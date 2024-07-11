هاميلتون يرسل تحذيراً إلى منافسي مرسيدس
تكلم لويس هاميلتون سائق مرسيدس حول وضع السهام الفضية حالياً، بعد تحقيق الفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد على حلبة سيلفرستون.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
أحرز هاميلتون في سيلفرستون أول فوز له في الفورمولا واحد منذ جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى لموسم 2021.
وكان السباق بمثابة هدية وداع عاطفية لبطل العالم سبع مرات على حلبة موطنه بألوان مرسيدس، حيث سينتقل إلى فيراري بدءاً من الموسم المقبل.
ورغم أن مرسيدس بدأت موسم 2024 الجاري بسيارة واجهت معها الكثير من الصعوبات، لكن الفريق نجح بإدخال تحسينات تدريجية لتصبح ضمن موقع المنافسة بين فرق المقدمة.
وهذا ما بدا جلياً في بريطانيا، حين حجز جورج راسل وهاميلتون صف الانطلاق الأول، بينما خاض هاميلتون سباقاً متقلباً خرج منه على العتبة الأولى لمنصة التتويج.
لاحقاً، ضمن تصريح لوسائل الإعلام، أكد هاميلتون أن التحديثات المقبلة ستضع السيارة في موقع تنافسي للغاية.
حيث قال: "ما زال أمامنا طريق طويل، طويل. لكننا لا نمتلك الآن السيارة الأسرع".
وأكمل: "أعتقد أننا قريبون جداً، أعتقد أنه ومع التحديثات المقبلة، سنكون أكثر قوة، وسنصبح حقاً ضمن معركة المقدمة بشكل دوري".
ويأمل هاميلتون في تغيير سريع لأداء مرسيدس، فقال: "أعتقد أننا بدأنا الموسم بسيارة سيئة، ولم نكن قريبين على الإطلاق من ريد بُل على سبيل المثال، ولم نكن نبدو أننا قريبون على الإطلاق من تحقيق أي فوز".
وأضاف: "حقيقة أننا جمعنا كل شيء معاً، وقام الجميع بعمل رائع لتقديم سيارة تضعنا في هذا الموقع لهي تغييرات فعلية تؤسس قاعدة قوية للموسم المقبل".
واختتم: "لذا لن ننهي الموسم بموقف ضعيف، بل قوي، وهذا هو هدفنا".
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