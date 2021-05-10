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هاميلتون يرغب بإتمام عقده الجديد مع مرسيدس بحلول العطلة الصيفيّة

يحرص البريطاني لويس هاميلتون على إتمام عقده الجديد مع مرسيدس ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد بحلول العطلة الصيفيّة، قائلًا أنّه من المنطقيّ تفادي تكرار الاتّفاق المتأخّر هذا العام.

هاميلتون يرغب بإتمام عقده الجديد مع مرسيدس بحلول العطلة الصيفيّة

أعلن هاميلتون ومرسيدس عن تمديد شراكتهما بعامٍ واحد لموسم 2021 فقط في فبراير الماضي بعد تأجيل محادثاتهما طوال الموسم المنقضي.

وكان هاميلتون قد قال سابقًا أنّه لا يتعامل مع 2021 على أنّه موسمه الأخير في الفورمولا واحد، وأشار مؤخّرًا إلى نيّته مواصلة التسابق مع مرسيدس في 2022.

وحقّق البريطاني انتصاره الثالث من أصل السباقات الأربعة الأولى أمسٍ الأحد في إسبانيا، لتكون هذه البداية الأفضل له على الإطلاق لموسمٍ في الفورمولا واحد ضمن سعيه لتحقيق لقبه الثامن القياسيّ.

وقال هاميلتون بعد السباق أنّه يسعى لبدء المحادثات مع توتو وولف مدير فريق مرسيدس في مرحلة أبكر من 2020، حيث يستهدف إتمام العقد الجديد بحلول العطلة الصيفيّة.

وقال البريطاني: "لا نريد التواجد في موقعٍ مثل الذي كنّا فيه في يناير وفبراير الماضيين".

وأضاف: "دمّر ذلك الشتاء بأكمله وأنا متأكّدٌ من أنّ ذلك لم يكن جيّدًا بالنسبة لتوتو على صعيد الشعور بالارتياح، لذا شعرنا كما لو أنّها لم تكن عطلة".

وأردف: "أعتقد بأنّ علينا أن نكون منطقيين. لا نريد التسرّع بشكلٍ طبيعي، لكنّني أعتقد بأنّ علينا أن نكون منطقيين وأن نبدأ المحادثات".

وأكمل: "إنّها مفاوضات معقّدة للغاية. ليست بالمسألة البسيطة، ونأمل أن نبدأها قريبًا طالما أنّها لا تؤثّر على عملنا".

ثمّ تابع: "لا يزال أمامنا 19 سباقًا، لكن سيكون من الرائع أن نتوصّل إلى اتّفاق قبل العطلة كي ندخلها ونحن لدينا صورة واضحة حيال المستقبل".

وتملك مرسيدس مقعدَين شاغرين لموسم 2022، حيث ينتهي عقد فالتيري بوتاس كذلك نهاية العام الجاري. كما أنّ جورج راسل ناشئ مرسيدس ينتهي عقده مع ويليامز مُوفّى الموسم الحالي، ما يجعل إمكانيّة ترقيته للفريق الأساسيّ متاحة.

لكنّ وولف قال يوم الجمعة في برشلونة أنّ "الوقت لا يزال مبكّرًا للغاية" للتباحث في تشكيلة الفريق للعام المقبل، وذلك بعد استبعاده الكامل لإمكانيّة تغيير بوتاس وسط الموسم.

ويعدّ هاميلتون من بين أكبر السائقين سنًا حاليًا في البطولة بعمر 36 عامًا، لكنّه مزح بعد سباق إسباني بأنّه لا تزال فيه بعض الحياة وأنّه يركّز أكثر من أيّ وقتٍ مضى على حالته الجسديّة.

وقال هاميلتون: "سأقول بأنّني واعٍ أكثر من أيّ وقتٍ مضى بجسدي، وبأسلوب تدريباتي وتماريني".

وأضاف: "أتمرّن بنفسي لوقتٍ طويلٍ الآن، لكنّني أنضج بشكلٍ مستمر وأتعلّم كيفيّة الاعتناء بذلك، وأحظى بشعورٍ رائع".

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