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فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

هاميلتون يدلي برأيه في قرار ماركيز المشابه له بالانضمام إلى فريق دوكاتي في الموتو جي بي

تحدث لويس هاميلتون على هامش جائزة كندا الكبرى في الفورمولا 1 عن قرار بطل العالم في الموتو جي بي مارك ماركيز الذي سينضم إلى فريق دوكاتي المصنعي لموسم 2025.

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

أبدى بطل العالم السباعي في الفورمولا 1 دعمه لخطوة الإسباني الساعي للعودة إلى سكة البطولات، إذ وعلى غرار هاميلتون – الذي آثر الانضمام إلى فيراري الموسم المُقبل في محاولة للمنافسة من جديد على اللقب بعد 12 موسمًا أمضاها مع مرسيدس – فإن ماركيز بطل العالم ست مرات سينضم كذلك إلى فريق إيطالي.

وكان الدراج صاحب الـ 31 عامًا قد صارع إصابات في عينه، ذراعه وكتفه على مدار المواسم الماضية، ما ترتب عليه استغناء هوندا عن خدماته.

لكنه انضم في هذا الموسم إلى فريق غريسيني رايسينغ الزبون لدى دوكاتي، حيث أثار الإعجاب بالقدر الكافي الذي منحه مقعدًا ضمن الفريق المصنعي ليواجه تحديًا كبيرًا بمزاملة بطل العالم مرتين فرانشيسكو بانيايا.

من جهته، فقد أوضح هاميلتون – المشجع للموتو جي بي والذي سبق وتشارك يومًا على المسار مع الأسطورة فالنتينو روسي – بأنه لا يطيق الانتظار لرؤية كيف سيعود الإسباني إلى سابق عهده مع فريقه الجديد.

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حيث قال: "تلك خطوة رائعة. إنه دراج مدهش وأنا أحب الموتو جي بي ومتحمس بالفعل لمستقبل هذه الرياضة كذلك".

وأضاف: "أعتقد بأنهم سيتعلمون الكثير مما حدث مع ليبرتي والفورمولا 1 خلال الأعوام الماضية".

وتابع: "التسابق في الموتو جي بي مذهل، ومن ثم ترى ماركيز على دراجة دوكاتي، سيكون هذا رائعًا. فلطالما كانت دوكاتي دراجة رائعة للغاية".

وأكمل: "أعتقد أنه من منظور الرياضي سواء كان دراجًا أو سائقًا، فمن الرائع أن تفعل شيئًا جديدًا وتتواجد ضمن بيئة جديدة مع أشخاص مختلفين للعمل معهم وتخوضوا سويًا تحديات مختلفة. لذلك لا أطيق الانتظار لرؤيته الآن على متن تلك الدراجة".

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