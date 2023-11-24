هاميلتون يردّ بأن هورنر راسله أولاً حيال مقعد مع ريد بُل في 2024
نفى لويس هاميلتون سائق مرسيدس ادعاءات كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن البريطاني كان يسعى لمقعد مع ريد بُل في موسم 2024، بل أكد أن هورنر هو من اتصل به أولاً.
ضمن معرض كلامه في مقابلة مع مجلة "دايلي ميل" على هامش جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد، ادعى هورنر بأن معسكر هاميلتون كان يسعى للتواصل حيال إمكانية وجود مقعد شاغر لانضمام بطل العالم سبع مرات.
حيث قال بأنه كانت هناك محاولات على مرّ المواسم "آخرها كان في وقت سابق من هذا الموسم، كان هناك طلب حيال إمكانية وجود أي اهتمام بضمه".
لكن هاميلتون فنّد هذه الادعاءات، وصرّح بالمقابل أن مدير الفريق هو من راسله أولاً.
فقال: "كلا، لم أتقرب منه… كريستيان هو من أرسل رسالة لي".
وأكمل: "تحققت من الجميع في فريقي، لم يتواصل أحد منهم معه. لكنهم هم (ريد بُل) من حاولوا التواصل معنا".
وأشار هاميلتون إلى أن هورنر راسله على رقمه القديم، وأنه لم يرَ الرسالة إلا بعد أشهر لاحقاً، من ثم ردّ عليها.
حيث روى سائق مرسيدس القصة من منظوره، فقال: "نظرت إلى هاتفي القديم، والذي وجدته في منزلي، مع رقمي القديم".
وأكمل: "قمت بتشغيله ووجدت مئات الرسائل، حينها أدركت أن هناك واحدة من كريستيان كي نجتمع ونتكلم في نهاية الموسم..".
وأردف: "قمت بالرد عليه من هاتفي الجديد. وذلك بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع. كان الوقت متأخراً حين وجدت الرسالة. وكانت من العام الماضي. لذا، رأيتها متأخراً بعدة أشهر".
بالمقابل، أوضح هاميلتون بأن هورنر لم يحدد سبب اللقاء، لكنه ردّ بتهنئة ريد بُل على هيمنتها هذا الموسم، مشيراً إلى أمله بأن تتمكن مرسيدس من المنافسة في 2024.
"هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون بذكر اسمي في الكثير من النقاشات لأنهم يعرفون أن ذلك يثير الجدل" قال هاميلتون.
وأكمل: "إن كنت وحيداً بعض الشيء ولا تحصل على الاهتمام الكافي، فتلك هي الخطوة المثالية بالنسبة لك. فقط اذكر اسمي!".
يشار إلى أن هاميلتون جدد عقده مع فريقه مرسيدس لعامين، ورغم تأكيداته وتأكيدات توتو وولف مدير الفريق، بأن الأمور كانت تسير بسلاسة، لكن مفاوضات تجديد العقد تأخرت.
"قلت لـ توتو (حيال الردّ على هورنر)، خاصة مع انتشار هذه القصة مؤخراً" قال هاميلتون.
وأكمل: "أردتُ أن يكون فريقي على دراية، لأن الناس تفكر في هذه الأمور، وهذا ليس أمراً إيجابياً على الإطلاق".
وكان هاميلتون قد صرح بأنه يريد قيادة سيارة ريد بُل، التي وصفها "بأكثر السيارات المهيمنة في التاريخ".
لكنه يعتقد بأنه سيكون راضياً أكثر بقيادة مرسيدس للعودة إلى الصدارة بعد موسمين صعبين في حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة.
كما أضاف بأن هذا سيكون أفضل "لإرثه" الذي سيتركه في الفورمولا واحد.
يشار إلى أن هورنر قد صرّح أن انضمام هاميلتون لن يكون مثالياً بسبب العلاقة المضطربة التي تجمعه مع ماكس فيرستابن. رغم أن سائق مرسيدس صرّح بأن هذا لن يكون مشكلة.
حيث قال: "سأكون أكثر من مسرور بمنافسة ماكس على متن نفس السيارة. سيكون ذلك رائعاً، لا أعتقد أنه يريدني كزميل له".
تصوير: صور موتورسبورت
جيانبيرو لامبيازي مدير سباق ماكس فيرستابن، كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل
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