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هاميلتون يدعو إلى استثمار 50 مليون جنيه إسترليني في الفورمولا 1

دعا لويس هاميلتون إلى استثمار 50 مليون جنيه إسترليني في الفورمولا 1 على مدار السنوات الخمس المقبلة، بهدف فتح المجال أمام الفئات الأقل تمثيلًا في رياضة المحركات.

منشور: 17-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون

أطلق بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون مبادرة "ميشن 44" في عام 2021، وهي منظمة تهدف إلى توفير الفرص للأشخاص من ذوي البشرة السوداء وغيرهم من الفئات الأقل تمثيلًا في رياضة المحركات.

وتشير الاستطلاعات التي أجرتها المنظمة إلى أن الجماهير تدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التنوع والتمثيل داخل الرياضة.

وفي استطلاع شمل 3000 مشارك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل، قال نحو ثلثي المشاركين إن قيادة الفورمولا 1 ينبغي أن تبذل جهودًا أكبر لتوسيع نطاق المشاركة في الرياضة.

ومن أجل المساعدة في اكتشاف المواهب الجديدة داخل البطولة، يتضمن التقرير التقييمي الذي أعده هاميلتون 3 توصيات رئيسية، تتمثل إحداها في الالتزام باستثمار إجمالي قدره 50 مليون جنيه إسترليني على مدار 5 سنوات لدعم المواهب الصاعدة.

كما يقترح التقرير، الذي يحمل عنوان "إشعال شرارة الشمول"، أن تقدم الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات والفرق الـ11 جميعها بيانات تتعلق بالتنوع والتمثيل إلى جهة مستقلة. وستشمل هذه البيانات الفئات التي تنضم إلى الرياضة، والأشخاص الذين يحصلون على ترقيات، ومن يغادرونها، مع تصنيف المعلومات بحسب الجنس والعرق والخلفية الاجتماعية والاقتصادية.

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ومن بين المقترحات أيضًا إنشاء "جدول شامل وموحد" يغطي رياضة المحركات بأكملها، على أن تنشره جهة مستقلة سنويًا، إلى جانب تقديم جوائز سنوية للفرق تقديرًا للتقدم الذي أحرزته.

ويؤكد التقرير كذلك ضرورة إلزام الفرق بتوفير عدد محدد من الوظائف سنويًا للأشخاص الذين يخطون خطواتهم الأولى في مسيرتهم المهنية. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير آلاف فرص العمل المدفوعة للمبتدئين في رياضة المحركات بحلول عام 2030.

وفي تعليقه على الأمر، قال هاميلتون: "تلهم الفورمولا 1 ملايين الشباب حول العالم. لكن الإلهام لا يعني شيئًا من دون توفير الفرص. لا يمكننا تشجيع الشباب على الحلم بطموحات كبيرة، ثم الإخفاق في فتح الأبواب أمامهم عندما يحاولون تحويل تلك الأحلام إلى واقع".

وأضاف: "يجب على الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وجميع الفرق بذل جهود أكبر والتحرك بوتيرة أسرع. نحن بحاجة إلى استثمارات حقيقية، وفرص أكثر، ونظام أقوى للمساءلة. لقد أثبتنا أن التغيير ممكن، والآن علينا المضي قدمًا. المواهب موجودة في كل مكان، ومستقبل رياضتنا يعتمد علينا في تمهيد الطريق أمامها".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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