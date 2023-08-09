هاميلتون يدافع عن تقدم مرسيدس منذ موناكو رغم تفوق ريد بُل

منذ التجارب الشتوية حتى جولة موناكو، أصرّت مرسيدس على اتباع تصميمها الخاص لجانب السيارة، فيما عُرف بتصميم "الجانب صفر".

لكن في موناكو، أدخلت السهام الفضية تعديلات جذرية لتنتقل إلى تصميم لجانب السيارة مستوحى مما تستعمله ريد بُل، لتحذو حذو فرق أخرى مثل أستون مارتن ومكلارين.

وبعد تلك التحديثات، نجحت مرسيدس بتحقيق منصة تتويج مزدوجة في إسبانيا، كما نجح هاميلتون بتحقيق المركز الثالث مع قطب الانطلاق الأول في المجر متفوقاً على ماكس فيرستابن.

لكن ريد بُل أدخلت تحديثات جديدة لسيارتها في المجر، وبدت أنها عادت مجدداً لترفع الفارق أمام الجميع وتعيد الوضع إلى ما كان عليه في بداية الموسم.

رغم ذلك، أثنى هاميلتون على "الخطوات الكبيرة" التي حققها الفريق، قائلاً: "أنا فخور جداً بالجميع. فالجميع يعمل بطاقة مذهلة".

وأكمل: "لقد حققنا خطوات كبيرة. أعتقد أن الخطوة الأكبر كانت في موناكو، وقد تقدمت السيارة كثيراً منذ ذلك الحين".

وتابع: "لقد حصلنا على فهم أفضل للسيارة وموقعها التنافسي. لقد بات أداؤها أكثر ثباتاً: منصات تتويج، وإنهاء السباقات ضمن المراكز الخمسة الأولى، ذلك كان رائعاً حقاً".

واستكمل: "بشكل عام، كانت الموثوقية رائعة كذلك. هناك الكثير من الإيجابيات".

وتعليقاً على ما تحتاجه السيارة الحالية لمزيد من التقدم، أشار هاميلتون إلى انخفاض مستويات الارتكازية، وإلى مسألة التوازن، خاصة وأنه كان يعاني في بداية الموسم من موقع قمرة القيادة الأكثر قرباً من الإطارين الأماميين مقارنة بفريقي فيراري وريد بُل.

حيث قال البريطاني: "التوازن، هذه مسألة سنواصل العمل عليها. نحتاج كذلك للمزيد من الارتكازية".

وأكمل: "أعلم أن الجميع في المصنع يركزون بالكامل على حلّ ذلك. نحن نركز بشكل هائل على تحقيق المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين، وأنا أركز على تحقيق المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة السائقين".

ويحتل هاميلتون المركز الرابع حالياً خلف فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بفارق نقطة واحدة فقط.

وأكد بطل العالم سبع مرات بأنه يتوقع منافسة محمومة خلف ريد بُل خلال النصف الثاني للموسم.

فقال: "لا أعلم مقدار تقدم الفرق الأخرى، لكنني أعتقد بأنهم سيواصلون التقدم. لا أعلم ما الذي جرى مع أستون مارتن وسبب تراجعهم".

وأكمل: "لكنني واثق من أن مكلارين ستواصل التقدم بقوة في النصف الثاني للموسم".

واختتم: "أداؤنا وكذلك أداء فيراري، يعتمد بشكل كبير على طبيعة الحلبة. أنا واثق من أنهم سيتقدمون كذلك. آمل أن يتحسن أداؤنا أيضاً".

جيروم دامبروسيو، توتو وولف، لويس هاميلتون تصوير: صور موتورسبورت