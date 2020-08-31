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هاميلتون يراقب "بكل تأكيد" التهديد الذي تشكّله ريد بُل على اللقب في 2020

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هاميلتون يراقب "بكل تأكيد" التهديد الذي تشكّله ريد بُل على اللقب في 2020

قال لويس هاميلتون أنّه "سيراقب بكل تأكيد" ماكس فيرشتابن والتهديد المحتمل من فريقه ريد بُل على لقب الفورمولا واحد لموسم 2020، حيث حذّر البريطاني فريقه مرسيدس من عدم الثقة الزائدة في التقدم الحالي للفريق.

ما زال فيرشتابن يحتل المركز الثاني في ترتيب السائقين بفارق 47 نقطة خلف هاميلتون وأمام سائق مرسيدس الآخر فالتيري بوتاس بفارق ثلاث نقاط، وكان الهولندي السائق الوحيد الذي تمكّن بانتظام من مقارعة ثنائي مرسيدس حتّى الآن في هذا الموسم.

ويتقدم سائق ريد بُل بفارق ثلاث نقاط على بوتاس بعد الانثقاب الذي تعرض له الأخير في نهاية جائزة بريطانيا الكبرى (بينما أنهى الهولندي ثالثاً في سبا خلف بوتاس)، وكذلك لأنّ فيرشتابن تمكن من الإنهاء أمام الفنلندي في المجر وإسبانيا.

وعند سؤاله إذا ما كان يرى فيرشتابن كتهديد أصيل على اللقب فيما تبقى من موسم 2020، قال هاميلتون: "إذا ما حذفنا السباق الأوّل الذي انسحب فيه ماكس، أعتقد إذا ما نظرت إلى النتائج حينها، فستجد أنّنا سنكون قريبين للغاية من حيث رصيد النقاط. لذا فإنّهم في ذهني يشكلون تهديدًا على اللقب، وكما رأيتم فقد حققوا نتائج قوية جدًا".

وأضاف: "كما أنّهم يقتربون أكثر مع مرور السباقات. ربما تكون لنا الأفضلية في التصفيات. لكن دعونا نقول بأنّه فيما يتعلق بالسباق، نحن أقرب بكثير عمومًا".

وتابع: "لم نصل حتى إلى منتصف الموسم بعد، ولذلك فأنّنا أراقبهم بكل تأكيد وأرى بأنّهم ما يزالون ينافسون على اللقب، لذا نحن بحاجة لتجنب الثقة الزائدة والحفاظ على رباطة جأشنا".

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وكان فيرشتابن قادرًا على هزيمة ثنائي مرسيدس في جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى، بينما تتمتع سبا التي استضافت جائزة بلجيكا الكبرى بالعديد من المنعطفات بطبيعة مشابهة لسيلفرستون، لكن لديها مناطق تسارع أكثر وأطول، في حين أنّ الأجواء كانت أبرد ممّا كانت عليه في بريطانيا.

وقد علّق بوتاس قبل السباق على ذلك الجانب قائلًا: "إنها حلبة مختلفة عن الحلبات السابقة التي عانينا فيها من مشاكل الإطارات، لذا هناك مقاربة مختلفة".

وأكمل: "لكنني أعتقد أنه ومع النوعية الأكثر ليونة من الإطارات، ربما سيكون من الصعب اتباع استراتيجية التوقف الواحد حتى لو حاولنا التأهل على إطارات ’ميديوم’. لكن ليس لدي جواب الآن. أعتقد علينا أن نرى كيف ستسير الأمور".

واختتم: "على الأقل ستلعب الحرارة المنخفضة دورًا إيجابيًا ولن تكون عاملًا سلبيًا بالنسبة لنا".

يشار إلى أنّه وبالرغم من إنهاء فيرشتابن لسباق سبا خلف ثنائي مرسيدس، لكنه ما زال يحتل المركز الثاني ضمن الترتيب العام بفارق ثلاث نقاط خلف بوتاس. بينما يتأخر بوتاس بفارق 50 نقطة عن زميله في الفريق لويس هاميلتون.

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