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هاميلتون يرغب بالمزيد من "الإبداع" في الجولات المزدوجة

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هاميلتون يرغب بالمزيد من "الإبداع" في الجولات المزدوجة
من قبل:
17-07-2020

طالب لويس هاميلتون بطل العالم ستّ مرات في الفورمولا واحد بالمزيد من "الإبداع" في الجولات التي تضم سباقات على نفس الحلبة خلال موسم 2020.

أقامت الفورمولا واحد سباقين ضمن نفس الحلبة للمرة الأولى في تاريخها وذلك على حلبة ريد بُل رينغ النمساوية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من روزنامة موسم 2020 المعدلة بسبب جائحة فيروس "كورونا" والتي تسببت بإلغاء وتعليق السباقات العشرة الأولى.

وبعد انتهاء سباقي النمسا، سيقام كذلك سباقان على حلبة سيلفرستون البريطانية. كما أن هناك مناقشات لإقامة سباقين على حلبة البحرين الدولية قرب نهاية العام.

وكانت الفورمولا واحد تنوي تطبيق فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة للسباق الثاني في النمسا، لكن مرسيدس اعترضت على الفكرة.

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وأوضح هاميلتون أنه يودّ لو يرى بعض التغيير والإبداع في الكيفية التي يقام بها السباق الثاني ضمن الجولات المزدوجة.

فقال: "أنا أعتقد بالتأكيد أنه يجب علينا تجربة أمور أكثر إبداعاً، لكنني لا أدري ما هي".

وأكمل: "لا أعلم الجواب على ذلك، لكن تبديل الإطارات لن يشكل أي فارق، حرفياً لم يؤثر علينا".

وتابع: "إنها مسألة تتعلق بصيغة الحدث. إن كنا سنقيم سباقين متتالين، فمن المؤسف ألا نتمكن من استعمال المسار بشكل معكوس، لكن من الواضح أن ذلك لم يكن في الحسبان عند تصميم هذه الحلبات".

مسار حلبة البحرين البيضوي

مسار حلبة البحرين البيضوي

سيقام السباق الثاني يوم 9 أغسطس/آب، حيث ستقدم بيريللي مجموعة إطارات أكثر ليونة ضمن السعي لتنويع المنافسة.

وتمّ طرح فكرة التعديل في مسار الحلبة لجولة البحرين، إذ قد يتم اعتماد مسار بيضويّ في حال أقيم أكثر من سباق على الحلبة.

وعبر هاميلتون عن سروره لعدم اعتماد شبكة انطلاق معكوسة، مشيراً أنها كانت لتسبب بفوضى كبيرة.

فقال: "لو تأهلنا في المقدمة، ومن ثم انطلقنا من الخلف، ذلك وضع صعب".

وأكمل: "أتساءل إن كانت هناك أمور أخرى يمكن القيام بها".

واختتم: "لدينا سباقان في سيلفرستون، ويمكننا بالتأكيد القيام بأمر ما لتقديم المزيد من الحماسة، خاصة في السباق الثاني".

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الكاتب خلدون يونس

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