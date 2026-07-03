نجح بطل العالم سبع مرات في حجز قطب الانطلاق الأول للسباق القصير على حلبة سيلفرستون، متفوقًا على خليفته في مرسيدس كيمي أنتونيللي.

وفي المحاولة الحاسمة المكونة من لفة واحدة باستخدام الإطارات اللينة "سوفت"، سجّل أنتونيللي أسرع زمن مؤقت، قبل أن يتمكن هاميلتون من التفوق عليه بفارق ضئيل بلغ 0.011 ثانية فقط، ليحقق أول مركز انطلاق أول في سباق قصير منذ جائزة الصين الكبرى في العام الماضي.

وسجل هاميلتون زمنًا قدره 1:28.376، متفوقًا بفارق ثلاثة أعشار الثانية كاملة على ما تمكن ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، من تحقيقه، بينما انتزع السائق الهولندي المركز الثالث بفارق ضئيل أمام شارل لوكلير الذي جاء رابعًا.

أما جورج راسل، سائق مرسيدس الآخر، فقد مر بجولة ثالثة صعبة من التصفيات التأهيلية للسباق القصير، بعدما خسر عُشري ثانية في المقطع الأول من حلبة سيلفرستون، لينهي التصفيات في المركز الخامس.

وكما كان متوقعًا قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع، عانت مكلارين من نقص في الأداء مقارنة بمرسيدس وفيراري بسبب سيارة أقل كفاءة من الناحية الارتكازية، ليحتل لاندو نوريس المركز السادس، بينما جاء أوسكار بياستري في المركز السابع.

واحتل إسحاق حجار المركز التاسع بسيارة ريد بُل الثانية، بينما واصل فريق ريسينغ بولز سلسلة نتائجه القوية بوصول السيارتين إلى الجولة الثالثة من التصفيات، حيث أكمل ليام لاوسون وأرفيد لينبلاد المراكز العشرة الأولى.

وكان هاميلتون قد تصدر أولى المحاولات أمام أنتونيللي في الجولة الثانية من التصفيات، التي أُجريت باستخدام الإطارات المتوسطة "ميديوم".

ونجا لاندو نوريس، الفائز بجائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي، من الإقصاء بعدما تأهل بصعوبة في المركز العاشر.

وشهد فريق ألبين تحسنًا بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة في النمسا، إلا أن بيير غاسلي خرج من القسم الثاني في المركز الحادي عشر، يليه ثنائي آودي غابرييل بورتوليتو ونيكو هلكنبرغ.

وجاء فرانكو كولابينتو في المركز الرابع عشر بسيارة ألبين الثانية، متقدمًا على سائقي ويليامز كارلوس ساينز وأليكس ألبون.

وفي القسم الأول من التصفيات، لم يتعرض أي من السائقين الكبار لضغط حقيقي، رغم أن محاولة نوريس لم تمنحه سوى المركز العاشر، بينما تصدر هاميلتون أمام لوكلير، في إشارة مبكرة إلى ما ستكون حصة صعبة بالنسبة لبطل العالم.

وفي آخر الترتيب، نجح فريق ويليامز في تأهيل كلتا سيارتيه، بعدما تفوق ساينز على أوليفر بيرمان المحبط بفارق 0.010 ثانية فقط لينتزع المركز السادس عشر والأخير المؤهل إلى القسم التالي.

وفي المقابل، خرجت سيارتا هاس من القسم الأول، حيث احتل إستيبان أوكون المركز التاسع عشر، تلاه سائقا كاديلاك، ثم سائقا أستون مارتن.