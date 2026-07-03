تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فيرستابن يتوقع سباقًا قصيرًا دفاعيًا في سيلفرستون أمام راسل ولوكلير

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
فيرستابن يتوقع سباقًا قصيرًا دفاعيًا في سيلفرستون أمام راسل ولوكلير

تضرر نظام المكابح عرقل نوريس في تصفيات السباق القصير لجائزة بريطانيا الكبرى

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تضرر نظام المكابح عرقل نوريس في تصفيات السباق القصير لجائزة بريطانيا الكبرى

ما الذي أحبط أنتونيللي بعد خسارته قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في سيلفرستون؟

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ما الذي أحبط أنتونيللي بعد خسارته قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في سيلفرستون؟

هاميلتون: "أخافوني بالأمس" وكنت أتوقع أن تتأخر فيراري بستة أعشار في سيلفرستون

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هاميلتون: "أخافوني بالأمس" وكنت أتوقع أن تتأخر فيراري بستة أعشار في سيلفرستون

هاميلتون يخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في سيلفرستون بفارق 0.011 ثانية

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هاميلتون يخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في سيلفرستون بفارق 0.011 ثانية

فريد فاسور يرد على اتهامات توتو وولف بشأن تحديثات فيراري: "هل يتهمنا بالغش؟"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
فريد فاسور يرد على اتهامات توتو وولف بشأن تحديثات فيراري: "هل يتهمنا بالغش؟"

فيرستابن ينتقد سيارات ليغو في الفورمولا 1: "يجب ألا يبدو السائقون كالأطفال أو المهرجين"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
فيرستابن ينتقد سيارات ليغو في الفورمولا 1: "يجب ألا يبدو السائقون كالأطفال أو المهرجين"

هاميلتون يكشف عن تجربته "المؤثرة للغاية" مع شقيقه نيكولاس في سيارة فيراري ثلاثية المقاعد

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هاميلتون يكشف عن تجربته "المؤثرة للغاية" مع شقيقه نيكولاس في سيارة فيراري ثلاثية المقاعد
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

هاميلتون يخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في سيلفرستون بفارق 0.011 ثانية

انتزع لويس هاميلتون، سائق فيراري، قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1، متفوقًا على أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أليستير ستالي

نجح بطل العالم سبع مرات في حجز قطب الانطلاق الأول للسباق القصير على حلبة سيلفرستون، متفوقًا على خليفته في مرسيدس كيمي أنتونيللي.

وفي المحاولة الحاسمة المكونة من لفة واحدة باستخدام الإطارات اللينة "سوفت"، سجّل أنتونيللي أسرع زمن مؤقت، قبل أن يتمكن هاميلتون من التفوق عليه بفارق ضئيل بلغ 0.011 ثانية فقط، ليحقق أول مركز انطلاق أول في سباق قصير منذ جائزة الصين الكبرى في العام الماضي.

وسجل هاميلتون زمنًا قدره 1:28.376، متفوقًا بفارق ثلاثة أعشار الثانية كاملة على ما تمكن ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، من تحقيقه، بينما انتزع السائق الهولندي المركز الثالث بفارق ضئيل أمام شارل لوكلير الذي جاء رابعًا.

أما جورج راسل، سائق مرسيدس الآخر، فقد مر بجولة ثالثة صعبة من التصفيات التأهيلية للسباق القصير، بعدما خسر عُشري ثانية في المقطع الأول من حلبة سيلفرستون، لينهي التصفيات في المركز الخامس.

وكما كان متوقعًا قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع، عانت مكلارين من نقص في الأداء مقارنة بمرسيدس وفيراري بسبب سيارة أقل كفاءة من الناحية الارتكازية، ليحتل لاندو نوريس المركز السادس، بينما جاء أوسكار بياستري في المركز السابع.

واحتل إسحاق حجار المركز التاسع بسيارة ريد بُل الثانية، بينما واصل فريق ريسينغ بولز سلسلة نتائجه القوية بوصول السيارتين إلى الجولة الثالثة من التصفيات، حيث أكمل ليام لاوسون وأرفيد لينبلاد المراكز العشرة الأولى.

وكان هاميلتون قد تصدر أولى المحاولات أمام أنتونيللي في الجولة الثانية من التصفيات، التي أُجريت باستخدام الإطارات المتوسطة "ميديوم". 

ونجا لاندو نوريس، الفائز بجائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي، من الإقصاء بعدما تأهل بصعوبة في المركز العاشر.

اقرأ أيضاً:

وشهد فريق ألبين تحسنًا بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة في النمسا، إلا أن بيير غاسلي خرج من القسم الثاني في المركز الحادي عشر، يليه ثنائي آودي غابرييل بورتوليتو ونيكو هلكنبرغ. 

وجاء فرانكو كولابينتو في المركز الرابع عشر بسيارة ألبين الثانية، متقدمًا على سائقي ويليامز كارلوس ساينز وأليكس ألبون.

وفي القسم الأول من التصفيات، لم يتعرض أي من السائقين الكبار لضغط حقيقي، رغم أن محاولة نوريس لم تمنحه سوى المركز العاشر، بينما تصدر هاميلتون أمام لوكلير، في إشارة مبكرة إلى ما ستكون حصة صعبة بالنسبة لبطل العالم.

وفي آخر الترتيب، نجح فريق ويليامز في تأهيل كلتا سيارتيه، بعدما تفوق ساينز على أوليفر بيرمان المحبط بفارق 0.010 ثانية فقط لينتزع المركز السادس عشر والأخير المؤهل إلى القسم التالي. 

وفي المقابل، خرجت سيارتا هاس من القسم الأول، حيث احتل إستيبان أوكون المركز التاسع عشر، تلاه سائقا كاديلاك، ثم سائقا أستون مارتن.

القسم الثالث للتصفيات القصيرة

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س
1 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 14

1:28.376

   S 239.970
2 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 15

+0.011

1:28.387

 0.011 S 239.940
3 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 12

+0.321

1:28.697

 0.310 S 239.101
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 14

+0.327

1:28.703

 0.006 S 239.085
5 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 15

+0.357

1:28.733

 0.030 S 239.004
6 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 15

+0.364

1:28.740

 0.007 S 238.985
7 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 12

+0.396

1:28.772

 0.032 S 238.899
8 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 14

+0.459

1:28.835

 0.063 S 238.730
9 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 12

+0.551

1:28.927

 0.092 S 238.483
10 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 12

+0.991

1:29.367

 0.440 M 237.309
شاهد كامل النتائج

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فريد فاسور يرد على اتهامات توتو وولف بشأن تحديثات فيراري: "هل يتهمنا بالغش؟"

أبرز التعليقات
المزيد من
خلدون يونس

نوريس يتحدى: أودّ أن يكون ماكس زميلي في الفريق

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
نوريس يتحدى: أودّ أن يكون ماكس زميلي في الفريق

"تغيير أسلوب القيادة" سلاح بياستري الجديد

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
"تغيير أسلوب القيادة" سلاح بياستري الجديد

المنعطفات عالية السرعة باتت متوسطة السرعة: لوكلير يحذّر قبل سيلفرستون

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
المنعطفات عالية السرعة باتت متوسطة السرعة: لوكلير يحذّر قبل سيلفرستون
المزيد من
شارل لوكلير

نوريس يتعاطف مع فيراري: شعرت بالأسف عليهم ونقص الطاقة أجبرهم على الضغط بأقصى حد

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
نوريس يتعاطف مع فيراري: شعرت بالأسف عليهم ونقص الطاقة أجبرهم على الضغط بأقصى حد

بالمر: المجر بوابة "عودة" لوكلير

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
بالمر: المجر بوابة "عودة" لوكلير

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
المزيد من
فيراري

فريد فاسور يرد على اتهامات توتو وولف بشأن تحديثات فيراري: "هل يتهمنا بالغش؟"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
فريد فاسور يرد على اتهامات توتو وولف بشأن تحديثات فيراري: "هل يتهمنا بالغش؟"

هاميلتون يكشف عن تجربته "المؤثرة للغاية" مع شقيقه نيكولاس في سيارة فيراري ثلاثية المقاعد

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هاميلتون يكشف عن تجربته "المؤثرة للغاية" مع شقيقه نيكولاس في سيارة فيراري ثلاثية المقاعد

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

فيرستابن يتوقع سباقًا قصيرًا دفاعيًا في سيلفرستون أمام راسل ولوكلير

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
فيرستابن يتوقع سباقًا قصيرًا دفاعيًا في سيلفرستون أمام راسل ولوكلير

تضرر نظام المكابح عرقل نوريس في تصفيات السباق القصير لجائزة بريطانيا الكبرى

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تضرر نظام المكابح عرقل نوريس في تصفيات السباق القصير لجائزة بريطانيا الكبرى

ما الذي أحبط أنتونيللي بعد خسارته قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في سيلفرستون؟

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ما الذي أحبط أنتونيللي بعد خسارته قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في سيلفرستون؟

هاميلتون: "أخافوني بالأمس" وكنت أتوقع أن تتأخر فيراري بستة أعشار في سيلفرستون

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هاميلتون: "أخافوني بالأمس" وكنت أتوقع أن تتأخر فيراري بستة أعشار في سيلفرستون

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد