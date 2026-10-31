فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

هاميلتون "يدعو" من أجل سلامة وحدة طاقة فيراري بعد عطل خلال التجارب الحرة الثانية في المكسيك

لم يشارك سائق فيراري سوى 28 دقيقة في الحصة التجريبية الثانية لجائزة المكسيك الكبرى، بسبب عطل في المحرك.

منشور: 31-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أليستير ستالي

وجد لويس هاميلتون نفسه "يدعو" لسلامة وحدة طاقة سيارته فيراري، بعدما تسببت في إنهاء مشاركته مبكرًا خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1.

وفقد بطل العالم سبع مرات الطاقة بشكل مفاجئ على الخط المستقيم الرئيسي، بعد مرور 28 دقيقة من انطلاق الحصة، ما اضطره إلى التوقف عند مخرج المنعطف الثالث على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز.

وكان هاميلتون يقدم أداءً تنافسيًا خلال التجارب الحرة الثانية حتى تلك اللحظة، إذ سجل أسرع زمن باستخدام الإطارات القاسية، وظل ضمن المراكز الخمسة الأولى، قبل أن يتراجع في نهاية المطاف إلى المركز الحادي عشر في الترتيب النهائي للحصة.

ومع ذلك، كان اليوم إيجابيًا لفريق فيراري، بعدما تصدّر زميل هاميلتون في الفريق شارل لوكلير حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة، قبل التجارب الحرة الثالثة والتصفيات يوم السبت.

وقال هاميلتون: "كنت أشعر براحة كبيرة داخل السيارة. إنها حظوظي فحسب. لقد عملنا بشكل جيد جدًا لنضع الإعدادات في مكان أفضل، ومن المؤسف حقًا ما حدث".

وأضاف: "أعتقد أننا نتمتع بقدرة تنافسية كبيرة كفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، لكنني لم أتمكن من تنفيذ المحاكاة الطويلة. لذلك ليست لدي أي فكرة عن وضعنا، لكنني أعلم أن التجاوز صعب جدًا هنا".

وأكمل: "كما شاهدتم بعض السائقين على الحلبة. لا يزال الفريق يحقق في المشكلة لمعرفة سببها، وأنا أدعو فحسب إلى أن يكون كل شيء على ما يرام".

ويرى هاميلتون، البالغ من العمر 41 عامًا، أن عطل المحرك وضعه في موقف "متأخر"، بعدما أمضى النصف الأول من التجارب الحرة الأولى وهو يختبر سيارة اس.اف-26 المزودة بمعدات قياس الانسيابية الهوائية، مكتفيًا بإكمال 25 لفة فقط.

لكن العديد من السائقين الآخرين واجهوا بداية بطيئة ليوم الجمعة أيضًا، إذ شارك 10 "سائقين ناشئين" في الحصة التجريبية الأولى، بينما كان فيراري الفريق الوحيد الذي لم يمنح سائقًا شابًا فرصة المشاركة.

وأضاف هاميلتون: "خسرت بعض الوقت في الحصة الأولى بسبب اختبارات معدات قياس الانسيابية الهوائية".

وأردف: "عادةً ما كنت سأمنح أحد السائقين الشباب فرصة المشاركة في الحصة الأولى على هذه الحلبة، كما فعلت معظم الفرق الأخرى. لكنني فضّلت أن أخوض تلك التجربة في مكان آخر. لذلك، يمكن القول إنني خضت حصة واحدة فقط فعليًا، لأنني غبت عن نصف الحصة الأولى تقريبًا. وبصراحة، لا أعرف حقًا أين كنا سنكون في الترتيب".

وأكمل: "لا أعتقد أنني بحاجة إلى إجراء تغييرات كثيرة على الإعدادات. وربما أرغب في الإبقاء عليها كما هي، لأن سرعتنا كانت كبيرة جدًا. أعتقد أنني كنت أعاني بالفعل من فقدان في الطاقة في جزء مبكر من اللفة، ومع ذلك كنا سريعين. لذا، سأبذل قصارى جهدي غدًا، وسأحاول تقديم أفضل ما يمكنني بالاعتماد على ما سيكون متاحًا لدي".

واختتم بالقول: "لكن من الواضح أننا نشعر بأننا قد نكون قريبين من المنافسة على الانطلاق من الصف الأول".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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