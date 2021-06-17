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هاميلتون يرفض توجيه اللوم إلى بيريللي في حوادث انفجار الإطارات الأخيرة

يرى لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد أن بيريللي غير مُلامة في حوادث فشل الإطارات خلال سباق باكو، خاصة مع انتقال التركيز على الفرق التي تتلاعب بضغط الإطارات لكسب المزيد من الأداء.

هاميلتون يرفض توجيه اللوم إلى بيريللي في حوادث انفجار الإطارات الأخيرة

انفجر إطارا سيارتَي ماكس فيرشتابن ولانس سترول في باكو، وتسبب ذلك بانسحابهما من السباق.

وخلصت بيريللي في تحقيقها لما حصل إلى أن فشل الإطار يعود إلى "ظروف تشغيلية".

لكنّ ردة الفعل السريعة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والتوجيه التقني الصادر لجميع الفرق بدءاً من جائزة فرنسا الكبرى، يشير إلى أنّ هناك احتمالاً لمحاولة بعض الفرق تشغيل الإطارات ضمن ضغوط أقل من الحد الموصى به على المسار.

وبينما أصدر فريقا ريد بُل وأستون مارتن تصريحين أكدا فيهما الالتزام الكامل بتوصيات بيريللي حيال تشغيل الإطارات، لكن هاميلتون لمّح قبيل جائزة فرنسا أن المشكلة ربما تعود إلى ما كان الفريقان يقومان به للإطارات.

حيث قال: "كما نعلم خلال كل جولة، سواء أكان هناك فشل للإطارات أم لا، هناك ضغط متواصل حيال المسألة، وهذا إشارة إلى أمر ما".

وأكمل: "عادة، إن الإطار لم يكن يعمل ضمن مستويات الضغط الموصى بها. فنحن لم نعانِ أية مشاكل مع إطاراتنا!".

وأردف: "أعتقد أنهم (بيريللي) قاموا بعمل رائع مع الإطارات هذا الموسم، إنها أكثر متانة من ذي قبل، وأعتقد أنه في هذه الحالة بالذات (انفجار إطارَي فيرشتابن وسترول)، فإنني لا أعتقد أن اللوم يقع على بيريللي".

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بالمقابل، أوضح هاميلتون أنه يرحب بزيادة الكشوفات من قبل "فيا" في بول ريكار، مشيراً إلى عدم وجود هيكلية قانونية كافية من قبل لمثل هذه الأمور.

فقال: "في نهاية المطاف، السلامة هي الأولوية على الدوام .بالنسبة لي ولفريقي، كانت هناك قوانين واضحة لكيفية تشغيل الإطارات".

وأكمل: "لذا تفاجأت جداً لفكرة أن ’فيا’ اضطرت لتوضيح مثل ذلك، ومن الواضح أنه بوسعنا استنتاج بعض الأمور من هذا الأمر".

وأردف: "أنا مسرور لأنهم أشاروا للأمر ولضرورة توضيحه، وأعتقد أنه من المهم جداً الآن أن يتم تنظيم ذلك، لأن مسائل مثل كيفية استعمال الإطارات، الضغط ضمنها وحرارتها، لم تكن خاضعة للقوانين بشكل واضح. وعلينا القيام بعمل أفضل في هذا المجال".

واختتم: "من الرائع أنهم أصدروا ذلك التوجيه التقني الجديد، وهذا بات القانون الجديد الآن. نريد أن يتابعوا تطبيقه بشكل صارم لضمان مستوى عادلٍ للجميع".

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