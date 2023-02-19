هاميلتون يخوض الآن عملية اختيار الممثلين المشاركين لبراد بيت في فيلم الفورمولا واحد

تواجد نجم هوليوود براد بيت في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أكتوبر الماضي رفقة المنتج جيري براكهايمر، المخرج جو كوزينسكي والمؤلف إهرين كروغر من أجل مناقشة مشروع الفيلم مع الفرق ومسؤولي الفورمولا واحد.

هذا ويشارك بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد هاميلتون في المشروع كمنتج ومستشار من خلال شركته للإنتاج "دون أبوللو فيلمز".

وتحدث هاميلتون مؤخرًا عن آخر التحديثات بشأن الفيلم الذي سيتم تصويره خلال نهاية أسبوع السباقات، موضحًا بأن فريق العمل الآن يقوم باختيار من سيشاركون بجوار براد بيت.

فقال: "نخوض الآن عملية اختيار الشخصيات التي ستشارك بجوار براد، وهو أمر مثير جدًا".

وأضاف: "إنها عملية مشاهدة تجارب الأداء الآن، حيث أن لدينا تسجيلات للممثلين وهم يؤدون مشاهد معينة ونقوم بمشاهدتها".

وتابع: "لقد جلست في المكتب مع جيري وجو وبراد وشاهدنا تجارب الأداء وأبدينا رأينا نوعًا ما".

وأكمل: "أرغب بصنع هذا الفيلم بحيث يحتوي على تنوّع وشمول، أريده أن يكون مثلما يجب أن تكون الفورمولا واحد في المستقبل".

وأردف: "أريد رؤية فتيات ميكانيكيات، ونود كذلك رؤية سائقة. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في المشروع، ولكن، لم لا؟".

واختتم: "أنا متحمس جدًا من أجل الإنتهاء من النص وكنت أتحدث مع براد الليلة الماضية حيال الشخصيات التي ستكون ضمن الفيلم".