البريطاني سائق مرسيدس لقب بطولة السائقين للمرة السادسة له، ليصبح على بُعد لقب واحد فقط من معادلة رقم مايكل شوماخر القياسي.

لكن وبالرغم من أن مرسيدس هيمنت على معركة اللقب منذ السباق الأول، ونجحت بإحراز ثمانية انتصارات متتالية، يرى هاميلتون أن الوضع كان صعباً في البداية مع سيارة الفريق.

حيث قال على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في باريس حين تلقى جائزة "سائق العام": "عندما بدأنا هذا الموسم، كانت سيارتنا في الحقيقة صعبة حقاً".

وأكمل: "لم تكن التجارب الشتوية رائعة. لم يكن بوسعنا إيصالها إلى نافذة العمل، ولم نتمكن من ذلك حتى اليوم الأخير. من ثم وصلنا السباق الأول وحققنا نتائج رائعة".

وبعد ضغطه الكبير ليحسم اللقب، أوضح هاميلتون أن نهاية الموسم كانت أفضل اللحظات.

فقال: "لقد كان موسماً جيداً. لقد كان الموسم الأفضل لي على الإطلاق في مسيرتي المهنية برمتها".

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال العوامل التي جعلت من 2019 الموسم الأفضل، أجاب هاميلتون: "يمكنني القول أنه ربما العوامل الخارجية. أعتقد أنها ما جعلت هذا الموسم هو الأفضل".

وأكمل: "أعتقد أن الموسم بالإجمال كان قوياً حتى النهاية. لم تكن التصفيات نقطة قوتنا لكن مع ذلك، كما تعلمون، كنتُ أتأهل في الصف الأول، أو ضمن المراكز الثلاثة الأولى أغلب الأوقات، أو أفصل بين سائقَي فيراري اللذين فجأة باتا يمتلكان 30 حصاناً إضافية أكثر من الجميع".

وأردف: "أعتقد أن التصفيات كانت جيدة رغم ذلك، لكن السيارة كانت أصعب هذا الموسم. لكن السباقات كانت قوية مثل الموسم الماضي".

بالمقابل، أوضح هاميلتون أنه وخارج الحلبة، خاض كذلك عاماً مختلفاً، مع نشاطاته التي يقوم بها خارج الفورمولا واحد، إضافة كذلك إلى وفاة نيكي لاودا وأنطوان هوبير.

فقال: "تمّ إحراز اللقب في السباقات بالفعل، لكنني أعتقد كذلك أنه وخارج الحلبة كنتُ أكثر سروراً كذلك بالتعاون مع الفريق فيما يتعلق بطبيعة العمل الجماعي".

وأكمل: "أمور أخرى مثل الأبواب التي فُتحت لي فيما يتعلق بعالم الأزياء. حيث تمّ تلقيها بشكل جيد، كما أن متابعيّ رائعون، وقدموا لي الدعم في هذا الشأن".

وتابع: "لذا، كنت قادراً على القيام بكل تلك الأمور وألا أتكلم عنها بشكل كبير، نظراً لأنها وبشكل ما تعتبر إلهاءً وعاملاً سلبياً (يُلهي عن مواصلة الأداء الجيد)".

واختتم: "لكننا بالمقابل، خسرنا أشخاصاً، وأدى ذلك إلى تقلّب كبير في المشاعر. بدءاً من السباق الأول، إلى موناكو، إلى سبا. أعتقد أن الجميع كذلك واجه الصعوبات".

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