هاميلتون يُدلي برأيه في احتمال انضمام أندريتي إلى الفورمولا واحد
أدلى لويس هاميلتون سائق مرسيدس برأيه في إمكانية انضمام فريق مايكل أندريتي إلى الفورمولا واحد بموقع الفريق رقم 11.
أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في وقت سابق عن وصول طلب فريق أندريتي إلى المرحلة الثالثة من عملية الانضمام إلى البطولة.
وباتت المرحلة النهائية تعتمد على التوصل لاتفاق تجاري مع مالكي الأسهم التجارية.
وعبّر بعض السائقين عن دعمهم العلنيّ لانضمام أندريتي، من بينهم لويس هاميلتون، الذي أبدى رأيه بشكل صريح.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن ذلك رائع. لطالما كنت أرى أن هناك عدداً قليلاً من السيارات على الحلبة".
وأكمل: "بالتأكيد سيكون هناك آراء معارضة وغير مسرورة لأنني أدعم مثل ذلك! لكنني أعتقد أن انضمامهم أمر رائع".
وتابع: "إنها فرصة لمزيد من الوظائف، وسيكون هناك مقعدان متاحان، ربما لسائقة كذلك! هذا يفتح الكثير من الاحتمالات، وأعتقد أنها ستؤمن المزيد من الحماسة في السباقات".
من جهته، عبر ماكس فيرستابن سائق ريد بُل عن تأييده لذلك الاحتمال لكنه أشار إلى أن الفرق تمتلك آراء مغايرة للسائقين.
فقال: "من الصعب جداً التعليق على هذه المسألة، لأنني أتكلم من وجهة نظري كسائق".
وأكمل: "بالطبع لست مالكاً لفريق، لكنني أتفهم وجهات نظرهم. لكن كل شيء أراه حتى الآن يُظهر أنهم فريق احترافي، لذا أعتقد أنه أمر جيد لأنه يمنح فرصاً إضافية للسائقين".
وتابع: "لكنني أتفهم وجهة نظر الفرق المعارضة كذلك".
أما فرناندو ألونسو والذي قاد لصالح أندريتي في سباق إندي 500 بنسخة 2017، فأكد دعمه لوجهة نظر فريقه أستون مارتن في هذه المسألة.
فقال: "إنهم فريق رائع، أعلم مايكل وسيكون إضافة رائعة للفورمولا واحد. لكن هناك أشخاصاً آخرين مسؤولون عن هذه القرارات، ’فيا’ ومنظمة الفورمولا واحد والفرق كذلك".
وأكمل: "لا أعلم حقاً ما يجب أن أقول. أياً كان القرار النهائي فسيكون جيداً. أحبّ مايكل، أحب مؤسسته. لكنني أتفهم الجوانب الأخرى كذلك وسأدعم أيّ رأي تتبناه أستون مارتن".
فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو، لا يرى أية مشكلة بانضمام سيارتين إضافيتين إلى المنافسات.
فقال: "بالنسبة لي، من الواضح أن الرياضة ستكون بحال أفضل مع المزيد من السيارات. لذا كلما زاد عددها كلما كان ذلك أفضل".
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