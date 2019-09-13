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هاميلتون يرغب باستمرار المعارك المحتدمة على الفوز في الفورمولا واحد

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هاميلتون يرغب باستمرار المعارك المحتدمة على الفوز في الفورمولا واحد
13-09-2019

عبّر لويس هاميلتون عن رغبته في أن تتواصل المعارك المحتدمة على الفوز التي خاضها مؤخّرًا حتّى يواجه فريقه مرسيدس منافسة منتظة من قِبَل فيراري وريد بُل في بطولة العالم للفورمولا واحد.

يمتلك هاميلتون فارقًا كبيرًا في صدارة ترتيب النقاط بسبب بداية مرسيدس القوية هذا الموسم، لكنّ فريقه تعرّض لتهديدات متزايدة خلال السباقات القليلة الماضية.

حيث أحرز سائق فيراري شارل لوكلير فوزين متتاليين في بلجيكا وإيطاليا، إذ لعبت الحلبتان بسرعتهما العالية لصالح نقاط قوّة سيارة فيراري التي لطالما عانت من أداء غير ثابت في 2019.

وقد تعيّن على هاميلتون قبل العطلة الصيفية التغلّب على سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن من أجل الفوز في المجر، في حين تمكّن الهولندي من تحقيق الفوز باثنتين من الجوائز الثلاث الكبرى التي سبقت ذلك السباق.

وعند سؤاله إذا ما كانت السباق القليلة المُقبلة ستكون في صالحه وفريقه مرسيدس بعد "حلبتَي فيراري"، أجاب هاميلتون قائلًا: "لا أفكّر بهذه الطريقة. فأنا لا أنظر إلى السباقات المُقبلة معتقدًا بأنّ الحظ سيكون حليفنا هناك".

وأضاف: "سأذهب إلى المصنع الأسبوع المُقبل وأخوض ذات العملية، آملًا في أنّ يكون بمقدرونا تحسين سيارتنا وطريقتنا في خوض الجولات والقيام بعمل أفضل. آمُل أن أقوم بعمل أفضل في السباق المُقبل".

وتابع: "إذا كانوا تنافسيين بذات القدر في السباق المُقبل، فهذا أمر رائع. آمُل أن يكون الوضع تنافسيًا بيننا وبين ريد بُل وفيراري في السباق المُقبل، إذ أرغب شخصيًا في أن تتواصل تلك المعارك. حيث سيكون من الرائع تواجد مزيد من هذه الفرص".

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وقد تمتّعت مرسيدس بأداء أكثر قوّة على الحلبات منخفضة السرعة هذا العام من فيراري، على الرُغم من بروز ريد بُل كتهديد على هذه الحلبات بشكل متصاعد على مدار الموسم.

وينبغي لجائزة سنغافورة الكبرى نهاية الأسبوع المُقبل أن تناسب مرسيدس وريد بُل على نحوٍ أفضل، إذ أنّ زميل هاميلتون بالفريق فالتيري بوتاس تحديدًا يبدو متشجّعًا بمدى اقتراب مرسيدس من فيراري حتّى على الحلبات المتطلبة للطاقة مثل سبا ومونزا.

"سنغافورة على الورق حلبة أفضل بالنسبة لنا بالمقارنة مع فيراري، إذ أنّنا كنّا قريبين للغاية منهم في مونزا" قال بوتاس.

وأردف: "لذا ينبغي أن نخوض سباقًا جيّدًا. إنّها حلبة مميزة، والأجواء حارة للغاية هناك، فهي فريدة فيما تتطلّبه ميكانيكيًا من السيارة. أتطلّع إلى ذلك السباق، إذ سبق وخضت سباقات كنت قادرًا خلالها على قلب الوضع هذا الموسم والتي لطالما كانت صعبة في الماضي".

واختتم: "استطعت أن أكون تنافسيًا في العديد من المناسبات، إذ أهدف إلى أن أكون كذلك في سنغافورة أيضاً".

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